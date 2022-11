Je suis un expert en langage corporel – 5 indices que Matt Hancock de I’m A Celeb “joue les gens comme un violon” et la ” querelle secrète ” du camp

Cela fait seulement six jours que Matt Hancock est entré dans la jungle I’m A Celebrity et il est passé de défendre docilement sa conduite Covid à chef de camp.

Mais l’ancien secrétaire à la Santé ne fait-il que jouer à la politique ?

Les camarades de camp, dont Charlene, ont clairement exprimé leurs sentiments au début[/caption]

Judi James, experte en langage corporel, a déclaré au Sun que le comportement de Matt dans la série jusqu’à présent indique une stratégie claire pour mettre ses camarades de camp – et les téléspectateurs – à ses côtés.

Et elle dit que les camarades de camp ont involontairement déchaîné un monstre.

“Des gens comme Charlene White, Scarlette Douglas, Boy George, Chris Moyles et Sue Cleaver ont fait connaître leurs sentiments à propos de Matt lorsqu’il est arrivé pour rejoindre leur groupe”, explique Judi.

“Mais Matt a joué le rôle du chiot blessé, en utilisant des techniques de langage corporel comme l’abaissement de la tête et du torse et les larmes pour signaler la soumission et l’humilité.

«Sa ligne sur le fait de vouloir pardonner a placé le pouvoir fermement entre les mains des camarades de camp et ils ont choisi d’agir de manière magnanime et de l’accepter dans le groupe.

“Dans une émission d’horreur émotionnelle, ils se sont soudainement vus devenir des acteurs de The Matt Show.

“Matt obtient tout le temps d’antenne, et c’est lui qui est responsable de toute leur nourriture, ce qui les rend véritablement dépendants de lui.

“Il est leur chef maintenant et s’assoit sur la chaise confortable et dort dans un lit confortable pendant qu’ils accomplissent tous les tâches qu’il leur a confiées.”





Matt a joué le chiot blessé à l’entrée du camp[/caption] Érotème

Matt est maintenant devenu chef de camp – envoyant ses camarades de camp en chute libre[/caption]

Ici, Judi révèle cinq signes que Matt joue avec la foule – et les signaux secrets que ses camarades de camp ne sont pas aussi friands de lui qu’ils le paraissent.

Le jeu de Matt

Il y a des indices et des indices suggérant que cet homme pourrait jouer tout le monde comme un violon.

Premièrement, ses rituels d’humilité ont disparu.

Au moment où il s’est assis sur cette chaise «trône», il a commencé à se mettre à nu, mettant ses mains derrière sa tête pour découvrir ses aisselles dans un geste de domination.

Quand il est revenu après le dernier procès, il n’était plus pudique. Au lieu de cela, il a fait regarder les autres alors qu’il se couchait pour jouer ce qui s’était passé et être le centre héroïque de l’attention.

Matt apprécie son nouveau statut comme l’implique sa position de “pit-baring”[/caption] Érotème

Matt est au-dessus de la célébration de ne pas avoir été choisi “dégoût masqué”[/caption]

Ses rituels de rire impliquent un rejet exagéré de la tête en arrière, une large ouverture de la bouche et des claquements de phoque lents, mais ces gestes ensemble signalent rarement un véritable bonheur ou plaisir.

Les sourires et les rituels de rire de Matt ont tendance à se limiter à la bouche. Souvent, ses yeux semblent occupés à balayer pour juger les réactions des autres lorsqu’il « rit ».

Les sourires plus authentiques de Matt lorsqu’il est élu pour chaque essai suggèrent qu’il considère cela comme une mesure de popularité, et être élu chef semblera avoir confirmé que tous ses rêves se sont réalisés en termes de revirement dans les yeux. du public.

Quand on lui a dit qu’il n’avait pas été choisi pour la tâche suivante, sa réaction a semblé déplacée.

Avant qu’il n’exécute une bouche ouverte, les bras en l’air rituel de célébration, son nez se courba dans un micro-geste révélateur de dégoût.

En tant que politicien, Matt a dû sentir qu’une victoire en série était possible.

