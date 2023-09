Je suis un expert en nuisibles – un jouet pour enfants de 50 pence de B&M bannira les araignées mortelles de votre maison

Un expert PEST a révélé le jouet pour enfants à 50 pence de B&M qui bannira les araignées mortelles de votre maison.

Les araignées commencent généralement à entrer à l’intérieur en septembre et les observations dans votre maison peuvent devenir de plus en plus régulières.

Les araignées aiment souvent entrer dans les maisons

Mais la craie est un moyen utile de se débarrasser des bestioles effrayantes. Crédit : B&M

Des millions d’envahisseurs à huit pattes envahissent nos maisons à la recherche d’un partenaire afin que les femelles puissent pondre avant d’hiberner.

Mais il existe un moyen intéressant d’éloigner les bestioles effrayantes, selon les experts.

Les araignées goûtent avec leurs pattes et n’aiment pas le goût de la craie.

Tracer une ligne à la craie autour de votre lit, le long des cadres de fenêtres et près des portes créera une zone interdite aux araignées qu’elles ne voudront pas traverser.

Et la craie ne pouvait pas être moins chère, s’envolant des étagères pour seulement 50 pence pièce chez B&M ainsi que dans d’autres points de vente.

Bien que la plupart des araignées au Royaume-Uni soient inoffensives, la fausse veuve est venimeuse.

De la même taille qu’une pièce de 50 pence, les fausses veuves étaient pratiquement inconnues en Grande-Bretagne il y a 25 ans.

Leurs mors peuvent provoquer de graves gonflements et inconforts dans les cas les plus graves.

L’expert en lutte antiparasitaire Clive Boase a déclaré : « La population de fausses veuves au Royaume-Uni ne cesse de croître.

« En fait, les gens ne réalisent pas à quel point ils sont devenus courants.

« Il existe une demi-douzaine d’espèces différentes de fausses veuves et elles peuvent survivre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

« Ils aiment les vérandas et les blocs sanitaires, les cadres de fenêtres, les porches, les lofts et les garages et ils aiment vivre sous les appareils de cuisine et les placards.

« Ce sont des créatures généralement timides et ne sortent pas à l’air libre, mais ils pourraient se glisser dans les rideaux ou peut-être dans les vêtements laissés sur le sol.

« Ils peuvent certainement administrer une morsure douloureuse, bien qu’il y ait eu très peu de rapports faisant état de cela, car ils ne le feront qu’en dernier recours.

« Les morsures résultent généralement d’une manipulation brutale de l’araignée ou peut-être de son coincement entre les vêtements et la peau. »

