Je suis un expert en langage corporel et Rishi Sunak a révélé son côté compétitif lorsque les députés conservateurs l’ont accueilli en héros

Le côté “plus compétitif” de RISHI Sunak était à l’honneur alors qu’il saluait les supporters après avoir remporté la course à la direction des conservateurs, a révélé un expert en langage corporel.

Le gourou du langage corporel Judi James a déclaré que le nouveau Premier ministre “envoyait des messages d’intention non verbaux très importants”.

M. Sunak a ajouté une touche personnelle à chacune de ses salutations, selon notre expert en langage corporel Crédit : PA

Le nouveau Premier ministre a montré son côté “plus compétitif” avec un double coup de pouce Crédit : Reuters

Judi a déclaré à The Sun Online: “Les rituels du langage corporel de Rishi lorsqu’il est arrivé au QG de son parti semblaient conçus pour créer un signal plus puissant d’unité née de nouveau que ses paroles ne le pourraient jamais.

“Alors qu’il sautait hors de la voiture, une acclamation s’est élevée et bien que les réponses aient été divisées entre des acclamations et des applaudissements et juste des applaudissements sinistres, le nouveau Premier ministre a monté l’escalier bondé en envoyant des messages d’intention non verbaux très importants.”

Le premier dirigeant anglo-asiatique du Royaume-Uni s’est apparemment assuré d’ajouter une touche personnelle à chaque fois qu’il saluait un député.

“Rishi saluait chaque personne en utilisant un rituel de salutation différent. Ce n’était pas une simple pression sur la chair, Rishi était très précis en donnant l’impression qu’il communiquait avec chaque personne d’une manière très personnelle et différente.

“Il en a embrassé certains, en a tapoté certains, en a embrassé certains sur la joue et en a caressé d’autres. L’impression était qu’il communiquait avec chacun individuellement et qu’il était approuvé par chacun individuellement.”

Une fois arrivé devant le QG du parti, le Premier ministre victorieux a pris un moment pour apprécier et célébrer sa victoire écrasante.

Judi a déclaré: “Son geste vers un public plus large en haut des marches était une victoire tempérée. Rishi a utilisé un nouveau sourire qui semblait supprimer un cri de plaisir et fournir quelque chose d’un peu plus complexe et mature à la place.

“Il a poussé sa lèvre inférieure et a serré sa lèvre supérieure, tirant les coins de sa bouche vers le bas en même temps. Cela semblait suggérer une victoire teintée d’une acceptation réaliste de la façon dont cette victoire s’était produite.

“Il y a eu une vague modeste, mais la version plus compétitive de Rishi, qui frappe dans l’air, s’est échappée alors qu’il faisait un double pouce levé et balançait sa main dans les airs avant d’ajouter un dernier pouce levé avant de disparaître à l’intérieur du bâtiment.”

M. Sunak a toutes les raisons de frapper l’air après avoir repoussé les défis de Penny Mordaunt et de l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

Soutenu publiquement par environ les deux tiers de ses députés, ce fut une victoire décisive pour l’ancien chancelier, le laissant en position de force pour unir son parti.

La course se resserrait entre lui et M. Johnson, avant que ce dernier abandonne de manière inattendue et exhorte ses partisans à soutenir son ancien rival.

Dans sa première déclaration en tant que Premier ministre, M. Sunak a déclaré qu’il était “honoré et honoré” d’être élu et a promis de “servir le public britannique avec intégrité et humilité”.

Il a également rendu hommage à sa prédécesseure, Liz Truss, dont la démission choc après seulement 45 jours au pouvoir a provoqué la course à la direction.

Il a déclaré: “Je voudrais rendre hommage à Liz Truss pour son service public dévoué au pays.

“Elle a dirigé avec dignité et grâce une période de grands changements et dans des circonstances exceptionnellement difficiles, tant au pays qu’à l’étranger.”

Il a triomphé de Boris Johnson et Penny Mordaunt dans la course pour remplacer Liz Truss Crédit : Reuters