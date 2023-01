Je suis un expert en langage corporel et le juste prince Harry a identifié Camilla comme son ennemi juré – il y a un signe clair

Dans sa première interview télévisée avant la publication de ses mémoires révélatrices, le prince Harry a révélé où il en était avec le reste de la famille royale.

Mais selon l’experte en langage corporel Judi James, c’est ce que le duc de Sussex n’a pas dit qui était plus révélateur.

Selon l’experte en langage corporel Judi James, le fait qu’Harry ne puisse pas dire le nom de sa belle-mère était un signe clair d’une rupture entre les deux. Crédit : Instagram

Le prince Harry s’est assis avec Tom Bradby d’ITV, avant la publication de ses mémoires mardi 1 crédit

Plus tôt cette semaine, des fuites ont révélé que Harry et William avaient supplié Charles de ne pas épouser Camilla

Avant la sortie de ses mémoires très attendus Spare le 10 janvier, Harry s’est assis avec Tom Bradby d’ITV.

Au cours de l’interview préenregistrée, il a brièvement évoqué sa relation avec le reste de la famille royale, y compris sa belle-mère Camilla.

Mais un expert en langage corporel a repéré un signe clair qu’il pourrait ne pas y avoir de réconciliation entre les deux dans un avenir proche – et c’est le fait qu’il ne peut pas dire son nom.

S’adressant exclusivement à Fabulous, Judi James a déclaré: “Le langage corporel et le comportement de Harry semblent identifier Camilla comme son possible ennemi juré, semblant incapable de même dire son nom, comme Voldemort.

«Son comportement est défensif et offensif ainsi que terriblement juste. Il saute sur l’utilisation par Tom du mot «cinglant» à propos de son traitement de Camilla, montrant une véritable colère et une autorité dans le déni.

“Ses yeux se plissent et sa tête s’incline alors qu’il prétend qu’il n’est pas cinglant et qu’il est clairement allergique à toute idée qu’il pourrait être critique ou injuste, malgré les images et la lecture de son livre qui suit.”

Au cours de l’interview préenregistrée, Tom demande: “Je veux en quelque sorte parler brièvement de votre belle-mère et de la presse parce que vous, vous êtes assez constamment cinglant et suggérez que vous ar-“

Harry interrompt, ajoutant : “Crocant ?”

Examinant sa réponse, Judi James a poursuivi: «Il se gratte les doigts alors que ses signaux de colère augmentent.

“Il se plaint du ‘manque de surveillance de ma famille’, les yeux plissés à nouveau, cette fois pour donner un air bavard à son commentaire afin que ce ne soit pas ce qu’il dit mais ce qu’il sous-entend sciemment qui amène le drame.

«Il lève même la main gauche pour mimer la présence de tout ce qui est suspendu dans l’air en termes d’implication.

Harry place sa main gauche sur sa hanche alors que Camilla continue d’être mentionnée.

“Ses réponses sont presque politiques dans leur implication déviée ou non spécifique, mais cet écart partiel suggère un air d’excitation agressive, soit motivé par une humeur défensive ou offensive.

“Ses haussements d’épaules suggèrent un défi et son coup de langue ressemble à un geste d’aversion ou de rejet.”

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que dans les mémoires, le prince Harry avait accusé Camilla d’avoir divulgué des histoires à la presse.

Il affirme également qu’elle a lancé une campagne pour épouser Charles dans le but d’accéder à la couronne.

Dans la section explosive, le duc de Sussex raconte la relation entre le roi et la reine consort – et comment lui et William ont supplié leur père de ne pas l’épouser.

Harry affirme que lui et William ont promis à Charles d’accueillir Camilla dans la famille, mais la seule chose qu’ils ont demandée en échange est qu’il ne l’a pas épousée.

Charles n’a pas répondu, allègue-t-il.

Écrivant sur la façon dont elle a peut-être transmis des histoires à la presse, il dit que l’information ne pouvait provenir que de la personne en communication que Camilla a convaincu son père d’embaucher.