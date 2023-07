Je suis un expert en nuisibles – un temps estival inhabituel signifie que votre maison pourrait être envahie par des araignées venimeuses… comment les arrêter

Un expert PEST a averti que des conditions météorologiques estivales inhabituelles signifient que votre maison pourrait être envahie par des araignées venimeuses.

Le vent et la pluie inhabituels de ce mois-ci ont envoyé les créatures à huit pattes se précipiter à l’intérieur.

La fausse veuve est la seule araignée vénéneuse de Grande-Bretagne Crédit : Getty

La plupart des araignées sont inoffensives, mais parmi elles se trouve la fausse veuve, le seul arachnide venimeux du Royaume-Uni.

Avec les Britanniques préparés pour neuf jours consécutifs de pluie, les araignées s’abritent également dans des maisons chaudes et sèches.

Les fausses veuves vénéneuses ont besoin d’un endroit confortable pour s’accoupler et pondre des œufs avant d’hiberner pendant l’hiver.

L’expert en lutte antiparasitaire Clive Boase a déclaré: « La population de fausses veuves au Royaume-Uni ne cesse de croître.

« En fait, les gens ne réalisent pas à quel point ils sont devenus courants.

« Il existe une demi-douzaine d’espèces différentes de la fausse veuve et elles peuvent survivre à l’intérieur comme à l’extérieur.

« Ils préfèrent les zones suburbaines et se trouvent le plus souvent autour des locaux domestiques et commerciaux.

« Ils aiment les vérandas et les blocs sanitaires, les cadres de fenêtres, les porches, les lofts et les garages et ils aiment vivre sous les appareils de cuisine et les placards.

« Ce sont généralement des créatures timides et ne sortent pas à l’air libre, mais ils peuvent ramper dans des rideaux ou peut-être des vêtements laissés sur le sol.

« Ils peuvent certainement donner une morsure douloureuse, bien qu’il y ait eu très peu de rapports à ce sujet car ils ne le feront qu’en dernier recours.

« Les morsures résultent généralement de la manipulation brutale de l’araignée ou peut-être de son coincement entre les vêtements et la peau. »

Les fausses veuves ont un corps noir brillant – avec des marques qui ressemblent à des crânes.

Une morsure de l’un d’entre eux pourrait vous laisser un engourdissement, une gêne, un gonflement – ou même des brûlures et des douleurs à la poitrine.

En avril 2017, la mère du Lancashire, Gemma Hunter, 41 ans, a failli perdre son pied après qu’une fausse veuve soit partie avec une morsure de 3 cm.

Alex Beer, 32 ans, a passé dix jours à l’hôpital en 2015 lorsqu’une fausse morsure de veuve lui a fait une cloque au bras et un ballon à deux fois sa taille habituelle.

Les médecins ont déclaré que les cloques ressemblaient à des brûlures au troisième degré – et que le venin a presque laissé Alex avec une insuffisance rénale.

L’expert en nuisibles Rob Simpson a déclaré: « Les araignées auront moins d’endroits où se cacher si vous réduisez l’encombrement au minimum.

« Gardez votre maison bien rangée et passez l’aspirateur régulièrement. Vaporisez les coins sombres de la maison avec des pesticides.

« Il y a un vieux conte de femmes sur le fait de placer des conkers sur les rebords de fenêtre, mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne. »