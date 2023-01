Je suis un expert en nuisibles – une nouvelle race de “super rongeurs” résistants au poison pourrait être dangereuse pour les humains

Une NOUVELLE race de «super rongeurs» balaie le Royaume-Uni et ils sont immunisés contre les pesticides toxiques.

Au cours des 20 dernières années, la plupart des rats et des souris au Royaume-Uni ont évolué pour développer une immunité contre un poison couramment utilisé.

Les chiffres indiquent que 78 % des rats et 95 % des souris domestiques possèdent désormais des gènes capables de tolérer des poisons connus sous le nom de rodenticides anticoagulants. Crédit : Getty

Les chiffres indiquent que 78% des rats et 95% des souris domestiques ont maintenant des gènes qui signifient que les poisons connus sous le nom de rodenticides anticoagulants ne sont plus une condamnation à mort.

Ces pesticides inhibent la production de vitamine K dans le corps, ce qui aide le sang à coaguler.

L’expert en nuisibles, le Dr Alan Buckle, explique la gravité de la menace.

Il a déclaré au Sunday Mirror : “L’utilisation continue de rodenticides anticoagulants contre des rats ou des souris résistants présente de graves inconvénients.

“Il s’agit notamment d’un contrôle incomplet des rongeurs, qui entraîne des menaces pour la santé humaine et animale, une propagation plus rapide des rongeurs résistants survivants et la survie à long terme des ravageurs résistants qui transportent des résidus de poison qui pourraient ensuite être mangés par les prédateurs.”

Des rapports faisant état de rongeurs immunisés contre le poison ont fait surface pour la première fois dans le sud de l’Angleterre dans les années 1990 et le problème s’est aggravé ces dernières années.

Les experts ont souligné l’inefficacité des répulsifs achetés en magasin.

Les rongeurs, plutôt que de tomber morts, utilisent les granulés toxiques pour améliorer leur taille, leur force et leur immunité.

La British Pest Control Association a déclaré: “Le problème est que les personnes qui essaient de traiter elles-mêmes les problèmes risquent d’aggraver le problème.

“Les rongeurs sont devenus résistants et, dans certains cas, immunisés contre les poisons du commerce au point où ils se nourrissent en fait des granulés toxiques, ce qui signifie que leur taille et leur force augmentent.”