Masquage de vrais sentiments pour Matt

Les célébrités se couvrent le visage pour masquer les vrais sentiments[/caption]

Avec l’ennui et la fatigue qui s’installent, les camarades de camp doivent maintenant creuser profondément pour s’accrocher au côté sympathique de leur personnalité pour survivre.

Et avec Matt comme nouveau chef, cela signifie des épidémies de masquage, des comportements sournois et de fausses réponses.

Nous voyons des réponses à deux faces de la part de beaucoup d’entre eux et des signaux mimés de défi de leadership de la part d’autres.

L’ensemble du groupe a soudainement augmenté ses rituels de masquage pour cacher ses véritables sentiments à la fois aux téléspectateurs et aux autres compagnons de camp.

Les mains sont tenues sur les visages ou les bords du chapeau sont portés bas.

Les faux rires deviennent exagérés, des rituels incongrus plutôt que des signes de véritable amusement, et Boy George est de retour sur sa campagne de recrutement pour lancer la rébellion qu’il a commencée avant que Matt n’entre dans le camp.

Nous obtenons également plus d’exemples de langage corporel améliorant le statut, comme l’évasement et le pit-baring, et la lutte pour le temps d’antenne via la suppression de noms et des histoires assez suspectes qui visent à faire la une des journaux.

Agitateur rebelle

Boy George est à la tête d’une rébellion[/caption]

Boy George s’impose comme le chef de la rébellion contre Matt et est occupé à en recruter d’autres, comme il l’a fait contre Charlene au début du camp.

Il s’est même senti assez confiant pour cibler Mike Tindall, qui est le chef déchu.

Pour Matt, cependant, George a tendance à avoir l’air amical et positif.

Il était celui qui dirigeait les adieux très affectueux de Matt pour le dernier essai – mais aussi celui qui utilisait des techniques de dramatisation excessive après que Matt ait demandé que les pommes de terre soient nettoyées, en utilisant des mots comme “fougueux”, “coup d’envoi”, “il adore ce petit peu de pouvoir » et « le ver va tourner ».

Deux côtés

Chris a déclaré au Jungle Telegraph qu’il essayait de séparer les “deux Matts”[/caption]

Chris est celui qui utilise les techniques de masquage et de communication contradictoires les plus complexes avec lesquelles lui-même est aux prises.

Il était anti-Matt, mais la nuit dernière, Matt est intelligemment passé en mode hôte de chat pour flatter Chris et lui permettre de se décharger de la perte de son emploi à Radio 1.

Chris a ensuite rétro-colporté comme un fou aux téléspectateurs, assis dans la hutte offrant l’excuse de “note de maladie” pour sucer Matt en décidant qu’il y a en fait deux Matts, se décrochant en se liant d’amitié avec “Matt le camarade de camp” plutôt que Matt l’ancien ministre de la Santé.

Clairement inquiet que cela ne suffise pas à s’absoudre, Chris a fait un énorme geste de déni après avoir parlé.

Il a fait une pause après avoir dit que son camarade de camp Matt “va bien”, puis a regardé la caméra, a grogné et a secoué la tête.

Ces signaux contradictoires permettront à Chris de penser qu’il s’en tient en quelque sorte à ses principes à propos de Matt même après leur conversation intime.

Brassage de querelle potentiel

Charlene et Sue se « consolent » mutuellement du leadership de Matt[/caption]

Sue et Charlene luttent le plus contre la popularité soudaine de Matt – et se rendent peut-être vulnérables en termes de popularité publique dans le processus.

Tous deux se sont convertis au mode parental nourricier lorsque Matt a demandé pardon et ils ont été les plus influents pour faire accepter Matt par le groupe.

Maintenant qu’il est le leader et l’accapareur de temps d’antenne, ils semblent tous les deux épuisés émotionnellement, ce qui pourrait se transformer en ressentiment.

Charlene est l’adjointe de Matt et était censée partager un camping-car avec lui.

On peut se demander si son refus de partager est dû à des araignées ou à des préoccupations d’hypocrisie.

Sue a eu recours au sarcasme comme arme, mais ces deux-là étaient assis en utilisant des gestes de caresses pour se calmer et se consoler dans ce qui est une situation impossible pour eux alors qu’ils essayaient de deviner la réaction du public à Matt.