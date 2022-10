Je suis un expert en langage corporel – voici la preuve que Shirley Ballas favorise les célébrités masculines

La juge en chef de STRICTLY, Shirley Ballas, a été accusée de sexisme après avoir semblé « favoriser » des célébrités masculines.

Les fans se sont effondrés après le spectacle de dimanche soir après que Shirley a affirmé qu’elle aurait sauvé Richie Anderson, 34 ans, contre Fleur East, également 34 ans, lors de la danse.

Fleur a été l’une des favorites pour remporter la série, tandis que Richie a interprété une samba habillée en suricate.

Shirley – qui a été dure avec sa critique de Fleur – a été violemment traquée par les téléspectateurs qui ont appelé à son licenciement.

Ils ont affirmé qu’elle était incapable de “célébrer les jeunes célébrités féminines” et “se sentait menacée par” et était “trop ​​critique” envers les jolies danseuses.

L’expert comportementaliste Darren Stanton insiste sur le fait que le langage corporel de Shirley prouve qu’elle devient plus animée et coquette lorsqu’elle critique les concurrents masculins.

S’adressant au Sun au nom de Slingo, Darren Stanton révèle : “Lorsqu’elle juge les candidats de cette année, Shirley Ballas affiche des différences dans son discours verbal et son comportement non verbal en fonction de la star avec laquelle elle interagit.

“Son langage corporel ne reste pas cohérent tout au long du processus de jugement.

“Quand elle a affaire aux concurrents masculins, Shirley semble avoir un changement notable d’émotion.





« Vous remarquerez qu’elle se lève souvent pour donner son avis, semble plus animée, se touche plus souvent les cheveux et ses pupilles se dilatent.

“Sa tête s’inclinera souvent d’un côté et elle maintiendra un contact visuel prolongé.

“Dans l’ensemble, son visage semble plus engagé et son attitude devient légèrement coquette.

«Elle dépeint de nombreux gestes de la paume ouverte, un signe d’affection, et adopte une écolière comme un personnage, devenant gloussant et excitable.

“D’autres signes révélateurs du moment où Shirley a tendance à montrer un parti pris envers un certain concurrent sont le ton de sa voix et le langage qu’elle utilise lorsqu’elle fait part de ses commentaires.

«Elle est généralement beaucoup plus animée avec sa voix et son ton augmentera lorsqu’elle montrera des préjugés.

“Alors que Shirley a tendance à utiliser un langage plus dur pour faire passer son message auprès de ceux qu’elle préfère moins.”

Bbc

Fleur East avec son partenaire Vito