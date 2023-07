Je suis un expert en lutte antiparasitaire… voici les pires bestioles qui pourraient dévaloriser votre maison et vous rendre malade

Un expert en lutte antiparasitaire a révélé les insectes envahissant votre maison les plus susceptibles de vous rendre malade – et de faire baisser le prix de l’immobilier.

Le spécialiste de l’hygiène a identifié les bestioles les plus dangereuses non seulement pour la santé mais aussi pour la richesse.

Les mouches des fruits font partie des nuisibles identifiés comme les pires pour votre maison Crédit : Getty

Il a publié un guide en ligne intitulé « Top 10 Pests » soulignant les problèmes potentiels allant des « minuscules termites aux gros rongeurs ».

En tête de liste se trouvent les fourmis, les fourmis argentines étant distinguées avec « la fourmi domestique odorante qui pue la noix de coco pourrie ».

Mark, expert en lutte antiparasitaire, déclare : « Votre seul espoir de vous en débarrasser est de trouver leur colonie et de retirer leur reine.

« La fourmi odorante est particulièrement désagréable car elle a souvent de nombreuses reines et donc de nombreuses colonies. »

D’autres causes de préoccupation comprennent les punaises de lit, les abeilles, les cafards et les puces.

Il dit aussi de se méfier des mouches. les mouches des fruits, les rongeurs, les termites et les tiques.

Il a averti : « La taille n’a pas d’importance – ces envahisseurs peuvent propager des maladies, endommager votre maison et détruire votre tranquillité d’esprit. »

Il a décrit comment les cafards « portent des germes et se reproduisent à un rythme alarmant », les puces propagent « des maladies allant du typhus aux ténias » et les mouches des fruits « existent dans les nuages ​​qui planent autour de votre cuisine ».

L’expert met également en garde contre la façon dont les termites « peuvent détruire toute votre maison », leur « choix principal de nourriture » étant le bois – tandis que les souris peuvent non seulement « grignoter vos meubles » mais aussi « vous attaquer dans votre propre maison ».

Les conseils d’experts antiparasitaires précédents comprenaient des conseils sur la façon de débarrasser votre maison des mouches et de repousser les invasions de fourmis.

D’autres recommandations ont couvert d’éviter les piqûres de Tabanidae suceurs de sang et d’éloigner les cafards.

Des astuces simples et bon marché pour dissuader les araignées, les mouches, les souris et les renards ont également été suggérées, ainsi que des huiles essentielles censées aider à bannir les mites de vos maisons et de vos vêtements.

Les punaises de lit ont également fait partie du top 10 des envahisseurs domestiques les plus ennuyeux d’un expert en lutte antiparasitaire Crédit : Getty