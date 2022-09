Je suis un expert en langage corporel et c’est pourquoi Anton Du Beke, frustré, se “retient” sur Strictly

Un expert en langage CORPS a révélé pourquoi Anton Du Beke s’était “retenu” après son retour à l’émission en tant que juge la semaine dernière.

L’ancien danseur professionnel a rejoint le jury pour combler le vide laissé par l’ancien juge Bruno Tonioli, qui est parti après avoir eu du mal à jongler avec l’émission de la BBC avec Dancing With The Stars.

Bbc un

Anton semble vouloir être “de retour sur le sol”[/caption]

Pennsylvanie

L’ancien danseur professionnel a rejoint le jury l’année dernière[/caption]

Anton, 56 ans, qui fait partie du casting de Strictly Come Dancing depuis le début de la série en 2004, a l’air “à l’aise” en tant que juge.

Un expert en langage corporel a analysé la première nuit de l’ancien pro sur le panel, notant qu’il n’a pas peur de “défier” les autres juges.

Cependant, Darren Stanton a révélé qu’il pense qu’Anton se retient un peu, car il “veut revenir sur la piste de danse”.

S’adressant à Betfair, l’analyste a expliqué: «Anton a été vu en train de faire beaucoup de mouvements avec son corps et ses gestes alors qu’il était assis sur le panneau.

« Il fait une chose en psychologie que nous appelons le second positionnement, ce qui veut dire qu’il se met à la place du candidat.

“Cela peut donner l’impression qu’il est parfois frustré parce que j’ai l’impression qu’Anton veut juste aller sur la piste de danse et participer plutôt que d’être juge.

“Je pense qu’Anton n’est peut-être pas aussi dur que certains des autres juges alors qu’il a probablement besoin de l’être. C’est parce qu’il est naturellement gentil et qu’il n’aime pas déranger les gens.

“Il veut presque plaire à tout le monde et veut toujours que tout le monde gagne parce qu’il aime vraiment la compétition – cela ressort clairement de sa posture et de son langage corporel.





“Bien que nous verrons toujours l’Anton que nous avons toujours aimé, il pourrait bien continuer à devenir encore plus critique au fil du temps.

“Je prédis qu’à mesure que la compétition se poursuit et que la capacité technique devient plus importante, nous pourrions voir Anton sortir de sa zone de confort et être plus critique.”

Cela vient après qu’Anton ait déclaré ne pas avoir parlé à l’ancien juge Bruno depuis qu’il l’a remplacé au sein du panel Strictly.

Anton a été repêché l’année dernière lorsque les restrictions de voyage ont exclu la comparution de Bruno.

Mais quand Anton reviendra à l’émission de bal de la BBC dans quelques semaines, les chaussures scintillantes dans lesquelles il entrera seront entièrement les siennes.

Dans sa première interview avant le lancement de Strictly, Anton a raconté comment la nouvelle qu’il devait reprendre son rôle de juge était “un beau résultat”.

Le couple n’a pas été en contact, mais Anton a ri des spéculations sur une querelle, insistant sur le fait qu’il se serait écarté si Bruno, 66 ans, était revenu.

Anton a déclaré: «J’ai toujours su que cela pouvait être retiré, même si j’étais bon dans le jury. Mais j’ai adopté la même attitude que lorsque j’étais en compétition, c’est-à-dire que je ne peux contrôler que ce que je fais.

«La danse de salon n’est pas un scrutin majoritaire à un tour – c’est subjectif et vous êtes jugé.

« Donc, peu importe à quel point vous pensiez avoir réussi. Si votre numéro n’est pas appelé, vous ne pouvez rien faire.

“Tout ce que vous pouvez faire, c’est être prêt et faire de votre mieux. J’étais satisfait de ma performance dans l’émission.

« Mais je ne faisais qu’intervenir. Si Bruno avait voulu revenir, les patrons n’auraient pas pu lui dire : ‘On ne veut pas de toi’.

“Si cela avait été l’inverse et que cela m’était arrivé, j’aurais été vraiment déçu. Cela aurait donc été assez juste. C’était son travail en premier lieu, et j’aurais recommencé à danser.