Je suis un expert en langage corporel et voici les signes que Boy George perdra son sang-froid avec les camarades de camp

Il est dans la jungle depuis un peu plus de 48 heures, mais déjà Boy George a clairement exprimé ses sentiments sur les choses qu’il n’aime pas.

L’icône de la musique semble prête à ébouriffer quelques plumes dans les semaines à venir de I’m A Celebrity – et l’experte en langage corporel Judi James prédit que son tempérament sera mis à l’épreuve.

Boy George pourrait s’emporter dans les prochains jours[/caption]

S’adressant à The Sun, Judi a souligné quatre drapeaux rouges majeurs qui suggèrent que les problèmes ne sont pas très loin devant.

Ce sont – le fait qu’il s’est éloigné du groupe, a essayé de mettre Chris Moyles de son côté, a émis des «signaux de supériorité» et à cause de ses «traits dramatiques».

Elle a expliqué que tout avait rapidement changé une fois qu’il était entré dans le camp principal de la jungle et qu’il n’avait pas perdu de temps pour “flexibiliser son pouvoir”.

“Il n’y a pas eu de période de lune de miel de la part de George en termes de dynamique d’équipe et de rituels de liaison, il est allé directement à l’étape de” tempête “en faisant travailler ses muscles puissants de manière très énergique après seulement quelques heures.

«George était heureux et à l’aise dans son équipe de quatre, où il était au centre de l’attention et apprécié des trois autres, mais lorsque son groupe a fusionné avec la plus grande équipe de leur territoire et avec leur hiérarchie et leur ordre hiérarchique établis, George a trouvé sa place dans l’ordre hiérarchique avait disparu et il risquait de passer de la place centrale au joueur secondaire.

Elle a averti: Jusqu’à présent, George semble avoir une aversion pour l’autorité parce qu’il s’engage dans une lutte de pouvoir, avec Mike Tindall fermement dans ses sites.

Les signes avant-coureurs Il s’éloigna du groupe pour s’asseoir seul. Des groupes comme celui-ci dépendent de la cohésion pour leur survie et lorsqu’un membre s’en va pour s’asseoir seul, l’effet sur les autres est puissant. Cela peut sembler être un acte non agressif, mais cela corrodera l’humeur de tout le monde alors qu’ils s’inquiètent de ce qui ne va pas. Il a essayé de recruter Chris. Au lieu de faire un commentaire ludique à Charlene, George s’est assis avec Chris pour exprimer ses sentiments, essayant même de le recruter dans son «gang» plus rebelle via des menaces comme «Je ne vais pas être horrible mais je ne vais pas être dit quoi faire” et “je ne vais pas trop m’intégrer”. Son langage corporel lorsqu’il parlait à Chris impliquait un contact visuel ininterrompu combiné à une main levée, signalant la confiance et la puissance. Ses pouces se frottaient, suggérant de l’impatience. Signaux de supériorité. Lorsque George était assis dans la cabane à se plaindre des champignons, son rythme de clignement accéléré et son expression de dégoût limite le faisaient ressembler à un dîneur se plaignant dans un restaurant cinq étoiles. Traits de dramatisation. George a utilisé des mots qui ont transformé un simple repas de champignons en un véritable drame hiérarchique. Il n’arrêtait pas de répéter son reproche à propos des champignons sans ironie apparente ni conscience que tout cela n’était qu’une anecdote. Il a fait référence à la « hiérarchie » de Charlene et Mike, puis a accéléré verbalement pour l’appeler un « patriarcat ». Le message est que s’il s’énerve si tôt à propos de quelque chose d’aussi trivial et utilise déjà des techniques pour gérer ses émotions, que se passera-t-il lorsque les pressions seront vraiment sur toute l’équipe ?





«Mais bien que Mike puisse être le principal alpha masculin là-bas actuellement, il y a une telle file d’attente pour ce rôle alpha que George serait en bas de la liste.

«Il a un capitaine de football anglais; la femelle alpha Charlene, et même l’apprenti alpha Owen qui a montré qu’il ne craignait pas de prendre le contrôle.

“Cette série est pleine de leaders, ce qui signifie qu’un adepte réticent comme George ne devrait signifier que des ennuis.”

