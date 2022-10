Je suis un expert en langage corporel et la star de Strictly, Kym Marsh, a perdu confiance en lui après une semaine émotionnelle hors écran

La star de STRICTLY Come Dancing, Kym Marsh, a perdu confiance en elle après une semaine émotionnelle hors écran, a révélé un expert en langage corporel.

Kym a récemment été aperçue émotive après une semaine difficile dans la série et a tenté de garder un profil bas alors qu’elle retenait visiblement ses larmes.

Un expert en langage corporel a révélé que Kym Marsh avait perdu confiance en lui après une semaine émouvante

Elle et son partenaire Graziano Di Prima ont interprété le Quickstep to Ballroom Blitz de The Sweet lors de la tranche de ce week-end du concours de danse.

L’ancienne star de Coronation Street n’a pas réussi à impressionner les juges avec leur clin d’œil à l’émission télévisée emblématique “Come Dancing”.

L’expert a révélé qu’être dans la danse récemment était un “réveil” pour la star de 46 ans.

Dans une conversation exclusive avec The Sun au nom de Betfair Casino, Darren Stanton a révélé : « Face à des retours relativement durs cette semaine, la confiance de Kym a été un peu ébranlée.

«Nous l’avons également vue afficher une expression de confusion, car elle sentait clairement dans son cœur qu’elle avait donné sa performance à 110%.

“Être dans la danse récemment a été un signal d’alarme pour Kym et l’a incitée à vraiment améliorer son jeu. Ses expressions cette semaine étaient d’une concentration stricte et d’une pure détermination.

« Kym est une personne incroyablement compétitive. Elle est très concentrée et prête à travailler incroyablement dur pour atteindre ses objectifs.

“Elle a bel et bien en vue le trophée de la balle scintillante et malgré que Kym et Graziano aient subi quelques reculs au cours des dernières semaines, ils ont pris les commentaires négatifs dans leur foulée.”

Darren a continué à dire que Graziano semble être “soutien” envers Kym lorsqu’ils reçoivent des commentaires négatifs.

Il a poursuivi: “Elle et Graziano ont une relation fantastique et entretiennent d’excellentes relations, Graziano jouant un rôle de soutien pour rassurer Kym lorsque les commentaires des juges ne vont pas dans leur sens.”





Elle a décroché un score de seulement 27 sur 40 points possibles alors qu’elle célébrait strictement les 100 ans de la société de radiodiffusion ce week-end.

Seuls l’acteur d’EastEnders James Bye et la légende du football Tony Adams ont obtenu un score inférieur au classement.

Alors que Craig Revel Horwood a fait l’éloge de l’ancienne star du feuilleton, Anton Du Beke a noté que la performance de Kym manquait d’une partie de sa confiance habituelle.

Pendant ce temps, la juge en chef Shirley Ballas n’a pas retenu sa critique.

L’arbitre a noté: “Le noyau aujourd’hui manquait un peu, c’était lâche, ça bougeait un peu partout.”

Elle a ajouté: “D’une certaine manière pour moi, ce n’était pas votre meilleure danse aujourd’hui.”

Kym a décroché un score de seulement 27 sur 40 points possibles