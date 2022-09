Un expert en langage CORPS a affirmé avoir repéré un moment qui montre que le prince Harry et le prince William sont toujours liés.

Ce soir, Harry et William ont semblé mettre leurs différends de côté alors qu’ils pleuraient ensemble la reine.

Le prince William et le prince Harry ont été photographiés en train de parler ensemble Crédit : ©Kelvin Bruce

Un expert pense que les interactions des frères ont révélé quelque chose d’important Crédit : James Whatling

William et Kate ont été rejoints par Harry et Meghan après la mort de la reine Crédit : Getty

Les quatre ont présenté un front uni pour saluer le public ce soir Crédit : James Whatling

Les frères sont arrivés dans la même voiture qu’ils ont été rejoints par Meghan Markle et Kate Middleton au château de Windsor.

Tous les quatre sont sortis ensemble dans un front uni pour saluer le public à la suite de la perte tragique de Sa Majesté.

Harry et William ont même été photographiés en train de se parler alors qu’ils se rendaient hommage devant des hommages floraux.

Et l’experte en langage corporel Judi James pense que le comportement de William et Harry était une “démonstration phénoménale d’unité” entre les frères.

Elle a déclaré: “En tant que geste intentionnel, cela implique l’unité et un lien suscité par un chagrin mutuel.”

L’expert a ajouté que ces petits gestes pourraient être des “petits pas” pour reforger leur relation.

Judi a poursuivi: “Arriver et partir ensemble signale la proximité et les conversations partagées et bien qu’il n’y ait pas d’étalages excessifs de câlins ou de toucher, cela ressemble à des pas de bébé qui s’appuient sur la déclaration d’amour de Charles pour son plus jeune fils et sa femme.

Judi pense qu’un langage corporel spécifique entre Will et Harry fait allusion à leur amour fraternel.

“Le langage corporel le plus révélateur est cependant les intenses rituels de miroir entre William et Harry.

“Leurs poses et gestes sont souvent identiques, faisant allusion à des liens subliminaux forts qui existent malgré toutes les ruptures.”

Cela vient comme…

Harry et William ont été vus pour la dernière fois ensemble en public lors des célébrations du jubilé de platine de la reine en juin.

Mais on pense qu’ils se sont tenus à l’écart et ne se sont pas reconnus lors d’un service commémoratif à St Paul.

On dit toujours que la sortie de Harry et Meghan de la vie royale est crue pour William – surtout après qu’il a été révélé que son frère prévoyait un livre révélateur.

Cependant, le porte-parole officiel de William a confirmé qu’il avait invité Harry et Meghan à regarder les hommages avec lui aujourd’hui.

Il est entendu qu’il pensait que c’était une importante démonstration d’unité à un moment difficile pour la famille.

La branche d’olivier est également une indication claire que William est peut-être prêt à oublier leur querelle apparente.

Dans un discours sincère, William a également déclaré que la reine était à ses côtés pendant ses “moments les plus tristes” alors qu’il rendait hommage à sa “mamie”.

Harry a été vu serrant la main de sa femme alors qu’ils marchaient ensemble et il a ensuite placé une main protectrice sur son dos.

Et Meghan a ensuite été aperçue en train de mettre un bras réconfortant autour de son mari alors qu’ils voyaient des hommages à la reine.

La duchesse de Sussex a ensuite été prise en train de parler aux fans royaux tandis que William a également pris le temps de parler à la foule.

Les frères ont été vus en train de discuter à différents moments ce soir Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

William a ensuite été vu en train de parler à la foule Crédit : Reuters