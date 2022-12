Je suis un expert en langage corporel – Peter Kay a été submergé par la pression pour être à la hauteur du succès avant une pause de 12 ans

PETER Kay a été “submergé” par la pression pour impressionner les fans alors qu’il revenait sur scène après 12 ans, a affirmé un expert en langage corporel.

Le comique de 49 ans a fondu en larmes alors qu’il recevait une standing ovation de cinq minutes.

Peter pleurait alors qu'il lançait son spectacle à l'AO Arena de Manchester vendredi soir

C’était la première des 110 dates d’arène que la star de Phoenix Nights se produira au cours des deux prochaines années et demie.

Maintenant, l’expert en langage corporel Darren Stanton a révélé ce que le comédien ressentait vraiment à propos de son retour.

S’adressant au Sun au nom de Slingo, Darren a déclaré: “Peter Kay est sans doute l’un des comédiens britanniques les plus titrés de tous les temps.

«Je pense que son succès est en grande partie dû au fait que son humour s’étend sur des générations et que les gens de tous âges peuvent s’identifier à son passé et résonner avec ce qu’il avait à dire.

“Il y a évidemment beaucoup de pression sur Peter pour qu’il livre du matériel au même niveau sinon meilleur cette fois-ci lors de sa tournée et des images de son retour sur scène montrent l’adulation absolue que le public a pour le comédien.

“Peter, quant à lui, a semblé dépassé et s’est penché, agrippant le podium pour plus de stabilité. C’est un homme très authentique et ce que vous voyez est ce que vous obtenez avec lui.

“Quand je l’ai analysé précédemment, le langage corporel de Peter est toujours ouvert et cohérent avec ce qu’il dit et ressent. Dans le clip, nous pouvons voir que Peter est clairement un homme assez émotif, qui porte son cœur sur sa manche.

“Peter a été indéniablement ému par l’accueil qu’il a reçu du public. Il dit au public, “vous m’avez en morceaux ici”, ce qui signifie sa gratitude.

“Peter étant au bord des larmes montre à quel point il a été touché par les applaudissements et les acclamations et montre à nouveau à quel point il s’est senti submergé par le sentiment de passion, d’amour et d’énergie dans la pièce pour lui.”

Peter a fait son retour triomphal à la comédie stand-up à la Manchester AO Arena devant des fans en adoration.

Il a reçu des critiques élogieuses – mais beaucoup ont dit à quel point il “avait l’air et avait l’air nerveux” dans la première partie de l’émission.

Le comédien pleurait en quelques minutes et sanglotait devant la foule : « Qu’est-ce que c’est que tout ça ?

“Oh mon dieu. Je suis censé faire de la comédie sanglante maintenant.

“Oh mon Dieu. Vous m’avez en f ***** g bits. Laissez-moi sortir mes mouchoirs de mon tiroir. Je vous aime aussi. D’une manière que vous ne saurez jamais.

“J’attendais cela avec impatience depuis un bon moment maintenant, environ cinq ans.”

Les fans ont été expulsés de la salle par la sécurité pour l’avoir secrètement filmé.

Il a averti la foule de ne pas répéter son matériel dans le but de ne pas le gâcher pour les autres.

Peter, également célèbre pour les émissions de télévision à succès Car Share et Max and Paddy, a été largement absent des yeux du public au cours des quatre dernières années.

Le comique Paddy McGuinness a réagi au retour de Peter le mois dernier.

“Je ne parle pas souvent de Pete et de ses réalisations sur mes réseaux sociaux”, a écrit Paddy sur Instagram.

« C’est un pote depuis l’enfance et c’est toujours comme ça que je le vois ?

“Indépendamment de toutes les grandes choses qu’il a accomplies à la télévision, il n’y a littéralement personne qui se rapproche de ce qu’il fait en direct. Le nombre de billets qu’il vend est sans précédent dans le monde de la comédie et au-delà !

“C’est un gars unique, profitez-en, je ne pense pas que vous reverrez des gens comme lui ? Certainement pas de notre vivant. Je suis très fier de toi fils.

Pete jouera 110 spectacles en direct dans des endroits tels que Birmingham, Liverpool et Dublin, se terminant en août 2023 à la Sheffield Utilita Arena.

Et il sera le premier artiste au monde à se produire chaque mois à l’O2 de Londres avec un concert mensuel en résidence dans le cadre de son grand retour.

Après avoir annoncé son retour, il a déclaré: “C’est bien de revenir à ce que j’aime le mieux faire, la comédie stand-up, et s’il y a un moment où les gens ont besoin de rire, c’est maintenant.”

En 2018, Peter a annulé une prochaine tournée nationale de 100 concerts à guichets fermés.

L’année dernière, il est apparu à deux émissions caritatives de questions-réponses à Manchester pour Laura Nuttall, patiente atteinte d’un cancer du cerveau.

Peter Kay, photographié ici lors de l'un de ses derniers spectacles de 2010, est revenu sur scène pour la première fois en 12 ans

Il a fondu en larmes sur scène et a dit aux fans "vous m'avez en morceaux"

Le comique pleurait quelques minutes après être monté sur scène