Je suis un expert en langage corporel et Fleur East de Strictly “a fait un faux sourire pour tromper les juges” après les critiques

FLEUR East a affiché un “faux” sourire pour tromper les juges Strictly après avoir été “déçue” par les critiques de sa première performance, a-t-on affirmé.

L’expert en langage corporel Darren Stanton pense que Fleur ne pensait pas que les commentaires reflétaient le travail acharné qu’elle avait mis dans la danse.

La pétard Fleur a jeté tout ce qu’elle avait dans son cha cha cha – terminant une respectable quatrième avec 29 points.

Mais parlant au nom de Betfair Bingo, Darren pense qu’elle s’attendait à faire mieux.

“Fleur a donné tout ce qu’elle avait pour sa première performance, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait montré un grand niveau de déception en entendant les critiques des juges sur sa routine énergique”, a-t-il déclaré.

“Lorsque Motsi a commenté l’énergie de Fleur et a insisté sur le fait qu’elle voulait qu’elle réduise parfois le niveau d’intensité pendant sa performance, Fleur a affiché une expression de déception.

“Alors que nous l’avons vue sourire en réponse, ce n’était pas un sourire sincère – au lieu de cela, elle faisait un visage courageux pour cacher ce qu’elle ressentait vraiment.

“Cela suggère que Fleur ne pensait pas que les commentaires reflétaient le travail acharné qu’elle avait mis dans la danse.

“Vous pouvez le dire, car le visage et les yeux de Fleur n’étaient pas complètement engagés lorsqu’elle recevait les commentaires des juges.

“Normalement, Fleur est très sincère dans l’émotion qu’elle montre, ses sourires s’étendant généralement sur son visage.





“En conséquence, il était clair de voir Fleur se sentir découragée malgré ses tentatives de dépeindre le contraire.”

Les téléspectateurs ont remarqué ses expressions faciales en réagissant aux commentaires des juges.

Le juge Craig Revel Horwood lui a dit: «C’était très sauvage. Un peu trop sauvage pour moi. Il faut un peu plus de technique…”

Le visage de Fleur s’affaissa et elle pinça les lèvres.

Mais son froncement de sourcils s’est renversé lorsque Craig a ensuite ajouté: “Mais mon Dieu, tu es un danseur fantastique.”

Lorsque l’animatrice Tess Daly a demandé au juge préféré de Fleur, Motsi Mabuse, si elle l’avait impressionnée, elle s’est retenue de chanter ses louanges.

“Je suis juste impressionné par la quantité de puissance et de conviction dans les étapes que vous avez”, a déclaré Motsi.

“Nous devons juste trouver un moyen de le contrôler.”

Puis, lorsque la juge en chef Shirley Ballas a rendu son verdict « décevant », le visage de Fleur a radicalement changé.

Déplaçant sa mâchoire sur le côté, Fleur grimaça aux remarques.

Shirley a déclaré: «J’ai passé toute ma vie à apprendre à redresser mes jambes, à utiliser mes pieds et pour moi, cela commence par le bas et remonte.

“Je ne conteste pas que vous êtes puissant, vous lui donnez ‘wham, bam, boom, go’, c’est fantastique et je n’enlève rien de tout cela mais vous avez besoin d’un peu de contraste et vous devez être capable se tenir debout sur ses jambes et ses pieds.

Les téléspectateurs ont repéré les réactions de Fleur, l’un d’eux disant: “Fleur doit s’entraîner à marquer des points.”

Un autre a affirmé: “Fleur a bien fait mais vous pouvez dire qu’elle pensait qu’elle était les genoux des abeilles là-bas.”

Quelqu’un d’autre a ri: “Haha, l’arrogant Fleur s’attendait à mieux qu’eux.”

Un autre a insisté: “Fleur est plutôt arrogante avait un certain regard dans les yeux quand Shirley parlait.”

Alors que d’autres ont soutenu que les juges avaient été injustes envers la talentueuse Fleur.

L’un d’eux a déclaré: “J’ai pensé que je jugeais inutilement sévèrement Fleur East. Elle était brillante #strictement.

Un autre a commenté: «Je pense que les juges ont été trop durs avec Fleur East.

«Ils semblaient plus critiques envers les meilleurs danseurs et les votaient plus bas que les autres. Ce sont mes dernières pensées.