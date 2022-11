Je suis un expert en relations publiques – ce sont les stars de I’m a Celeb qui devraient gagner des millions… et celles qui seront les plus déçues

ALLER dans la jungle peut être un mouvement très lucratif.

Babatunde Aleshe est le dernier candidat à avoir été exclu de I’m a Celebrity, mais en termes de revenus, son voyage ne fait que commencer.

Rex

L’expert en marques et en culture Nick Ede dit que ces stars sont un rêve pour les producteurs de télévision et de cinéma et les annonceurs – et ils sont tous prêts à cracher pour la bonne star.

De nombreuses stars de I’m a Celeb sont sorties de l’émission et ont gagné des millions – comme Katie Price, qui a ensuite décroché une série de téléréalité, ou Kerry Katona, qui a empoché puis perdu un contrat de 250 000 £ en Islande.

Mis à part les frais ITV – qui peuvent atteindre des centaines de milliers – après l’expérience, les célébrités sont en demande et les plus intelligentes capitaliseront sur leur moment.

Des rôles hollywoodiens aux mentions lucratives, Nick dit qu’il y a des leaders clairs parmi les concurrents restants.

Jill Scott – 2 millions de livres sterling

La footballeuse Jill a conquis la nation avec sa personnalité chaleureuse.

Nick dit que les compétences hors du terrain de la Lionne inciteront les annonceurs à en vouloir plus.

Instagram/@jillscottjs8

Jill Scott pourrait capitaliser en tant qu’experte… et experte en café[/caption]

Jill a ouvert son café de Manchester Boxx2Boxx en avril 2021 avec sa fiancée Shelley Unitt.

Nick a déclaré: “Jill est la vraie gagnante ici et je peux la voir gagner des millions grâce à son apparition dans la jungle.





“Je suis sûr que les marques de café adoreront l’emmener alors qu’elle gère son café et que les files d’attente feront le tour du pâté de maisons pour l’apercevoir.”

Nick a ajouté qu’une brillante carrière en tant qu’expert pourrait également aider Jill à constituer un solde bancaire sain.

“En tant que panéliste dans des jeux télévisés, elle montrera son brillant sens de l’humour et, en tant qu’experte du sport, son excellente compréhension du football et d’autres sports”, a-t-il déclaré.

Owen Warner – 1 million de livres sterling

Owen Warner – Instagram

La star des Hollyoaks pourrait avoir un appel à Los Angeles en un rien de temps – grâce à son physique musclé.

Nick estime que si Owen fait équipe avec ses deux frères sosies Louie et Jake, rien ne pourra arrêter le clan Warner.

Il a déclaré: «Sa renommée a été propulsée dans le grand temps et avec ses looks de pin-up hollywoodiens, il continuera à faire beaucoup de mannequinat.

«Peut-être des émissions dérivées avec ses deux frères.

“Je suis sûr que l’E4 le ramassera pour une émission de rencontres, que ce soit Celebs Go Dating ou pourrait-il être le nouveau célibataire pour un redémarrage?”

Le personnage de vie propre d’Owen pourrait également être un grand succès à travers l’étang et sur Instagram.

Nick a déclaré: «Je peux également le voir gagner beaucoup de ses médias sociaux et utiliser sa base de fans pour développer également une carrière d’influenceur de fitness, tout comme Chris Hemsworth l’a fait à Hollywood.

“En parlant d’Hollywood, je peux le voir échanger Hollyoaks contre LA et auditionner pour certains rôles majeurs aussi.”

Sean Walsh – 200 000 £

Sonorisation : Empics Entertainment

Seann Walsh a-t-il tourné la page de son infâme aventure Strictly ?[/caption]

L’ancien concurrent de Strictly, Seann, pourrait être de retour dans les bons livres après ce fameux baiser avec la danseuse professionnelle Katya.

Le comique a épousé Katya derrière le dos de sa petite amie en 2018 lorsqu’il est apparu au concours de danse.

Seann a raconté à ses compagnons de jungle comment l’incident avait laissé sa carrière “morte”.

Nick a déclaré: «Le spectacle a donné aux gens un aperçu du monde et de la vie de Seann.

“Nous le reverrons dans des panels de comédie et une tournée dans les prochaines années.”

Scarlette Douglas – 500 000 £

Canal 4

Scarlette pourrait échanger les essais Bushtucker contre de vrais défis culinaires[/caption]

La présentatrice de Place in the Sun, Scarlette, a déjà prouvé qu’elle avait des côtelettes d’animation – mais une émission de cuisine pourrait-elle être à l’horizon?

Après avoir été rejetée, Scarlette a déclaré aux hôtes de GMB, Richard Madeley et Susanna Reid, qu’elle avait développé de nouveaux goûts intéressants.

Elle a dit: “Pour être honnête, je pense que la saucisse de kangourou est mon nouveau type de saucisse préféré!”

Et Nick pense qu’elle pourrait capitaliser sur ses combats de cuisine.

Il a déclaré: “Elle a la personnalité et l’air de briller et elle est déjà une présentatrice à succès avec trois séries télévisées qu’elle anime.

