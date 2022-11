Je suis un expert en relations publiques – L’erreur cruciale des producteurs de I’m A Celeb a alimenté l’indignation face aux sorties… mais pourrait aider les outsiders à gagner

Les fans de I’M A Celebrity ont été en émoi cette semaine après une série d’éliminations controversées de camarades de camp.

Tout d’abord, les téléspectateurs indignés ont déclenché une ligne de course après avoir claqué les sorties «ridicules» des camarades de camp noirs Charlene White et Scarlette Douglas, qui ont été les deux premières stars à obtenir la botte après un vote du public.

Et après que la star de Coronation Street, Sue Cleaver, soit devenue la troisième à quitter la série hier soir, les fans ont accusé les autres de sexisme pour avoir voté contre trois femmes d’affilée.

Nick Ede, un expert de la marque et de la culture, a déclaré au Sun que la décision des producteurs de réserver “trop ​​d’hommes controversés” dans cette série a peut-être alimenté la tempête sur les premières sorties féminines.

Il a déclaré: «L’émission s’est concentrée sur des hommes célèbres qui sont controversés et controversés.

“Les candidates sont moins controversées et ont des joueurs d’équipe, ce qui les rend moins susceptibles d’être retenues.

“Les femmes ont réussi dans le passé avec Toff, Ashley Roberts et Kerry Katona, prouvant toutes qu’elles peuvent bien faire.

“Mais cette saison, la force des réservations masculines a dominé les schémas de vote et cela en fait injustement une émission très masculine, ce qui gâche la dynamique.”

L’analyse du Sun des trois dernières séries de I’m A Celebrity montre que les stars féminines ont non seulement été élues en premier, mais aussi consécutivement.

Plus particulièrement en 2020, quatre femmes – Hollie Arnold, Ruthie Henshall, Beverley Callard et Victoria Derbyshire – ont quitté la série avant que le premier homme, Russell Watson, ne soit rejeté.

De même, lors de l’émission de l’année dernière, Arlene Phillips, Kadeena Cox et Snoochie Shy sont parties avant qu’un homme ne survive au vote du public.

Et maintenant, la lionne anglaise à la retraite Jill Scott est la dernière femme à se tenir aux côtés de sept hommes dans I’m A Celebrity de cette année.

Nick a déclaré au Sun: “Il y a une tendance quand on regarde les émissions passées que les femmes ont été élues consécutivement.

“Que ce soit un pur hasard ou que cela montre que les téléspectateurs veulent garder les hommes, nous ne le saurons pas, mais cela rend beaucoup plus difficile pour une femme d’être couronnée reine de la jungle.”

“Scarlette a coché toutes les cases”

Nick suggère que cela pourrait être dû au fait que les bookers de I’m A Celebrity n’ont pas réussi à décrocher des stars féminines populaires avec de grands suivis.

Après que Scarlette Douglas soit devenue la deuxième star à quitter la jungle, elle l’a suggéré.

Dans une interview avec The Sun, la présentatrice de A Place In The Sun a affirmé qu’elle était partie parce qu’elle était “un outsider” et qu’elle avait le plus petit suivi sur les réseaux sociaux, par rapport à de grands noms comme Boy George.

Nick admet qu’il était “surpris” que Scarlette n’ait pas réussi à convaincre le public parce qu’elle “cochait toutes les cases nécessaires pour que quelqu’un réussisse dans la série”.

Il a déclaré: «Elle était chic, drôle, engageante, rassemblait tout le monde et était l’une des plus grandes joueuses d’équipe du camp.

“Puis, quand l’élimination a eu lieu entre Babatunde et Scarlette, c’était inconfortable.

“Je n’avais pas l’impression que Scarlette devrait être là, mais c’est un concours de popularité et les autres stars masculines ont des adeptes extrêmement forts et massifs.”

Problème à l’échelle de l’industrie

Carla Speight, agente de talent et experte en relations publiques, explique que “le problème n’est pas spécifique à I’m A Celebrity” et qu’il reflète le secteur.

Elle a déclaré au Sun: «Le divertissement est une industrie dominée par les hommes, donc les femmes fortes, les têtes d’affiche et celles qui ont un statut de célébrité plus important ne sont pas aussi faciles à trouver que leurs homologues masculins.

“C’est probablement la raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de célébrités féminines” de grand nom “dans le camp.

“C’est un fait connu que les femmes travaillent plus dur pour s’établir dans le divertissement et il est probable qu’elles verraient des émissions comme I’m a Celeb comme un pas en arrière, ou c’est qu’elles sont trop occupées à faire partie d’un nombre limité.”

Carla dit que “des écarts de rémunération importants” dans l’industrie du divertissement pourraient également être à blâmer.

Elle a ajouté: “Ce n’est pas par manque de talent ou de notoriété ou même par manque de mérite, ça a toujours été le cas et il y a encore beaucoup de travail à faire pour combler ces écarts.

“Je suis sûr que les écarts de frais auront également un impact sur le niveau de profil qu’ils obtiennent chez les candidates.”

Selon MailOnline, les meilleurs salariés cette année sont Boy George, avec un chèque de paie de 500 000 £, Matt Hancock à 400 000 £, Mike Tindall à 265 000 £ et Chris Moyles à 200 000 £.

“Jill ressemble à une gagnante”

Après trois expulsions, Jill Scott est maintenant la seule femme qui reste dans le camp I’m A Celebrity de cette année, mais selon Nick, cela pourrait jouer à son avantage.

Il a déclaré: «Jill a toutes les nuances d’être une gagnante – beaucoup de gens ne savent pas grand-chose sur elle et c’est quelqu’un de courageux, drôle, qui a l’esprit d’équipe, intelligent et qui a un grand cœur.

“Elle est une star et obtiendra des votes de tout le monde, mais être la seule femme restante dans le camp lui donnera un avantage car elle obtiendra beaucoup de votes de la part des téléspectatrices.”

Et selon les émissions passées, cela pourrait être vrai. Giovanna Fletcher a remporté la série 2020 bien qu’elle soit la dernière femme du camp avec cinq hommes après six votes du public.

Un porte-parole de I’m A Celebrity a refusé de commenter.