Je suis un expert en relations publiques – à l’intérieur de l’année de chaos de This Morning… et ce que Holly Willoughby et Phil doivent faire pour rebondir

Y a-t-il déjà eu une année plus chaotique pour This Morning et ses présentateurs au cours des trois décennies où il a été diffusé?

L’émission ITV a été en proie à la controverse tout au long de 2022, ses présentateurs faisant parfois face à un déluge de critiques.

Holly Willoughby et Phillip Schofield ont été accusés d’avoir sauté la file d’attente pour voir la défunte reine allongée dans l’état[/caption]

L’émission saine de fin de matinée a été secouée par des revendications de querelles amères dans les coulisses, des segments «sourds» et, bien sûr, la tristement célèbre «file d’attente» qui a vu certains téléspectateurs jurer de la boycotter.

Récemment, il a été rapporté que Holly Willoughby envisageait de passer à une chaîne rivale à la suite de l’incident qui a vu de nombreux fans se retourner contre elle et le co-animateur Phillip Schofield.

Mais l’experte en relations publiques Carla Speight estime que tout le chaos pourrait en fait être une bénédiction déguisée pour l’émission de 34 ans.

Elle raconte au Sun : « L’équipe de This Morning a eu une année 2022 difficile. Cependant, je pense que c’est probablement une bonne chose. Cela a ramené beaucoup de téléspectateurs et en a même introduit de nouveaux dans la série.

« This Morning est une émission emblématique qui dure depuis des décennies. Il a fait face à tant de problèmes au fil des ans et a non seulement survécu, mais a prospéré.

Ici, nous revenons sur l’année de chaos de This Morning alors que Carla partage ses réflexions sur ce que l’avenir pourrait nous réserver – et pourquoi abandonner les segments «sourds» est la seule chose que l’équipe doit changer.

Saga de saut de file d’attente

Holly et Phil insistent sur le fait qu’ils n’ont pas sauté la file d’attente à Westminster[/caption] TVI

La dispute la plus médiatisée s’est produite en septembre, alors que la défunte reine était en état au palais de Westminster.

Les principaux présentateurs Holly et Phil ont été accusés d’avoir sauté la file d’attente de plusieurs heures pour voir le cercueil de la reine, tandis que des milliers de personnes en deuil attendaient patiemment sous la pluie.

À la suite d’un énorme contrecoup, les producteurs ont été contraints de publier une déclaration niant que le duo avait reçu un traitement VIP, tandis que les deux tentaient de diffuser le drame en disant qu’ils étaient là à titre professionnel.

Les téléspectateurs ont menacé de boycotter l’émission, tandis qu’une pétition demandant le licenciement des présentateurs a reçu plus de 75 000 signatures.

Pendant ce temps, la présentatrice invitée Alice Beer a également été critiquée pour avoir mené des entretiens «irrespectueux» avec des membres du public faisant la queue et distribué des beignets.

Carla pense qu’il aurait été impossible de filmer l’émission pendant que Holly et Phil étaient dans la file d’attente, ajoutant qu’ils auraient été critiqués s’ils l’avaient fait.

Elle dit : « Ils n’ont pas vraiment sauté dans la file d’attente, ils ont rendu compte du moment historique comme beaucoup d’autres journalistes l’ont fait, et il n’était tout simplement pas possible de le faire depuis la file d’attente elle-même.

«Cela aurait été désagréable de jouer à Spin the Wheel dans la file d’attente, ils n’auraient pas pu apporter leur divertissement léger à partir de là non plus.

“Et le spectacle aurait été nul s’ils étaient restés là dans la file d’attente en essayant de présenter une version plus respectueuse et atténuée du spectacle.”

Courtisé par un rival

Holly serait courtisée par le Beeb[/caption]

Selon un initié, Holly n’était pas satisfaite de la façon dont ITV a géré les retombées de la débâcle du saut de file d’attente.

