Je suis un expert en relations publiques – voici ce que signifient VRAIMENT les déclarations de choc de Phillip Schofield et Holly Willoughby alors qu’il quitte l’émission

Un expert en relations publiques a révélé ce que signifient vraiment les déclarations de choc de Phillip Schofield et Holly Willoughby.

Phillip, 61 ans, et Holly, 42 ans, se sont rendus sur les réseaux sociaux aujourd’hui pour confirmer qu’il quitterait ses fonctions après quelques jours « difficiles ».

Phillip a écrit: « Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne peut pas continuer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux. »

Dans le sillage de la nouvelle, Holly a profité de ses médias sociaux pour jaillir sur son ancienne co-star, le remerciant pour ses « connaissances et son humour ».

Elle a écrit: « Cela a été 13 années formidables à présenter This Morning with Phil, et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour. »

Holly a ajouté: « Le canapé ne se sentira pas pareil sans lui. »

Maintenant, l’experte en relations publiques Carla Speight a révélé exactement ce que signifient les deux déclarations.

Elle a déclaré à The Sun Online: « En lisant ceci, il est clair qu’ils ne discuteront jamais de ce qui s’est passé et le feront paraître aussi mutuel que possible.

«ITV a bien fait avec Phil et Holly semble un peu plus léger, mais vous pouvez sentir qu’ils ont eu leur mot à dire.

« Phil a été battu pendant une semaine et le fait qu’il continue de se présenter et de sourire témoigne de son professionnalisme.

« La plupart des gens ne sortiraient pas du lit. »

Dans la déclaration de Phillip, il a terminé en disant: « Je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Clara dit que c’est « un signe clair qu’il est prêt à passer à autre chose et à aller de l’avant ».

Elle a expliqué : C’est très professionnel et très réfléchi.

« Cela n’encourage rien et arrête toute spéculation. »

Avant la déclaration de Phillip aujourd’hui, Holly et lui avaient déjà obtenu un congé pour présenter ensemble This Morning.

La paire autrefois meilleure amie avait eu les vacances scolaires pour se rafraîchir – alors que les fans se demandaient si Phillip reviendrait du tout.

Alison Hammond a déjà été suggérée comme présentatrice qui succèdera à Phillip, formant un « duo dynamique » avec Holly.

Sur qui remplacera Phil, Carla a déclaré: «Je pense que Dermot serait le choix le plus évident, ils ont fait tellement de spectacles ensemble.

« Cela fera du bien à This Morning, c’est un trésor national et quand ils changent les choses, cela augmente toujours les chiffres et les cotes d’écoute. »