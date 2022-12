Je suis un expert en relations publiques – ces stars de Strictly vont gagner des millions avec la télé-réalité et les publicités à gros budget… mais d’autres vont manquer

L’informatique peut impliquer beaucoup de travail acharné et de nombreux mois de formation intense – mais Strictly Come Dancing peut mener à des carrières très lucratives.

Fleur East s’est retrouvée dans les deux derniers lors de l’épisode de la semaine dernière du concours de danse de la BBC, mais, en ce qui concerne l’argent liquide, elle devrait l’emporter.

Fleur East devrait gagner des millions après Strictly, selon Nick Ede[/caption]

Nick Ede, expert en marques et en culture, a conseillé à l’ancienne star de X Factor et à certaines de ses co-stars de Strictly d’obtenir de nombreux travaux télévisés et des offres de marque au cours de la nouvelle année.

Des rôles dans les comédies musicales du West End aux collaborations mode et beauté, Nick révèle lesquelles des stars de Strictly de cette année sont destinées à gagner des millions…

Fleur Est – 1,5 million de livres sterling

Fleur est devenue célèbre sur X Factor et a présenté Saturday Night Takeaway d’Ant et Dec et une émission sur Hits Radio depuis lors.

Elle a également été la première célébrité à obtenir un score parfait de 40 avec sa danse Couple’s Choice, elle sait donc ce qu’elle fait en matière de divertissement.

Et Nick dit “elle est sur le point de gagner des millions”.

Il ajoute: “Je peux la voir après la tournée se produire dans le West End, faire plus de radio et de télévision et aussi des contrats d’approbation.”

Fleur a récemment lancé une marque de cheveux, The Kurl Kitchen, avec sa sœur Keshia East, et cela va encore plus booster son portefeuille.

Nick ajoute: “Cela rapportera beaucoup, et je peux la voir être la plus grosse source d’argent.”

Helen Skelton – 1 million de livres sterling

Helen Skelton pourrait gagner 1 million de livres sterling grâce à la présentation et à la télé-réalité[/caption]

Helen Skelton était déjà connue avant d’apparaître sur Strictly, après avoir présenté Blue Peter et Countryfile.

Mais Nick pense que c’est sa vie personnelle qui pourrait faire d’elle une grande gagnante en termes d’argent.

Helen et Richie Myler se sont séparés après huit ans de mariage, peu de temps après son annonce pour Strictly.

Ils ont trois enfants ensemble, Ernie, six ans, Louis, cinq ans et Elsie, un an – et Richie a annoncé qu’il en avait un quatrième en route avec sa nouvelle petite amie Stephanie Thirkill en octobre.

Et Nick pense qu’Helen peut l’utiliser pour encaisser davantage de télé-réalité, ainsi que des podcasts et des livres sur la vie de mère célibataire.

Il dit: «Avec sa relation qui fait la une des journaux, elle sera une grande gagnante de Strictly cette année.

«Je peux la voir continuer à faire plus de présentations et, peut-être même, apparaître dans d’autres émissions de téléréalité comme Celebrity SAS: Who Dares Wins ou Celebs Go Dating.

“Avec ses trois enfants, je peux la voir également publier des livres et des podcasts et gagner plus d’un million de livres sterling dans le processus.”

Molly Rainford – 1 million de livres sterling

Molly Rainford pourrait très bien réussir grâce à des collaborations de mode[/caption]

La star de CBBC, Molly Rainford, était relativement inconnue en dehors de la télé pour enfants avant Strictly.

Mais Nick pense qu’elle peut gagner gros maintenant, avec des apparitions personnelles, en présentant des emplois et des offres de marque.

“Molly est la vraie gagnante ici”, nous dit-il. «Je peux la voir faire beaucoup plus de télévision, non seulement sur sa plate-forme existante, mais en tant que présentatrice d’émissions comme Morning Live.

“Je peux aussi la voir se voir demander d’avoir sa propre marque de mode ou de collaborer avec une grande marque de mode, car elle a gagné une légion de fans.”

Hamza Yassine – 500 000 £

Hamza Yassin a déjà été approché pour présenter une émission nature de la BBC[/caption]

Hamza Yassin était un inconnu virtuel lorsqu’il s’est rendu pour la première fois sur la piste de danse Strictly il y a toutes ces semaines.