Il a été affirmé que la BBC tentait maintenant d’éloigner Holly de sa rivale pour plus de projets – après qu’elle ait co-présenté Freeze the Fear sur la chaîne.

Récemment, Holly et son mari Dan Baldwin ont été personnellement invités à une cérémonie de remise de prix par la responsable du contenu de la BBC, Charlotte Moore.

La source a déclaré: “La BBC a clairement indiqué à Holly à quel point elle est précieuse et aimerait la faire travailler sur plus de leurs émissions.”

Carla pense qu’il y a très peu de chances que cela se produise car Holly sait à quel point elle est “chanceuse” de travailler sur This Morning.

Elle dit : « Je ne vois pas Holly quitter This Morning pour la BBC de sitôt. Elle est coincée avec eux pendant leur année la plus difficile et elle l’a fait avec de nombreuses offres alléchantes qui lui ont été envoyées, car je suis sûr qu’elle en reçoit tout le temps.

“Elle est dans l’industrie depuis assez longtemps pour savoir que certaines controverses peuvent être bonnes pour les cotes d’écoute et cela s’installera avec un professionnalisme stoïque étant une présence constante.

“Elle se présente souriante, se connecte avec le public et je pense vraiment qu’elle aime faire partie de l’équipe de This Morning.”

Querelles dans les coulisses

Malgré leur incroyable chimie à l’écran, certains rapports ont indiqué que les animateurs de vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary, ont une rivalité permanente dans les coulisses.

Le couple a remplacé le duo mari et femme Eamonn Holmes et Ruth Langsford et est immédiatement devenu un succès auprès des téléspectateurs.

Mais une source a déclaré au Mail qu’ils avaient du mal à s’entendre car ils viennent d'”horizons très différents” et “font les choses si différemment”.

Ces différences seraient le catalyseur des « querelles à l’antenne » et des « tensions hors antenne ».

Mais ITV a rapidement mis fin à la spéculation, affirmant que les présentateurs sont proches et traînent même ensemble loin de l’émission.

Carla dit : « Alison est autant une présentatrice établie que Dermot maintenant.

“Je pense que le couple sait comment aborder une soi-disant querelle de manière professionnelle, mais en toute honnêteté, il suffit de les regarder pour voir qu’ils aiment travailler ensemble, comme l’a dit Alison dans une interview.”

Elle pense également que les rumeurs ont peut-être attiré plus de téléspectateurs, car les gens “aiment un peu le drame de la vie réelle”.

NTA camouflé

Pendant des années, Phil et Holly ont été les piliers de la liste des nominations aux National Television Awards et ont remporté plusieurs gongs.

Mais cette année, les noms de la paire étaient introuvables dans la catégorie Meilleur présentateur – à la place, Alison a reçu un signe de tête, mais a été battue par Ant et Dec.

Cependant, l’émission a remporté la catégorie Meilleur programme de jour – pour la 12e année consécutive.

Pour Carla, c’était une bonne idée pour les NTA de “mélanger” les nominations.

Elle explique : « Simon Cowell n’a pas été nominé, ont-ils été snobés ? Non. Je pense que l’énorme ascension d’Alison cette année a contribué à sa nomination.

“Elle a eu une année fantastique, elle a été sur RuPaul’s Drag Race, The Masked Singer, a sorti sa propre ligne de mode, est devenue une habituée très appréciée de This Morning, et bien plus encore.”

La vantardise sourde

Certains fans ont critiqué les hôtes pour s’être « vantés » de leur fête de Noël arrosée[/caption]

Les stars de la série, dont Phil, Holly, Rochelle Humes et Dermot, se sont réunies au pub James Blunt à Londres pour leur fête de Noël le 6 décembre.

Les photos publiées par Phil et Holly montraient plusieurs bouteilles de champagne sur une table alors que l’équipage posait joyeusement pour un selfie.

Le lendemain matin, Phil et Holly ont commencé le spectacle en racontant à quel point la fête était incroyable.

