Je suis un expert en langage corporel – les stars de Strictly qui pourraient faire face à une sortie anticipée après une mauvaise chimie avec leurs partenaires

Un expert en langage CORPS a prédit qui ferait face à une sortie anticipée de Strictly Come Dancing.

Sur la base de leur interaction initiale lors de l’émission de lancement d’hier soir, Darren Stanton dit que deux couples n’ont pas réussi à avoir de chimie après s’être associés.

La programmation de Strictly Come Dancing 2022

S’exprimant au nom de Betfair Bingo, Darren a expliqué : « La communication verbale et non verbale est la clé du succès pour tout couple.

L’observation du niveau de connexion entre une paire lors de leur première rencontre révèle s’il y a ou non une étincelle instantanée et une base pour qu’une connexion se forme – si elle est présente, cela peut indiquer qui dans la compétition Strictly de cette année pourrait progresser plus rapidement.

“Lorsque nous rencontrons quelqu’un de nouveau pour la première fois, cela peut prendre des jours, des semaines voire des mois pour établir une connexion solide.

“Ces gars sont propulsés ensemble dans une situation très proche et contre nature, donc les premières étapes de leurs interactions sont extrêmement importantes.”

Hier soir, les téléspectateurs ont appris quel danseur professionnel était associé à quelle célébrité.

Certains ont qualifié les paires de «fausses» après avoir livré des réactions de bonheur «incroyables» lorsque chaque couple a été révélé.

Jugeant les couples sur leur langage corporel lorsqu’ils interagissaient avec leur nouveau partenaire, Darren dit que Kaye Adams de Loose Women, la présentatrice de télévision Helen Skelton et la comédienne Ellie Taylor sont les plus à risque.

Kaye Adams et Kai Widdrington



Kaye Adams est la moins confiante, dit Darren

Darren explique : « Dès le départ, il est clair que Kaye est la moins confiante de tous les candidats.

«Elle se pousse clairement hors de sa zone de confort, même si elle se sent comme un poisson hors de l’eau, et participer à Strictly la verra abandonner le contrôle auquel elle est habituée en tant que présentatrice et présentatrice de télévision.

“Lorsqu’il était associé à Kai, il n’y avait aucune interaction tactile entre les deux. Elle ne l’a pas serré dans ses bras et a parfois semblé réservée dans son langage corporel.

«Nous avons vu Kaye se frotter les mains – un geste d’auto-rassurance qu’une personne fait souvent lorsqu’elle se sent anxieuse ou incertaine dans un certain environnement.

«Il n’y a pas eu cette explosion initiale d’énergie entre les deux, ce qui suggère qu’il y a un manque de rapport là-bas.

“À moins qu’ils ne puissent s’appuyer sur cela, cela pourrait conduire à une sortie anticipée pour Kaye et Kai.”

Helen Skelton et Gorka Marquez



Il y a un manque de rapport entre Gorka et Helen

“Lors des interactions initiales, il ne semblait pas y avoir de lien fort entre Helen et Gorka”, a admis Darren.

“Il se peut qu’Helen ne soit pas si tactile en tant que personne ou avec de nouvelles personnes, ou la présence de nerfs aurait pu la conduire à se retenir et à apparaître plus réservée que d’habitude.

“Elle et Gorka semblaient manquer de cette étincelle et de cette excitation initiales dont jouissaient les couples précédents lors de l’émission de lancement.

“Bien sûr, c’est très tôt et il reste beaucoup de temps pour qu’un niveau de connexion plus profond se forme, mais sur la base des premières impressions, le manque de rapport pourrait entraver la progression d’Helen et Gorka dans cette série.”

Ellie Taylor et Johannes Radebe



Ellie pourrait être à risque à cause de ses nerfs

Pendant ce temps, Ellie était ravie d’être associée à son premier choix, Joahannes, mais n’a pas été en mesure de dissimuler ses nerfs.

Darren a déclaré: «Ellie semblait nerveuse et hésitante lors de sa première apparition, encore une fois, nous n’avons pas vu une énorme quantité de contact entre elle et Johannes, mais il y avait beaucoup de sourires suggérant qu’elle faisait un visage courageux et déterminée à se jeter dans l’expérience.

“Avec Ellie, il s’agira de savoir si elle peut sortir d’être une comédienne professionnelle et mettre toutes ses idées préconçues de côté, se permettant de vraiment tout donner au concours.

“Après avoir analysé le premier épisode, elle ne semble pas être l’une des candidates les plus fortes cette année.”