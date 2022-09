Je suis un expert en langage corporel et il y a un signe révélateur que Holly Willoughby est «stressée» après la file d’attente de This Morning

HOLLY Willoughby a montré des signes qu’elle était “stressée” et “incapable de se détendre” après la file d’attente de This Morning, a révélé un expert en langage corporel.

Une pétition pour que Holly et Phil soient retirés de This Morning a dépassé 43 000 signatures, et est venue alors que les gens insistaient pour que le duo de présentateurs saute la file d’attente pour “dépasser la reine allongée dans l’état”, tandis que d’autres attendaient pendant des heures.

Rex

Ils sont restés insistants sur le fait qu’ils n’ont jamais sauté une file d’attente et ont publié une déclaration après le contrecoup.

Maintenant, un expert a révélé que Holly, 41 ans, avait “le stress gravé partout sur elle” et que la présentatrice avait “perdu son célèbre sourire”.

Inbaal Honigman a raconté au Sun les signes révélateurs, expliquant: «Quand elle se lève, elle se gratte le bout des doigts. Un geste très subtil qui montre qu’elle est inquiète.

“Et lorsqu’elle s’assied, tenant sa tablette, ses doigts sont pressés fermement contre elle, nous indiquant qu’elle est incapable de se détendre.

“Même si Holly est une professionnelle, qu’elle se tient à cet endroit et présente cette émission depuis plus d’une décennie, de minuscules indices trahissent son malaise aujourd’hui.”

En savoir plus sur Holly Willoughby MAUX DE TÊTE DE HOL Mises à jour en direct alors que la pétition pour licencier Holly & Phil de This Morning dépasse les 55 000 LA FUREUR DE HOLLY À l’intérieur de la crise “tendue” de This Morning alors que Holly Willoughby “se sent suspendue pour sécher”

L’expert a continué d’ajouter que le comportement de Holly était sensiblement différent dans This Morning d’aujourd’hui, partageant: “Son célèbre sourire n’est pas le même, au lieu d’un large affichage naturel de joie qui touche les yeux, son sourire aujourd’hui est raide et immobile.

« Sa voix craque. Elle semble inquiète que son apparence soit examinée pour toutes les mauvaises raisons.

Cela survient alors que les fans ont récemment déclaré que la présentatrice Holly était inhabituellement modérée – et certains ont même affirmé qu’il semblait qu’elle avait pleuré.





Aux côtés de Phil, l’animateur généralement pétillant et bavard est apparu plus sobre lorsqu’il a interviewé le juge de Strictly Come Dancing Anton Du Beke et le casting de la nouvelle émission télévisée Dated And Related.

Alors qu’il avait peut-être l’air soucieux, Phil, 60 ans, à l’opposé, a continué comme d’habitude et n’a pas semblé déconcerté par la fureur suscitée par l’affirmation selon laquelle ils avaient sauté la file d’attente pour le mensonge de la reine à Westminster Hall vendredi.

Un initié a déclaré: « Toute cette situation a été très bouleversante pour Holly. Elle faisait son travail et est maintenant considérée comme une méchante.

Les téléspectateurs ont commenté son apparition dans l’émission. L’un d’eux, Alexis, a tweeté : “Holly a l’air d’avoir pleuré toute la nuit.”

Fremantle

Phillip et Holly sont restés insistants sur le fait qu’ils n’ont jamais sauté une file d’attente[/caption]