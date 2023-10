Je suis un expert en jardinage – mise en garde concernant une plante « hautement envahissante » qui peut traverser votre allée et vous coûter des milliers de dollars.

Un expert en JARDINAGE a émis un avertissement urgent concernant une plante « hautement envahissante » qui peut traverser votre allée et vous coûter des milliers de dollars.

Le bambou est une plante de criblage extrêmement populaire au fil des années, mais les gens ne sont souvent pas conscients de son potentiel de dégâts.

Le bambou est une plante de criblage extrêmement populaire au fil des années. Crédit : Jon Barton, directeur général de Root Barrier Store

Généralement, il peut être divisé en variétés « coulantes » et « agglomérantes » (photo). Crédit : Jon Barton, directeur général de Root Barrier Store

Les variétés courantes peuvent infester une pelouse et il en coûte des milliers pour les enlever. Crédit : Jon Barton, directeur général de Root Barrier Store

Le bambou est une espèce végétale non indigène qui peut croître et se propager à un rythme différent au Royaume-Uni que dans son habitat d’origine.

En général, le bambou peut être divisé en variétés « coulantes » et « agglomérantes », la première étant la plus préoccupante.

Les variétés coulantes peuvent émettre des structures en forme de tige, appelées rhizomes, longues de plusieurs mètres.

Lorsque ces rhizomes émergent, ils forment le début de ce qui deviendra de nouvelles cannes dans de nouveaux endroits.

Les dégâts typiques du bambou dont on parle sont causés par les rhizomes.

De nombreux parallèles peuvent être établis avec la renouée du Japon, désormais connue pour être une plante très problématique.

Une différence majeure est que de nombreuses personnes « choisissent » de planter du bambou.

Jon Barton, directeur général de Root Barrier Store, a décrit comment permettre à la plante de s’étendre sur une limite voisine et ne pas agir pourrait vous rendre responsable des frais de retrait, de réparation et de justice.

Il a déclaré au Sun : « Le bambou est un merveilleux exemple de la nature à son meilleur niveau de résilience.

« Si les caractéristiques du bambou étaient mises en parallèle avec les qualités humaines, il s’agirait d’un soldat, d’un marine ou d’un agent SAS.

« Il est incroyablement tenace, fort et capable de survivre là où d’autres plantes ne le peuvent pas.

« Laisser des bambous empiéter sur une propriété voisine peut provoquer des conflits.

« Cependant, lorsqu’il commence à se propager sous le tarmac du voisin et à remonter vers la lumière du jour, cela devient alors un problème coûteux à résoudre.

« Souvent, un nouveau disque devient nécessaire car un correctif ne résoudra pas le problème sous-jacent.

« Nous avons vu des coureurs créer des ondulations et des ondulations sur la surface du tarmac, suivis de pousses qui remontent à travers le tarmac. »

Il poursuit : « Nous extrayons régulièrement les coureurs qui s’étendent sur 3 m.

« Le plus long coureur intact que nous avons retiré mesurait plus de 5 mètres, mais des coureurs de plus de 10 m de long ont été découverts.

« Les pelouses sont l’endroit où résident les coureurs les plus longs ; ici, il leur est facile de réaliser leur potentiel de croissance et d’atteindre de plus grandes distances.

« Il est courant de voir des bambous plantés à l’intérieur d’une bordure envoyer ensuite des coureurs.

« Ceux-ci peuvent facilement chevaucher un jardin et se retrouver dans le suivant! »

