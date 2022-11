Je suis un expert en langage corporel – le corps à corps torride de Matt Hancock avec Gina révèle qui est vraiment en charge

Ce furent trois longues semaines dans la jungle pour Matt Hancock – et il semblait ravi de retrouver sa petite amie Gina Coladangelo.

L’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, a terminé troisième de la finale I’m A Celebrity d’hier soir, propulsé au poste par Owen Warner et Jill Scott.

Il a été rencontré par la mère de trois enfants Gina, 45 ans, sur le tristement célèbre pont et le couple a partagé une étreinte passionnée.

Le corps à corps rappelait la tristement célèbre séquence de vidéosurveillance snog-gate révélée par The Sun l’année dernière, qui a révélé leur liaison et enfreint les directives de Covid.

L’experte en langage corporel Judi James dit que leur câlin et leur baiser ont révélé des indices révélateurs sur leur relation – dans laquelle Gina “semble appeler les coups non verbaux”.

Alors que Matt a clairement indiqué qu’il souhaitait montrer aux téléspectateurs le “vrai moi” sur I’m A Celeb, Judi dit qu’il “avait tendance à regarder les autres copier et imiter leur comportement”.

Et sa nature réservée était visible lors de ses retrouvailles avec la femme d’affaires Gina, selon Judi.

“Il semble tenir son avance de Gina ici, la bouche ouverte alors qu’elle se précipite pour jeter ses bras autour de son cou”, observe-t-elle.

“Dans leur tristement célèbre vidéo snog-gate, nous avons également vu Gina avec ses bras et ses mains autour de son cou dans un geste de contrôle plus adulte et c’est elle qui s’est éloignée en premier.”

Judi estime que Matt “a toujours l’air socialement maladroit avec Gina” même lorsqu’il l’écoute parler – bien qu’ils présentent une image “ne peut pas s’empêcher de se toucher les uns les autres”.

Matt Hancock a été surpris en train d’avoir une liaison secrète avec son meilleur assistant l’année dernière[/caption] Rex

Elle dit que le député a l’air d’être “toujours en mode politicien” lorsqu’il est autour de son ancien assistant, soulignant : “Nous pouvons voir les équipes de tournage passer devant le couple et personne ne vient discuter.

“En fin de compte, Matt semble laisser tomber son bras de Gina et arrêter d’essayer de poser.”

Judi ajoute que Matt “aime avoir l’air nécessiteux avec Gina” – visible dans la façon dont il s’est comporté lors de la soirée d’après-spectacle.

Elle dit: «La pose d’après-spectacle la plus intense implique Matt« se cachant »derrière Gina avec les deux bras autour de sa taille et sa tête pressée contre son cou et son visage.

“Cela ressemble à un désir d’attirer son attention et de montrer sa propriété ainsi que de promouvoir la passion.

“Ses mains sur son fermoir et son bras valident la pose mais cela la laisse face aux caméras de manière non protectrice.”

Matt a fait face à six Bushtucker Trials consécutifs qui l’ont vu se retrouver face à des créatures effrayantes et manger le pénis d’un chameau.

Réagissant à son câlin et à son baiser avec Gina après avoir quitté la jungle, certains téléspectateurs ont critiqué l’ex-secrétaire à la Santé pour n’avoir “pas honte”.

L’un d’eux a tweeté : « Matt et Gina sont sans vergogne. Tellement dégueulasse.”

Un autre a commenté: «Pas Matt recréant essentiellement l’image du scandale avec Gina au bout du pont. Je me demande ce que ressentent les enfants de Matt Hancock en le voyant avec Gina !!! Bien fait #ITVX #ITV pour avoir pensé à leur santé mentale !!!”

Matt a été vu en train d’embrasser Gina à l’after party[/caption]