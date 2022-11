Je suis un expert en langage corporel I’m A Celeb et Matt Hancock n’est pas authentique – et voici pourquoi

Un expert en langage CORPS a révélé pourquoi Matt Hancock n’est pas authentique dans I’m A Celebrity… Get Me Out of Here.

L’ancien secrétaire à la Santé a été un énorme sujet de conversation lors de son passage dans la jungle.

Rex

Getty – Piscine

Matt, 44 ans, a été limogé de son poste de secrétaire d’État pendant la pandémie de coronavirus pour avoir enfreint les règles de Covid avec son assistante Gina Coladangelo.

Le Royaume-Uni a ensuite été choqué lorsqu’il a été révélé qu’il devait être l’un des candidats de cette année à l’émission ITV.

Son passage dans la jungle a laissé les téléspectateurs divisés – et maintenant l’expert Darren Stanton a révélé qu’il n’était pas authentique.

S’exprimant au nom de Betfair Casino, Darren a déclaré: “L’un des personnages les plus surprenants de la jungle a été Matt.

En savoir plus sur Je suis une célébrité JEU, SET, FINALE Les fans de I’m A Celeb accusent l’émission préférée de “jouer à un jeu” avant la finale LIGNE DE JUNGLE La star de I’m A Celeb brise le silence et claque l’émission car elle “ne supporte pas de regarder”

“Il a été accueilli avec beaucoup de colère émotionnelle, naturellement, par la plupart des célébrités.

“Cependant, les camarades de camp et le public ont vu une autre facette de l’ancien secrétaire à la santé.

“Sur le plan humaniste, il essaie d’être ouvert et de mettre de côté l’ego et la bravade qu’il a déjà montrés, cependant, il y a eu des moments où il n’y parvient toujours pas, comme prendre plus que sa part de nourriture, irriter le reste du camp.

«Ces failles dans son armure sont des traits de comportement qui amènent ses camarades de camp à croire que Matt est malhonnête et que ses camarades de camp, obligés de passer chaque heure de chaque jour avec lui, voient à travers cette façade.





“Il va être intéressant de voir si Matt peut rester authentique envers la personne qu’il propose maintenant d’être ou si nous continuerons à voir des fuites de son comportement inauthentique qui suggèrent le contraire.”

Après que la place de Matt dans l’émission ait été révélée, il a été suspendu du parti conservateur.

Il a également été suspendu du whip du parti – une mesure disciplinaire au parlement qui signifie qu’il a été expulsé du Parti conservateur mais reste député.

Je suis une célébrité a reçu des milliers de plaintes concernant le camarade de camp le plus controversé de l’émission, Matt Hancock.

Le régulateur de la radiodiffusion Ofcom a jusqu’à présent reçu 3 287 plaintes concernant son inclusion dans la jungle ET le traitement de l’ancien secrétaire à la santé.

À quatre jours de la finale, les téléspectateurs ne se sont toujours pas réchauffés à sa présence et 1 764 fans mécontents se sont sentis assez forts pour écrire au régulateur.

Il a cependant gagné une légion de fans, et la majorité des autres plaintes concernent des fans pensant que Matt est victime d’intimidation dans la jungle.

En savoir plus sur le soleil AIDE SUPPLÉMENTAIRE Code à repérer pour le paiement du coût de la vie de 600 £ atterrissant sur les comptes bancaires à partir d’aujourd’hui BATTRE LA Brise J’ai une porte UPVC, il y a un interrupteur pour qu’il y ait moins de courants d’air cet hiver

Dans une déclaration sur les chiffres, l’Ofcom a déclaré : « Il convient d’être conscient qu’en vertu de nos règles – et compte tenu de la liberté d’expression – il n’y a aucune interdiction pour une personne en particulier de participer aux programmes.

“Cependant, si la simple présence d’une personne est susceptible de causer une infraction, nous nous attendons à ce que les diffuseurs prennent des mesures pour atténuer ou justifier cette infraction. Comment ils font cela sur le plan éditorial, cela dépend d’eux.