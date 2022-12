Je suis un expert en lutte antiparasitaire – voici les pires choses auxquelles j’ai été appelé à faire face le jour de Noël

Un expert en lutte antiparasitaire a raconté les choses horribles auxquelles il a été appelé à faire face le jour de Noël.

Stuart Halliday, 42 ans, propriétaire de Kill and Cure Pest Control, affirme que les souris et les rats sont la première chose dont les familles devraient s’inquiéter pendant la saison des fêtes.

La période de Noël est la pire pour les rats et les souris Crédit : Getty

Et il a vu plus qu’assez de parasites au cours de ses 26 années de travail dans l’entreprise.

Il a déclaré au Sun: «Pendant Noël, les gens laissent beaucoup plus de nourriture que d’habitude.

« Nous mettons Roses et Quality Streets sur la table et nous remplissons nos poubelles plus rapidement. Cela signifie simplement que nous donnons des sources de nourriture supplémentaires aux souris.

«Les gens laissent aussi de la nourriture pour le Père Noël. J’ai été appelé plusieurs fois parce que des gens se sont réveillés le matin de Noël pour constater que ce n’était pas le Père Noël qui avait mangé ce qu’ils avaient laissé de côté, mais des souris.

« C’est la période de l’année où il faut être le plus prudent. Vous avez des amis et de la famille qui ouvrent portes et fenêtres et tout d’un coup ils ont laissé entrer des choses.

“Les souris et les rats entreront simplement – il fait froid et humide dehors et l’intérieur est sec et chaud.”

Même le jour de Noël n’est pas un jour de congé pour Stuart, qui a dû se précipiter chez les clients pour s’occuper des rongeurs les années précédentes.

Il a expliqué : « Une fois, une femme a brûlé sa dinde, alors elle a ouvert sa porte arrière pour laisser sortir la fumée.

« Elle est revenue dans la cuisine une demi-heure plus tard et il y avait un rat qui mangeait son pudding de Noël. Il ne voulait pas partir et elle était horrifiée et m’a appelé.

“Je n’ai pas pu l’attraper – j’ai dû le filmer sur le comptoir de la cuisine. La pastille est passée par le rat et dans le gâteau de Noël

“Ils ne pouvaient plus le manger après ça – il y avait une pastille empoisonnée et des cervelles de rat dedans.

« J’ai aussi été appelé quand les gens ont pris leur gros repas et ont laissé les assiettes sur la table.

“Un homme est alors allé faire une sieste sur le canapé et s’est réveillé avec une souris assise sur son ventre.

«Les gens deviennent un peu laxistes, ils ont un peu trop de xérès, puis ils baissent leur garde. Les gens doivent juste être un peu plus méfiants à cette période de l’année.