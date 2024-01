Je suis un expert en santé intestinale

L’un des aliments les plus appréciés est l’un des aliments préférés des célébrités.

Alayna Hutchinson, experte en santé intestinale, a également décomposé les aliments à éviter

Vous pouvez déterminer votre état de santé en fonction de vos selles et de la santé de votre peau.







Un diététiste nutritionniste a révélé les aliments que vous devriez et ne devriez pas manger pour garder votre estomac heureux.

FEMAIL s’est entretenu avec Alayna Hutchinson, associée à la croissance des soins de santé au sein d’une société de biotechnologie pour la santé intestinale Pendule Thérapeutiqueet elle a partagé cinq aliments qui peuvent améliorer votre système digestif.

Elle a également mis en lumière les produits qui ne sont pas si bénéfiques et comment les gens peuvent déterminer l’état de leur santé intestinale en fonction de leurs selles, de leur niveau d’énergie et de l’état de leur peau.

L’un des aliments qui obtiennent l’approbation d’Alayna, qui est basée à Portland, dans l’Oregon, est l’un des favoris des célébrités comme Gwyneth Paltrow et Salma Hayek. Entre-temps, un autre a longtemps été présenté comme un aphrodisiaque apparent, mais, selon la diététiste nutritionniste, il peut également nourrir votre barrière intestinale.

Pour vous aider à améliorer votre santé intestinale, Alayna a expliqué comment chaque aliment vous est bénéfique, quels sont ceux que vous devriez éviter et pourquoi.

Des aliments bénéfiques pour la santé intestinale

Bouillon d’os

Le premier aliment évoqué par la diététiste nutritionniste était le bouillon d’os, dont la popularité est portée par les vedettes Gwyneth et Salma.

Et ce n’est pas sans mérite, Alayna expliquant qu’il était riche en collagène et en acides aminés comme la proline et la glycine, idéaux pour soutenir l’intégrité de la muqueuse intestinale.

“Il fournit également des nutriments qui favorisent la croissance de bactéries intestinales bénéfiques”, a-t-elle déclaré à DailyMail.com.

Grenade

Ce modeste fruit regorge de polyphénols et d’antioxydants qui soutiennent « la prolifération de souches de probiotiques comme Akkermansia muciniphila », selon Alayna.

Les polyphénols sont des composés naturels que l’on peut trouver dans les aliments végétaux, notamment les fruits, les légumes, le vin, le thé et le chocolat noir. Ligne Santé dit.

“Ils peuvent agir comme antioxydants, ce qui signifie qu’ils peuvent neutraliser les radicaux libres nocifs qui autrement endommageraient vos cellules et augmenteraient votre risque de maladies comme le cancer, le diabète et les maladies cardiaques”, explique-t-il.

De plus, il favorise également les effets anti-inflammatoires dans l’intestin, a ajouté Alayna.

Les grenades regorgent d’antioxydants, qui peuvent neutraliser les radicaux libres, dit Alayna

Haricots noirs

Étant riches en fibres solubles, les haricots noirs peuvent contribuer à la croissance de bactéries bénéfiques dans le côlon et, à leur tour, contribuer à un microbiome intestinal sain, a expliqué Alayna.

‘La fibre aussi aide à réguler les selles », a-t-elle déclaré à DailyMail.com.

La diététiste nutritionniste a également offert un conseil aux personnes souhaitant intégrer davantage de fibres dans leur mode de vie.

“Si vous commencez à augmenter votre consommation de fibres, allez-y lentement pour aider votre système digestif à s’acclimater”, a expliqué Alayna.

Roquette

Les feuilles vertes contiennent des composés amers, comme les glucosinolates, qui peuvent stimuler la production de bile.

“La bile joue un rôle crucial dans la digestion et l’absorption des graisses”, a déclaré Alayna.

Et pour ceux qui souhaitaient en profiter pleinement, la diététicienne nutritionniste suggérait de commencer votre repas par de la roquette « pour préparer votre système digestif ».

Huîtres

On l’a longtemps présenté comme un aphrodisiaque apparent, mais peu de preuves ont montré que les huîtres stimulent votre libido.

Mais ce pour quoi ils sont bons, c’est votre santé intestinale, a partagé Alayna.

“Les huîtres sont une bonne source de zinc, un minéral qui joue un rôle dans le maintien de l’intégrité de la barrière intestinale”, a-t-elle expliqué.

«Le zinc est essentiel au fonctionnement des jonctions serrées entre les cellules de la muqueuse intestinale.

“Les huîtres sont également une excellente source de sodium et de potassium, qui, avec le zinc, soutiennent la production d’acide gastrique.”

Elle a longtemps été présentée comme un aphrodisiaque, mais peu de preuves ont montré que les huîtres stimulent votre libido. Pourtant, ils sont bénéfiques pour la santé intestinale

ALIMENTS QUE VOUS DEVRIEZ ÉVITER POUR MAINTENIR LA SANTÉ INTESTINALE

Édulcorants artificiels

La première chose sur la liste des aliments à éviter d’Alayna sont les édulcorants artificiels.

“Certains édulcorants artificiels, comme l’aspartame et le sucralose peut avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal », a-t-elle déclaré à DailyMail.com.

«Ils ont été associés à des altérations de la composition bactérienne, pouvant conduire à une dysbiose intestinale.»

Nourriture frit

Tenez les frites !

Pas de surprises ici, mais la diététiste nutritionniste conseille aux gens d’éviter les aliments frits, qui peuvent nuire à la santé intestinale.

“Les aliments frits et gras peuvent être difficiles à digérer et contribuer à l’inflammation du tractus gastro-intestinal”, a expliqué Alayna.

«La teneur élevée en graisses peut également perturber l’équilibre des bactéries intestinales.»

Alayna a mis en garde les gens contre la consommation d’aliments frits et de viandes transformées

Viandes transformées

Les viandes transformées telles que les hot-dogs, la Bologne et le pepperoni doivent être évitées, dit Alayna.

“Les régimes riches en viandes transformées ont été associés à un risque accru d’inflammation intestinale et de maladies telles que le cancer colorectal”, a-t-elle déclaré.

“Les composés formés lors de la transformation de la viande peuvent également avoir un impact négatif sur la santé intestinale.”