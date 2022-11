Je suis un expert en langage corporel – ce que le voyage de Mike Tindall avec Zara après que je sois une célébrité révèle sur leur parentalité inhabituelle

IL peut ressembler à un joueur de rugby hardman à première vue… mais Mike Tindall a prouvé qu’il est vraiment un doux dans l’âme.

La nation a vu son côté émotif lors de son passage dans I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, où il a raté de peu une place en finale.

Il a été rejoint par sa femme et ses enfants lors de leur visite à Sea World[/caption]

Mike, 44 ans, a également montré qu’il était un mari aimant lorsqu’il a eu des retrouvailles émouvantes avec sa femme Zara Phillips, 41 ans, après sa sortie de la jungle.

Et dimanche, on l’a vu passer une journée avec Zara et leurs trois enfants : Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un.

Ils étaient optimistes alors qu’ils célébraient son succès à l’émission ITV avec une visite à Sea World sur la Gold Coast australienne.

Ici, Judi James, experte en langage corporel, analyse les clichés pour décoder le style parental terre-à-terre du couple et sa relation avec leurs enfants.

Papa Alpha

Judi raconte : « Tout était question de « bisous de guppy » et de « câlins de koala » alors qu’Alpha Pappa Mike sortait de la jungle pour retrouver Mia, Lena et Luca.

“Nous avons vu dans la jungle comment Mike utilisait ses super câlins

et sa présence physique pour maintenir la paix et aider le groupe à se sentir en sécurité et motivé.

“Ses techniques semblent être celles qu’il utilise au quotidien avec Zara et les enfants.”

Judi pense que leur langage corporel en tant que parents envoie des «signaux d’affection forts» à leurs enfants, ce qui les aide à développer leur «côté audacieux, aventureux et confiant».

Elle explique : « Les « câlins de koala » impliquent un enroulement mutuel de bras l’un autour de l’autre alors que Mike porte ses deux petits enfants, bavardant face à face comme il le fait.

“Son ‘Guppy kiss’ avec Lena allie amusement et affection et avec Luca, il reçoit un doux câlin plein de cou.”

L’expert en parentalité Gifty Enright pense que les clichés renforcent le fait qu’il est un père formidable.

Elle a déclaré: «Cela nous en dit aussi beaucoup sur lui en tant que père de famille et père et à quel point sa femme et ses enfants sont proches et importants pour lui.

«Nous l’avons vu dans la jungle être le roc émotionnel fiable et la main ferme de ses camarades de camp.

“Ce sont les mêmes qualités qui font de lui un père formidable pour ses enfants et il a dit lui-même qu’il garde sa famille près de la surface.

“Cela signifie qu’ils ne sont jamais loin de son esprit et il a également dit que la chose la plus difficile pour lui était d’être loin d’eux pendant cette période.”

“Papa adoré”

L’approche de Mike et Zara en matière de parentalité a été décrite comme affectueuse[/caption] Éclaboussure

Judi pense que Mike est un père adoré pour ses trois enfants[/caption]

Mike et Zara, qui est le petit-fils de feu la reine Elizabeth, sont devenus parents pour la première fois en 2014 avec l’arrivée de Mia, leur aînée.

À l’époque, Mike ne pouvait cacher son enthousiasme et s’est dit ravi d’assumer son dernier rôle de père.

Selon Judi, bien que l’excitation soit toujours évidente dans la façon dont il se rapporte à ses enfants aujourd’hui, il leur donne toujours la liberté d’être eux-mêmes.

Elle dit: «Mike ressemble au genre de papa adoré qui permettra également à ses enfants d’avoir de l’espace pour grandir et vivre des aventures.

“Il y a aussi des signaux d’égalité dans leur groupe familial, avec Zara qui a l’air totalement sur le même pied en termes de donner aux enfants la liberté de s’amuser et avec même Mia prenant en charge certaines des tâches de la grande sœur maintenant, elle a un petit frère à garder un œil sur.

En ce qui concerne leur langage corporel lorsqu’ils interagissent avec leurs enfants, Judi note que le couple a une approche étonnamment indiscernable.

“Il semble n’y avoir pratiquement aucune différence dans leurs signaux de langage corporel envers leurs enfants, ce qui suggère une forme d’accord solide et une pensée similaire”, observe Judi.

“Ils se laissent rarement de côté non plus, partageant un égal

quantité de câlins, de bisous et d’attention les uns sur les autres comme ils le font sur leurs enfants.

Approche unique

La nature ludique de Mike et Zara avec leurs enfants a été comparée à d’autres couples royaux[/caption] Actualités Splash

Zara joue avec Lena en 2019[/caption] Éclaboussure

Le couple a été félicité pour son style parental[/caption]

Alors que la famille royale est connue pour s’abstenir de montrer publiquement son affection, Mike et Zara semblent incroyablement à l’aise pour montrer leur amour l’un pour l’autre et pour leurs enfants.

Judi dit: «Leurs PDA sont presque uniques dans la famille royale et pas seulement pour la raison évidente qu’ils n’ont aucun titre royal à la hauteur.

“Le comportement merveilleusement tactile de Mike et Zara ressemble à une partie naturelle de leur ADN malgré le fait que Zara a grandi dans une famille où une approche strictement non tactile et sans PDA en public a toujours été la tradition.

“Les couples royaux s’embrassent rarement, voire jamais, en public et les câlins publics seraient impensables pour la génération de Charles, à l’exception, bien sûr, de Diana, qui a brisé le moule en jetant ses bras autour de ses garçons aussi souvent que possible.”

Gifty convient que la position de Zara dans la ligne de succession lui donne la possibilité d’être plus expressive que d’autres membres de la famille comme son cousin, le prince William et sa femme Kate Middleton.

Elle explique: «En tant que parents royaux, Zara étant 20e en ligne, ils ne sont peut-être pas autant sous les projecteurs du public que les autres membres de la famille royale, mais ils sont toujours exposés à une exposition importante.

“Lorsqu’ils sont vus en public avec leurs enfants, c’est moins la” lèvre supérieure raide “et plus de démonstrations d’affection, ce qui est rafraîchissant pour un couple royal.”

Mike câline Luca pendant leur journée en Australie[/caption] Éclaboussure

Le couple n’a aucun problème à montrer de l’affection en public[/caption]