Je suis un expert en langage corporel – Les faux sourires de la star Fleur ne peuvent cacher sa frustration face aux juges négatifs

FLEUR Est essaie de masquer sa déception et sa frustration face aux commentaires négatifs des juges Strictly avec de faux sourires, a affirmé un expert en langage corporel.

La star de X Factor et animatrice de radio était l’une des premières favorites pour se qualifier pour la finale, mais s’est retrouvée dans les deux dernières dimanche.

Fleur avec son partenaire de danse Vito Coppola

Fleur, 34 ans, aurait fondu en larmes après avoir battu Richie Anderson – qui a été renvoyé chez lui avec son partenaire Giovanni Pernice – lors de la danse.

S’adressant à The Sun au nom de Slingo, Darren Stanton a déclaré: “Alors que les juges ont été impressionnés par ses capacités, Fleur a été découragée lorsqu’elle a reçu des critiques lui conseillant d’exercer plus de contrôle et de maîtriser son énergie.

«À la fin de la deuxième semaine, Fleur s’est retrouvée dans la danse et vous pouviez voir que pour quelqu’un d’aussi concentré, sa confiance en était énormément ébranlée.

« Nous avons vu des scintillements de déception et de frustration apparaître sur son visage – ses sourcils se sont rapprochés, ses yeux se sont rétrécis et ses lèvres se sont pincées.

“Ces émotions sont presque imperceptibles et apparaissent très subtilement, mais plusieurs faux sourires que Fleur a donnés en plus de cela indiquent qu’elle était extrêmement déçue malgré la difficulté avec laquelle elle essayait de cacher ce qu’elle ressentait vraiment.

“Elle a affiché un excellent rapport et un lien fort avec Vito tout au long de sa performance de danse, mais il est clair qu’elle est aux prises avec les commentaires négatifs des juges et du public.”

Craig Revel Horwood a admis qu’il était choqué de voir Fleur dans les deux derniers.

Après l’avoir regardée jouer à nouveau, il a déclaré: “Je voudrais sauver le technicien le plus accompli, c’est-à-dire Fleur et Vito.”





Motsi Mabuse a trouvé la décision difficile et a déclaré: “Je pense que c’est déchirant en fait parce que je pense que vous ne méritez pas tous les deux d’être ici, mais c’est ainsi que le public a voté et sur la base de cette danse, je vais sauver Fleur et Vito. ”

Anton du Beke a déclaré: “Eh bien, je pensais que c’était une danse bien dansée. Je pensais que les deux couples avaient bien performé, je pensais qu’un couple était un peu plus sûr de sa performance et avait un niveau artistique légèrement meilleur sur ce qu’il faisait, donc le couple que je voudrais sauver est Fleur et Vito.

Le vote de la juge en chef Shirley Ballas n’était pas nécessaire, mais elle a dit qu’elle aurait sauvé Richie.