Je suis un expert en langage corporel – Kaye gardée était SOULAGEE d’être la première à sortir de Strictly mais cela a laissé son partenaire Kai vidé

Un expert en langage CORPS a affirmé que Kaye Adams était en fait SOULAGEE d’être la première à être exclue de Strictly.

La femme de 59 ans s’est retrouvée face au chanteur Matt Goss lors de la danse, avant que les juges ne décident de la renvoyer chez elle.

Kaye Adams est devenue la première star de Strictly à être éliminée cette année[/caption]

Gourou du comportement télévisuel Darren Stanton prétend qu’il y avait des signes subtils que Kaye a convenu qu’elle devrait être la seule à partir.

Il dit que la présentatrice de Loose Women était trop «surveillée» pour aller jusqu’au bout de la compétition, mais le résultat a laissé la danseuse professionnelle Kai Widdrington «éviscérée».

S’exprimant au nom de Slingo, Darren a déclaré: “Kaye et Kai ont été les victimes de cette semaine et ce n’est pas surprenant étant donné que le couple n’a pas montré une connexion suffisante pour atteindre les normes qui les auraient soutenus jusqu’à la finale.

«Kaye ne s’est jamais vraiment laissée engager pleinement, car elle est une personne plutôt réservée et privée.

“Matt Goss, cependant, est le contraire. Il se met sous une énorme pression pour bien faire et prend vraiment une chute émotionnelle quand les choses ne vont pas dans son sens.

« Il affiche une vraie intensité et a une grande envie de bien faire et d’être pris au sérieux.

«Lorsque le premier juge a voté pour sauver Matt, Kai avait l’air beaucoup plus vidé que Kaye, car il y avait clairement une fierté professionnelle en jeu ici.

“Nous recherchons des changements émotionnels ici aussi – alors que Kai avait l’air incroyablement déçu d’être hors de la compétition la première semaine, Kaye a poussé un subtil soupir de soulagement.





“Je ne dis pas qu’elle ne voulait pas rester dans la série, mais je pense qu’elle a estimé que c’était le bon moment pour elle de partir et cela s’est révélé non verbalement dans les gestes émotionnels qu’elle a faits la nuit.

«Par exemple, nous l’avons vue hocher la tête en signe d’accord alors qu’Anton prononçait son verdict, Kaye souriant sciemment alors qu’elle pensait qu’elle partirait.

“Elle est également devenue beaucoup plus détendue une fois le résultat rendu.”

Craig Revel Horwood a choisi de sauver Matt plutôt que Kaye, en disant: “Eh bien, le couple pour moi, que je considérais comme le meilleur danseur de la nuit, et le couple que je voudrais sauver est Matt et Nadiya.”

Motsi Mabuse a également choisi de sauver Matt et a déclaré: “Eh bien, c’était si proche, les deux couples ont fait des erreurs. J’ai l’impression qu’ils étaient au même niveau, mais un couple était un peu mieux pour moi, et je sauve Matt et Nadiya.

Anton Du Beke a obtenu un troisième vote pour renvoyer Kaye et Kai chez eux, ce qui signifie qu’ils avaient reçu la majorité des voix et qu’ils quitteraient la compétition.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était d’accord avec ses collègues juges, la juge en chef Shirley Ballas a déclaré: “Je ne l’ai pas fait, je pensais qu’en raison d’une qualité un peu meilleure, j’aurais sauvé Kaye et Kai.”

S’exprimant sur Instagram après la diffusion de l’émission de résultats, Kaye, dégonflée, a déclaré à ses abonnés: “De toute évidence, je suis dégoûtée de moi-même. J’ai paniqué dans cette danse.

« C’est vraiment ennuyeux. Kai a essayé si fort de dire ‘Allez on peut faire ça’. Je n’ai tout simplement pas pu l’apporter.

“Je le regrette. Je ne regrette pas de m’être engagé, malgré ma sortie anticipée.