Mais ils ont rencontré encore plus de contrecoups alors que les fans les critiquaient pour être sourds.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Donc, alors que la plupart d’entre nous n’ont pas les moyens de chauffer nos maisons ou d’allumer le four. Ces **** pensent que ce sera formidable de montrer à quel point ils sont incroyables. Va te faire foutre et lis la pièce.

Mais Carla pense qu’une grande partie de l’agitation ne concernait rien.

“Oui, nous avons une crise du coût de la vie en ce moment et cela affecte des millions de personnes, mais cela signifie-t-il que les fêtes de Noël de tout le monde devraient être interdites?” elle demande.

« Si les critiques doivent être écoutées, nous devrions tout annuler, même si je suis sûr qu’ils ne seront pas contents non plus.

“Phil et Holly se sont montrés sobres avec respect, c’était la bonne chose à faire pour eux, même si cela ne fait évidemment aucune différence pour les téléspectateurs en colère.”

Segments “hors de contact”

Le chef Wolfgang Puck a été critiqué par les téléspectateurs pour avoir utilisé de la nourriture chic comme garniture de pizza dans une crise du coût de la vie[/caption] TVI

Un segment filmé dans une banque alimentaire a été qualifié de “déconnecté”[/caption]

En juin, les téléspectateurs ont qualifié l’émission de “déconnectée” lorsque le chef Wolfgang Puck a utilisé du caviar et du saumon fumé comme garniture de pizza.

Cela a irrité les téléspectateurs, beaucoup soulignant que les produits alimentaires coûteux étaient un mauvais choix compte tenu du climat actuel.

Des mois plus tard, en septembre, les fans ont été irrités par un segment de compétition filmé dans une banque alimentaire, où les participants ont été invités à utiliser une ligne téléphonique à 2 £ la minute pour appeler.

Carla convient que les téléspectateurs avaient raison d’être enragés par les segments.

Elle explique : « La pizza chère était déconnectée. Montrer des recettes nutritives et abordables aurait probablement été un meilleur choix étant donné que de nombreux spectateurs de l’émission sont aux prises avec la hausse des coûts.

“Si Jamie Oliver peut apprendre à créer des repas savoureux, nutritifs et abordables au micro-ondes, ce que personne ne pensait arriver, alors les chefs de This Morning feraient mieux d’adapter leurs recettes aux temps auxquels nous sommes confrontés actuellement.”

L’indignation de David Jason

TVI

Les téléspectateurs de ce matin ont gémi que l’interview de David Jason avait été écourtée[/caption]

Lorsque la légendaire star de Only Fools and Horses, Sir David Jason, est apparue dans la série en octobre, les fans n’ont pas tardé à critiquer le comportement de Phil et Holly.

Certains se sont plaints que le couple avait parlé de l’acteur, tandis que d’autres se sont plaints d’un jeu “stupide” de Spin the Wheel qui a écourté son interview – il a même fait semblant de s’endormir pendant le segment.

Mais Carla pense que le couple a peut-être été impressionné par le “trésor national” Sir David.

Elle ajoute: “Il était dans une émission télévisée d’actualité qui a beaucoup à faire, pas une émission comme Life Stories ou un documentaire autonome.”

Changements du Nouvel An

Rex

Bien que Carla reconnaisse que l’année a été difficile pour This Morning, elle pense que cela leur donnera la possibilité d’apporter des changements indispensables.

Elle dit: «Ils pourraient à nouveau se connecter avec le public. Être plus conscient de ce qu’ils mettent et de ce que la situation économique actuelle signifie pour beaucoup de leurs téléspectateurs.

« Nous venons de sortir d’une crise et maintenant nous en sommes à une autre. Le public a été battu, à la fois mentalement, physiquement et maintenant financièrement.

«Nous comptons sur des émissions comme This Morning pour nous aider à traverser les moments difficiles. Nous voulons qu’il apporte un divertissement léger, un peu d’espoir et de plaisir à nos journées.