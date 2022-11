Je suis un expert en langage corporel et “fatigué” Will Mellor veut QUITTER Strictement après une bataille pour la santé

Un expert en langage corporel CORPS a révélé que Will Mellor, “fatigué”, veut ARRÊTER Strictement après sa bataille pour la santé.

L’acteur, qui est associé à Nancy Xu dans le concours de la BBC, a été anéanti par un virus le mois dernier.

Un expert en langage corporel a révélé que Will Mellor, "fatigué", veut ARRÊTER Strictement après une bataille pour sa santé

Will et Nancy ont montré leurs meilleurs mouvements au cours des dernières semaines

Will était tellement malade pendant qu’il jouait qu’il « ne pouvait pas se tenir debout » et était secrètement « retenu » par son partenaire de danse.

La légende de Corrie est revenue au combat, mais le psychologue Darren Stanton pense qu’il « craque sous la pression ».

Darren croit aussi qu’il a « changé » malgré les remarques positives des juges.

S’exprimant au nom de Betfair, Darren a déclaré: “Je ne pense pas que Will apprécie autant la compétition qu’il l’était au début, où il n’a peut-être pas eu à travailler si dur.

“J’ai aussi vu des changements dans ses expressions faciales. Au lieu d’agir comme un farceur et de rire, Will est devenu beaucoup plus concentré ces dernières semaines.

“Je pense qu’il a maintenant l’air fatigué et qu’il souhaiterait peut-être que son temps dans la série se termine.

“Je ne vois pas la passion dans ses yeux où il croit qu’il peut aller jusqu’à la finale.

“Bien qu’il ait travaillé très dur cette semaine et qu’il ait reçu des retours positifs, je ne pense pas que Will ait la ténacité et le feu dans le ventre nécessaires pour se battre pour se qualifier pour la finale.”





Hier soir, Will a admis qu’il était “en morceaux” lors d’une répétition “émotionnelle” aujourd’hui.

L’acteur a inquiété les fans lorsqu’il est apparu dans l’émission dérivée de Strictly It Takes Two hier soir.

Alors que le présentateur Rylan révélait aux téléspectateurs qu’il danserait sur “Three Times a Lady” des Commondores, Will a révélé que la chanson comptait beaucoup pour lui.

“C’est une chanson très émouvante pour moi”, a-t-il déclaré. “Cette chanson signifie beaucoup pour moi, donc ça a été une journée émouvante.”

Will a ajouté que Nancy avait essayé de lui apprendre sa nouvelle routine avant samedi, mais qu’il “n’était pas lui-même”.

Rylan a demandé à la star de Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips si c’était pour des raisons personnelles et il a confirmé que c’était le cas.

“C’est une chanson que mon père avait l’habitude de chanter à ma mère”, a-t-il révélé.

Il a poursuivi : « Je ne l’ai pas choisi, ils ont dit tu veux le faire ?

«Cela signifie absolument beaucoup et ce qui est étrange, c’est que lorsque vous traversez un deuil, vous pensez que vous pouvez parler de choses et que vous pensez que vous pouvez entendre une chanson et tout d’un coup, cela vous frappe comme une tonne de briques.

“Aujourd’hui, dansant la routine, j’étais en morceaux.”

Il a ajouté que ce sera “un honneur ce soir-là de pouvoir le faire”.

Le père de Will, Bill, est décédé tragiquement quelques semaines seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer en 2020.

L'expert pense que les expressions faciales de Will ont changé