La PRINCESSE Anne essaie “d’imiter la résilience de ses parents” avec son comportement selon un expert en langage corporel.

L’experte Judi James a déclaré qu’Anne essayait de montrer sa force en restant “formelle et enrégimentée” – mais “son chagrin fait clairement des ravages”.

La princesse Anne essaie “d’imiter la résilience de ses parents” avec son langage corporel

Anne a accompagné le cercueil de la reine lors de son dernier voyage au palais de Buckingham Crédit : images de couverture

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré qu’Anne essayait de montrer sa force Crédit : images de couverture

Anne, 72 ans, était célèbre pour son stoïcisme alors qu’elle suivait le cercueil de la reine lors de son voyage de Balmoral à Édimbourg dimanche.

Et hier, elle a assumé un autre rôle en étant la seule royale à accompagner le cercueil de la reine lors de son dernier voyage au palais de Buckingham.

Le Royal a apporté un calme sentiment de continuité à une époque de changement sismique au cours des derniers jours de deuil.

De tous les membres de la famille royale, elle est apparue celle qui semblait déterminée à gérer son chagrin de manière très solitaire.

Arrivée hier soir avec le cercueil, elle a “marché” au pas d’une femme de la RAF, son mari marchant derrière.

Cependant, l’experte Judi a déclaré qu’elle avait finalement l’air “étirée et plutôt agitée, touchant et déplaçant le sac qu’elle avait serré sous son bras”.

Et l’expert a déclaré que la princesse royale semblait “se balancer légèrement sur ses pieds” lorsque le cercueil est sorti de l’avion.

Judi a dit : “[Anne is] essayant de montrer sa force dans le deuil à la manière de sa mère et de son père.

“Le souvenir de sa mère assise isolée mais toujours résiliente aux funérailles du prince Philip semble être une position qu’Anne essaie d’imiter.

“Mais le chagrin fait clairement des ravages, peut-être plus que pour ses autres frères et sœurs qui semblent être plus ouverts pour exprimer et partager leur chagrin et recevoir un soutien tactile de ceux qui les entourent.

“Anne est arrivée à Londres avec le cercueil de sa mère et malgré la proximité de son mari, il semble qu’il n’y ait eu aucun échange entre eux. Cela aurait pu être délibéré.”

L’expert a ajouté qu'”elle joignait les mains dans un geste de maîtrise de soi” mais que ses pouces “se frottaient l’un contre l’autre dans un rituel de confort”.

Et Judi a également noté: “Elle a hérité de l’attitude du langage corporel fort, stoïque et raide de ses deux parents, mais cela pourrait rendre l’expérience plus intense pour elle.”

Les autres membres de la famille royale sont apparus en train de s’étreindre et de se soutenir visiblement dans une démonstration unique d’unité et de soutien familial, selon Judi.

Judi a poursuivi: “Anne agit toujours en tant que protectrice et soutien personnel de sa mère, l’escortant lors de son dernier voyage et sortant les yeux creux de l’avion.

“Elle a l’air déterminée mais épuisée et désespérément isolée malgré le fait que son mari la suive.”

Cela vient comme…

Hier, la princesse Anne a déclaré qu’elle se sentait “chanceuse” d’avoir été avec sa mère juste avant sa mort dans un hommage touchant.

La princesse royale a ajouté que ce fut “un honneur et un privilège” d’accompagner la reine lors de son dernier voyage.

Les membres de la famille se sont réunis pour les rencontrer – dirigés par le roi Charles III et la reine consort.

Et elle a été touchée par l’amour et le respect manifestés envers Sa Majesté, a-t-elle écrit ce soir.

Elle a déclaré ce soir: “J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère.

“Ce fut un honneur et un privilège de l’accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l’amour et du respect manifestés par tant de personnes au cours de ces voyages a été à la fois humiliant et édifiant.

“Nous partagerons tous des souvenirs uniques. J’offre mes remerciements à tous ceux qui partagent notre sentiment de perte.

“On nous a peut-être rappelé à quel point sa présence et sa contribution à notre identité nationale nous tenaient pour acquises.

“Je suis également très reconnaissant du soutien et de la compréhension offerts à mon cher frère Charles alors qu’il accepte les responsabilités supplémentaires du monarque. À ma mère, la reine, merci.”