Mais, grâce à ses mouvements de danse incroyables et à son sourire contagieux, le présentateur est devenu un favori des fans – et pressenti pour remporter le trophée Glitterball.

Nous avons même révélé cette semaine que la BBC l’avait déjà approché pour organiser une nouvelle émission sur la nature, sur les traces de Sir David Attenborough.

Et Nick pense qu’il est “en bonne voie de gagner plus de 500 000 £”.

Il dit: “Tiré de l’obscurité, je peux voir Hamza devenir un grand favori à la télévision avec sa personnalité adorable.

“Il écrira des livres et obtiendra de nouvelles émissions de télévision.”

Tyler West – 500 000 £

Tyler West n’a peut-être pas atteint les dernières semaines de la compétition, mais Nick pense qu’il ira plus que bien.

L’animateur de Kiss FM a réussi à courir le marathon de Londres le lendemain de sa performance sur Strictly, puis a obtenu les 10 premiers de la série la semaine suivante.

Et Nick est sûr qu'”une marque de style de vie ou de fitness aimerait travailler avec lui”.

“Je peux le voir faire beaucoup”, ajoute Nick. “Il continuera à être DJ mais apparaîtra également sur des panneaux de télévision et dans d’autres émissions de téléréalité et pourrait gagner plus de 500 000 £.”

Kym Marsh – 400 000 £

Kym Marsh continuera à gagner de l’argent en présentant et en jouant[/caption]

Kym Marsh était l’un des visages les plus connus de la série Strictly de cette année.

Elle est devenue célèbre sur Popstars, dans le cadre de Hear’Say, puis a joué dans Coronation Street, avant de présenter Morning Live – son travail actuel.

Elle est également sur le point d’être vue dans le redémarrage de Waterloo Road.

Nick dit: «Kym est déjà occupée et a un travail de présentatrice sur la BBC, donc je peux la voir faire plus de cela et, peut-être, apparaître dans plus d’émissions de téléréalité.

“Elle va certainement gagner environ 400 000 £ grâce à cette émission.”

Will Mellor – 250 000 £

L’acteur Will Mellor est récemment apparu sur Corrie en tant que méchant Harvey Gaskell – il est donc probable qu’il restera sur les pavés pendant un certain temps.

Mais le joueur de 46 ans a également séduit les téléspectateurs de Strictly avec ses hanches de serpent – ​​et a dominé le classement la semaine dernière.

Nick dit : « Will a montré qu’on peut bien paraître à tout âge.

“Je pense qu’il obtiendra des mentions lucratives pour la mode masculine et beaucoup plus de travail d’acteur pour lui faire gagner bien plus de 250 000 £.”

Et ceux qui seront absents…

Ellie Taylor

La comédienne Ellie Taylor a quitté la compétition Strictly la semaine dernière, après avoir atterri dans les deux derniers avec Fleur.

Avant le spectacle, elle était surtout connue pour avoir joué dans Ted Lasso, et Nick pense qu’elle va continuer avec ça.

Il dit: «Je pense qu’Ellie continuera les rôles à la télévision et apparaîtra sur des panneaux.

“Je ne pense pas qu’elle gagnera beaucoup d’argent, mais le profil augmentera sa valeur.”

Jayde Adams

Nick dit que Jayde Adams vendra des émissions d’humour[/caption]

Le comédien Jayde Adams est une autre star de Strictly qui n’était pas très connue auparavant.

Nick dit qu’alors qu’elle est maintenant “un nom familier”, il n’est pas sûr qu’elle sera un gros revenu.

Cependant, il ajoute: “Elle vendra ses tournées et je peux la voir faire plus de télévision.”

Richie Anderson

Un autre parent inconnu de cette série de Strictly était Richie Anderson – qui présente les rapports de voyage sur l’émission BBC Radio 2 de Zoe Ball.

Nick dit : « Je pense que nous entendrons davantage parler de Richie à la radio, et il apparaîtra dans d’autres émissions de téléréalité.

“Mais je ne pense pas qu’il tirera grand-chose de son apparence.”