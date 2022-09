Je suis un expert en langage corporel – voici les célébrités qui sont convaincues qu’elles remporteront le trophée Glitterball

CE SOIR 15 célébrités lanceront leur voyage Strictly Come Dancing pour la première fois et commenceront le long chemin pour remporter le Glitterball Trophy.

Les téléspectateurs ont eu un premier aperçu des couples hier et déjà quelques visages célèbres semblent prêts à se qualifier pour la finale.

Selon l’expert en langage corporel Darren Stanton, Matt Goss, Jayde Adams, Hamza Yassin et Tyler West se sont démarqués en tant que prétendants au prix – grâce à leur connexion avec leurs partenaires professionnels.

S’exprimant au nom de Betfair Bingo, Darren a expliqué comment le fait d’être tactile, la communication et une étincelle instantanée jouent tous un rôle dans lequel le couple soulèvera le trophée d’ici Noël.

Matt Goss et Nadiya Bychkova

Bbc

Matt Goss et Nadiya Bychkova semblent avoir de grands espoirs de gagner[/caption]

Matt est sorti en combattant, insistant sur le fait qu’il avait l’intention de gagner la compétition – une déclaration sérieuse, mais il sera intéressant de voir jusqu’où il ira.

Il est clair qu’il est une personne très déterminée et motivée et comme il a l’habitude d’être sur scène et de jouer, on pourrait le voir aller un peu plus loin dans cette série. Matt est apparu comme étant très authentique, il a eu un contact visuel fantastique avec Nadiya.

Il semble être une personne assez spirituelle et répond bien à ses sentiments. Nous l’avons vu souvent regarder vers le bas et vers la droite avec ses yeux – un signe classique qui suggère qu’il se fie à son instinct.

Matt et Nadiya semblaient tactiles l’un avec l’autre dès le départ et il semblait y avoir une connexion instantanée entre les deux. Matt est peut-être à surveiller dans la compétition, il a une vraie intensité dans son visage, comme s’il était en mission.

En savoir plus sur strictement C’EST L’HEURE Strictly Come Dancing 2022 – chansons et danses révélées avant le spectacle en direct tactile Je suis un expert en langage corporel et j’ai vu un couple à risque de “malédiction” après une étincelle

Jayde Adams et Karen Hauer

Bbc

Karen Hauer et Jayde Adams sont là pour le gagner[/caption]

Jayde apparaît instantanément comme un vrai personnage confiant, habitué à être sur scène et à contrôler. Il sera intéressant de voir si elle peut prendre du recul et permettre à Karen de la diriger et de lui apprendre au fil de la série.

Jayde est très animée dans son langage corporel et semble se lier instantanément avec Karen. Nous avons vu les deux stars s’embrasser lors de l’annonce de leur jumelage et elles ont commencé à correspondre et à refléter le langage corporel de l’autre – une forte indication de la présence d’un rapport.

Karen a été vue en train de mettre ses bras autour et au-dessus de Jayde, les deux étant déjà à l’aise de se retrouver dans leurs zones proximales. Ils ont affiché une dynamique très intéressante qui pourrait être à surveiller.





Hamza Yassin et Jowita Przystal

Bbc

Jowita Przystal et Hamza Yassin se sont tout de suite entendus[/caption]

Nous avons assisté à une première rencontre fantastique entre Hamza et Jowita – il y a eu un rapport et une connexion instantanés, avec une grande démonstration de contact entre les deux et beaucoup de câlins.

Hamza est un personnage très pétillant et très terre à terre, il n’y a pas de faux-semblants avec lui.

La communication est essentielle entre chaque couple de l’émission et Hamza et Jowita démontrent déjà verbalement et non verbalement un moyen de communication clair – s’ils continuent ainsi, ils pourraient aller jusqu’au bout.

Tyler West et Dianne Buswell

Bbc

Tyler West et Dianne Buswell ont eu une «étincelle instantanée»[/caption]

Instantanément, nous avons vu beaucoup d’émotion et de bonheur authentiques de la part de Tyler et de Dianne lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois.

Les deux étaient assez tactiles l’un avec l’autre dès le départ, ce qui aidera évidemment à la maladresse initiale d’apprendre à se connaître au fil des semaines.

Il y a clairement eu une étincelle initiale, que l’on a vu devenir un élément important dans le succès des couples dansant sur Strictly les années précédentes.

Tyler et Dianne pourraient utiliser cela à leur avantage pour progresser semaine après semaine.