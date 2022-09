Le PRINCE Harry voulait plus d’un rôle de premier plan au service de la reine aujourd’hui, a révélé un expert en langage corporel.

Le duc de Sussex – qui n’a pas le droit de porter l’uniforme militaire – a regardé le cercueil de sa défunte grand-mère être transporté à Westminster Hall cet après-midi.

Le duc voulait un rôle plus central dans la procédure, selon un expert en langage corporel Crédit : PA

Le prince Harry avait l’air ému pendant le service Crédit : Getty Images – Getty

Harry a tenu la main de Meghan après le service Crédit : AP

Un expert en langage corporel pense que Harry voulait aider à porter le cercueil Crédit : Darren Fletcher

L’experte en langage corporel Judi James affirme que les expressions du prince ont montré qu’il voulait en faire plus pendant le service et aider à porter le cercueil.

Elle a déclaré à The Sun Online : “Les doigts de Harry semblaient se serrer et se desserrer plusieurs fois comme s’il se préparait à la vue du cercueil et ses yeux prirent une expression plutôt hantée, avec des sourcils levés illustrant sa tristesse.

“Alors qu’il regardait descendre le cercueil à la fin de la promenade, une main caressa sa redingote dans un rituel de confort et ses épaules roulèrent doucement comme s’il mimait l’acte de charger et de porter le cercueil, suggérant qu’il aurait aimé sois celui qui aide à le porter.”

Harry tenait la main de sa femme Meghan Markle alors qu’ils suivaient William et Kate hors de Westminster Hall après le service de la reine alors qu’elle commençait une période de mensonge en état.

La tête baissée, les Sussex semblaient accablés de chagrin alors que la procession émotionnelle touchait à sa fin.

Avant le service, William et Harry marchaient côte à côte derrière le cercueil de la reine alors qu’ils se réunissaient dans le chagrin pour la procession royale.

Le duc de Sussex se tenait avec son frère à sa droite et le fils de la princesse Anne, Peter Phillips, à sa gauche.

Lors des funérailles du prince Philip l’année dernière, les frères en conflit ont été séparés par M. Phillips.

William et Harry ont défilé dans la deuxième des trois rangées de la procession de dix personnes qui a quitté Buckingham Palace à 14h22.

La couronne impériale de l’État brillait sur un coussin au sommet de l’étendard royal qui recouvrait le cercueil de Sa Majesté.

Le roi Charles a dirigé les Royals – flanqué à gauche de la princesse Anne, du prince Andrew puis du prince Edward.

L’experte Judi a déclaré que les frères qui marchaient côte à côte rappelaient quand ils marchaient derrière le cercueil de la princesse Diana il y a 25 ans.

Elle a déclaré: “William et Harry marchaient côte à côte derrière le cercueil sans avoir apparemment besoin de faire marcher Peter Philips entre eux comme une sorte de tampon, comme ils l’ont fait lors des funérailles de Philip.

“En conséquence, nous avons vu un langage corporel qui rappelait tellement l’époque où, en tant que jeunes garçons, ils marchaient le visage cendré derrière le cercueil de leur mère.”

Judi pense qu’interdire à Harry de porter son uniforme militaire a eu un impact sur sa capacité à cacher ses émotions au monde.

Son manque d’armure ne lui laissait rien derrière lequel se cacher, Judi affirmant que cela laissait sa “tristesse” en plein écran alors qu’il disait au revoir à sa grand-mère.

Elle a ajouté: “William, en uniforme, avait l’avantage émotionnel de marcher de manière plus militaire tandis que la marche de Harry était un peu plus détendue à ses côtés.

“L’espace entre eux était encore large mais ils étaient trois hommes à suivre les enfants retrouvés de la reine et donc à marcher dans les brèches.

“William a gardé un visage de poker de style militaire jusqu’à ce qu’il soit dans la chapelle et que Kate se soit déplacée pour se tenir à côté de lui.

“À ce stade, son visage semblait se froisser très subtilement, ses sourcils se fronçant au milieu pour créer une expression de chagrin ouvert.”