«Elle obtiendra de belles mentions de mode et continuera à animer de plus en plus de spectacles, s’éloignant potentiellement du côté de la propriété et faisant aussi de la cuisine.

“Elle a une telle qualité de star que je pense qu’elle commencera à gagner beaucoup d’argent alors que toute la nation tombera amoureuse d’elle.”

Matt Hancock – 500 000 £

Reuter

Oh non, il ne le fera pas ! Matt Hancock est-il destiné au panto ?[/caption]

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt, abandonne peut-être sa carrière politique et se dirige plutôt vers le panto.

Nick dit qu’il est le méchant idéal et qu’il a soif de gloire.

Il a déclaré: “C’est un personnage qui aime détester, un méchant pantomime.

“Alors peut-être que c’est là qu’il finira – fouler les planches dans une pantomime locale.”

Le député a également ses mémoires qui sortent et a filmé une série de Celebrity SAS.

Nick a déclaré: “Je ne pense pas vraiment que cette rotation des relations publiques pour se racheter ait fonctionné à son avantage, mais je pense que cela a été un moyen intelligent pour lui de se sortir de la politique et de se faire connaître du public d’une manière différente.”

Babatunde Aleshe – 500 000 £

Alamy

Le comique Babatunde verra ses concerts et son travail à la télévision devenir plus populaires et plus demandés, prédit Nick.

Il a déclaré: «Je peux voir que Babatunde s’en sort très bien.

“Il a une tournée en 2023 qui, j’en suis sûr, se vendra et il ajoutera plus de dates.”

En plus de la comédie, la star de Celebrity Gogglebox pourrait être configurée pour apparaître dans des panels et même animer certains de ses propres programmes – tout comme son ami Mo Gilligan.

Mike Tindall – 1,5 million de livres sterling

Rex

Rex

EMBARGO STRICT – NE PAS UTILISER AVANT 22:15 GMT, 13 novembre 2022 – USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT Crédit obligatoire : Photo par ITV/Shutterstock (13621510bo) Mike Budgie Smugglers – Mike Tindall « Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! Émission de télévision, série 22, Australie – 13 novembre 2022[/caption]

Les contrebandiers de perruches de l’ancienne star du rugby nous ont fait rire – et le feront rire jusqu’à la banque.

Nick pense que Mike, membre de la famille royale, profitera de son amour pour les petits speedos.

Il a déclaré: “Mike est l’un des personnages les plus sympathiques de la jungle et cela peut et va lui rapporter beaucoup d’argent.

“Je peux le voir sortir un livre, et certainement concevoir une nouvelle collection de contrebandiers de perruches juste à temps pour l’été !

“Il est sur le point de gagner plus d’un million à coup sûr.”

Mike gagne déjà plus de 300 000 £ sur des accords d’approbation avec Land Rover et Rolex, il est donc susceptible d’en ramasser plus.

Mais Nick pense également qu’il pourrait faire un pas de côté en réalisant des documentaires.

Il a déclaré: “Je peux le voir participer à de nombreuses émissions de télévision et peut-être animer un documentaire d’aventure comme Zac Efron et sa série Down to Earth.”

Et ceux qui vont manquer

Charlène Blanc

Rex

Nick pense que l’ancienne présentatrice Charlene est déjà une présentatrice respectée – et continuera de faire ce qu’elle fait.

Il a déclaré: «Bien qu’elle soit la première sortie, Charlene est une présentatrice et une animatrice très appréciée.

«Je peux la voir en arrière ancrer Loose Women et également créer des documentaires.

“Je pense que la série a adouci son image et l’a rendue beaucoup plus accessible.”

Sue Cleaver

Rex

L’actrice de Corrie, Sue, a renforcé sa popularité et pourrait décrocher quelques concerts supplémentaires dans les médias.

Nick a déclaré: «Elle sera vue plus à la télévision autre que Corrie, elle deviendra peut-être une habituée de Loose Women.

“Je peux aussi la voir être panéliste et invitée dans des émissions de chat et des quiz télévisés, avec son sens de l’humour aiguisé et sa grande personnalité.”

Chris Moyle

Éclaboussure

Chris controversé retournera au travail de jour[/caption]

Chris pourrait capitaliser sur sa perte de poids de six pierres, mais Nick pense que c’est peu probable.

Il a déclaré: «Il retournera à Radio X où il y a une émission très réussie.

“Je ne pense pas qu’il fera quoi que ce soit de plus car il ne s’est pas vraiment fait aimer du public.

“La seule chose que je peux le voir faire est peut-être de promouvoir sa perte de poids et de publier un livre à ce sujet.”

Garçon Georges

Getty

Nick estime que Boy George refusera la plupart des offres[/caption]

Bien que Boy George puisse se voir proposer des offres de marque, il est peu probable qu’il les accepte.

Nick a déclaré: “Boy George est une grande personnalité et il fera une tournée et attirera un nouveau groupe de fans.

« Je ne pense pas qu’il gagnera plus qu’il ne gagne, car il se débrouille très bien avec les redevances.

“Il se verra offrir quelques avenants – mais connaissant son type de personnalité, je doute qu’il les acceptera.”