Je suis un expert en langage corporel et la star de Strictly, Ellie Simmonds, a affiché une “colère” secrète contre Shirley Ballas après avoir “réprimandé”

La star de STRICTLY, Ellie Simmonds, a révélé sa «colère» secrète envers la juge en chef Shirley Ballas samedi soir, a affirmé un expert en langage corporel.

La nageuse cinq fois médaillée d’or paralympique Ellie, 27 ans, a brisé les frontières en étant la première candidate de l’émission de la BBC à rivaliser avec le nanisme.

Pennsylvanie

Nikita Kuzmin et Ellie Simmonds ont réussi la cinquième semaine de Strictly[/caption]

Elle a traversé cinq semaines de compétition et a impressionné les juges et les téléspectateurs par son talent.

Mais le week-end dernier, Ellie, 27 ans, avait l’air furieuse des commentaires faits au sujet d’un “ascenseur illégal” dans son Paso Doble avec Nikita Kuzmin.

Shirley a réprimandé la paire pour avoir inclus le mouvement dans leur chorégraphie et a déduit un point de son score.

Darren Stanton, un expert en langage corporel et en comportement, s’exprimant au nom de WeLoveBrum, a également déclaré que la sportive dévouée était désormais déterminée à remporter le trophée de la balle scintillante.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT PAS DE PASSE RAPIDE Tony Adams de Strictly donne un regard rare à l’intérieur de sa maison familiale S’EXPRIMER L’ex d’Helen Skelton de Strictly prend une décision après avoir été inondé d’abus

Darren a déclaré au Sun: “Lorsque le couple recevait ses commentaires, il était clair qu’Ellie en particulier n’était pas contente et son expression était plus sérieuse que les autres semaines.

“C’était clair lorsque Shirley a critiqué un ascenseur illégal, Ellie n’a pas aimé cela et a lancé un regard de colère, suggérant qu’elle n’était pas d’accord et était frustrée par l’analyse – bien qu’elle sache bien sûr que c’est le travail des juges de offrir des critiques, donc ne pas discuter verbalement avec eux.

“Je pense qu’elle passe maintenant à la vitesse supérieure, car nous avons vu un niveau de détermination très différent cette semaine.

“De plus, lors de l’émission des résultats, elle était l’une des dernières à participer au spécial Halloween de la semaine prochaine et nous avons vu un côté beaucoup plus tendu dans les expressions d’Ellie.





«Je pense qu’elle pensait qu’elle allait être dans la danse et il y avait des signes de soulagement dans tout son corps, ainsi qu’une expression faciale de pure joie, quand ils ont été mis à la semaine prochaine.

“Je maintiens qu’Ellie est l’une des plus fortes candidates pour remporter la compétition, car dans l’ensemble, elle met clairement en jeu toutes les valeurs fondamentales telles que la persévérance, la motivation, la passion et le travail acharné dans ses performances.”

Ellie, 27 ans, souffre d’achondroplasie, un type de nanisme qui se traduit par des membres courts et un torse de taille normale.

La nageuse a admis qu’elle s’inquiétait de la façon dont la différence de hauteur entre elle et son partenaire fonctionnerait – et craignait de se faire troller.

La star du sport a déclaré: «Je l’ai déjà eu. Certaines personnes ont dit : ‘Comment le nain va-t-il danser ?’ C’est triste et ça vous atteint.

Mais Ellie est déterminée à embrasser toute l’expérience Strictly – et a reçu des critiques élogieuses de la part des juges.

En savoir plus sur le soleil I-RARES Apple lance un iPhone spécial que seules certaines personnes sont autorisées à posséder DI-WOW Je suis une maman de 4 enfants et j’ai donné un coup de pouce à ma maison du conseil sur un budget

Elle a terminé 8e du classement la semaine dernière après avoir marqué 29 points.

La star sera de retour sur la piste de danse demain soir pour le week-end sur le thème d’Halloween de Strictly.