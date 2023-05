Je suis un expert en nuisibles – les frelons asiatiques ont un venin 7 fois plus fort qu’une guêpe

Un expert en lutte antiparasitaire a révélé ses conseils pour éviter de se faire piquer par des frelons asiatiques venimeux.

Les frelons asiatiques sont plus gros que les guêpes normales, de couleur foncée et produisent jusqu’à sept fois plus de venin qu’une guêpe normale.

Un expert a averti que les frelons asiatiques produisent jusqu’à sept fois plus de venin que les guêpes normales Crédit : Getty

Stuart Halliday, 42 ans, propriétaire de Kill and Cure Pest Control, a averti que se faire piquer par un frelon asiatique pourrait être fatal.

Cela dépend de ce qu’ils ont mangé – si vous êtes piqué par un frelon qui a mangé du chèvrefeuille, vous pourriez avoir une réaction plus importante que celui qui a mangé des pommes de pin.

Stuart a déclaré: « Les frelons vous poursuivront également sur un demi-mile et resteront également au-dessus de l’eau à vous attendre jusqu’à 30 minutes.

« Cela signifie que si vous plongez dans un étang pour vous éloigner d’eux, vous devez être capable de retenir votre souffle pendant une demi-heure. »

Stuart a dévoilé ses meilleurs conseils pour éviter de se faire piquer par ces nuisibles.

Il a dit que la meilleure chose à faire est d’entrer dans un environnement sûr.

Il a dit: « Si vous êtes dans votre hangar avec un, entrez immédiatement dans votre maison.

« Fermez les portes et les fenêtres tout de suite – ils chercheront des moyens d’entrer pour vous chasser. »

C’est une mauvaise nouvelle si vous portez aussi du parfum ou de l’après-rasage, car les frelons adorent les phéromones et suivront votre odeur.

Son meilleur conseil est de s’éloigner le plus vite et le plus loin possible d’un nid de frelons.

Il a dit: « Si vous le pouvez, mettez-vous à l’abri – rentrez chez vous, montez dans votre voiture, montez sur votre vélo et partez aussi vite que possible.

« Vous ne pouvez pas simplement éliminer les frelons. Chaque fois que vous les éliminez, ils continueront à vous attaquer. »

Cela survient après qu’une image d’un frelon asiatique a été publiée sur un groupe Facebook local dans le Nottinghamshire.