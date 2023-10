Je suis un expert en langage corporel – signe La fille du capitaine Tom pense qu’elle est une VICTIME après avoir empoché de l’argent

La fille du CAPITAINE Tom « pense qu’elle est une victime » après avoir empoché l’argent de ses efforts de collecte de fonds, a déclaré un expert en langage corporel.

Hannah Ingram-Moore était en larmes lorsqu’elle a révélé que la famille du vétéran avait gardé 800 000 £ des trois livres qu’il avait écrits.

Hannah a sangloté pendant l’interview dans sa maison de 1,2 million de livres sterling Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Un langage corporel a expliqué le raisonnement derrière les larmes Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Hannah a dit que son père souhaitait que la famille garde l’argent. Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Le capitaine Tom a conquis le cœur de la nation pendant la pandémie et a collecté des millions pour le NHS. Crédit : Getty

Elle a fait cet aveu lors d’une interview explosive dans le manoir familial du Bedfordshire, d’une valeur de 1,2 million de livres sterling, pour Piers Morgan Uncensored de TalkTV.

Elle sanglotait en insistant sur le fait que Sir Tom voulait qu’ils gardent les bénéfices du livre.

L’auteur et spécialiste du langage corporel, Judi James, a expliqué que, même si les larmes étaient authentiques, elle a remis en question le raisonnement qui les sous-tendait.

Elle a dit : « Est-ce qu’Hannah fait semblant de pleurer ici ? Non. Ses yeux s’en remplissent à la mention de son père et nous pouvons voir sa main les essuyer.

« Ils apparaissent cependant après une question intéressante dans cette bande-annonce, non pas sur les fonds mais sur ‘Que penserait le capitaine Tom ?’.

« Elle dit à Piers qu’il serait ‘complètement dévasté’. Mais c’est une réponse non spécifique.

» Serait-il dévasté par les fonds ou par sa situation difficile actuelle et la façon dont elle semble se sentir elle-même victime de ce qu’elle traverse en ce moment ? «

Hannah exprime également ses « regrets » pour la décision de construire le complexe spa et piscine controversé au nom de l’association caritative de son père.

Elle et son mari Colin avaient dit aux planificateurs qu’ils voulaient un bureau pour l’association caritative.

Mais ils ont plutôt construit un poolhouse avec des vestiaires, des toilettes et des douches.

Mme James ajoute : « Lorsque les questions de Pier sont plus spécifiques, ses yeux sont exempts de larmes et se tournent vers les diagonales pour créer une impression de réflexion et d’évaluation.

« Interrogée sur la piscine thermale, elle serre les lèvres et les tire vers le bas tandis que ses yeux descendent en diagonale, ce qui suggère qu’elle réfléchit soit à des décisions prises sur-le-champ, soit à ses paroles.

« Quand Piers lui demande pourquoi elle est réticente, ses lèvres se contractent. Elle semble avaler ou se racler la gorge comme si elle se préparait à parler.

« Encore une fois la diagonale réfléchissante avec les yeux avant qu’elle lève les yeux. »

L’interview complète, diffusée jeudi soir à 20 heures, explique également comment Hannah a reçu 18 000 £ pour assister aux Virgin Media O2 Captain Tom Foundation Connector Awards en 2021.

Mais elle n’a fait don que de 2 000 £ de cette somme à son organisme de bienfaisance.

À l’époque, elle recevait déjà un beau salaire annuel de 85 000 £ au prorata en tant que directrice générale.

Hannah et sa famille ont parlé à Piers Morgan pour son émission sur TalkTV Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Hannah, son mari Colin et leurs enfants Benji et Georgia Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau