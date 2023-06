Je suis un expert en jardinage – avertissement urgent concernant une plante qui est pire que la renouée du Japon et qui peut faire perdre de la valeur à votre maison

Un expert en mauvaises herbes envahissantes a émis un avertissement urgent concernant une plante qui est pire que la renouée du Japon et qui peut faire perdre de la valeur à votre maison.

La plante est considérée par le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) comme une espèce non indigène envahissante et c’est un problème sur les chemins de fer britanniques.

Buddleia davidii – ou « buisson aux papillons » – a été largement planté dans les jardins britanniques Crédit : iStock – Getty

La plante est considérée par Defra comme une espèce non indigène envahissante Crédit : fourni

Buddleia davidii – ou « buisson aux papillons » – a été largement planté dans des jardins respectueux de la faune après avoir été introduit de Chine, car il est idéal pour attirer les insectes.

Cependant, selon Jonathan Barton, directeur de PBA Solutions, Buddleia peut être « plus gênant » que la renouée du Japon.

Barton a déclaré au Sun: « Buddleia, à bien des égards, peut être plus gênante que la renouée du Japon en raison de sa capacité à se propager par graines, ces graines pouvant germer dans des endroits difficiles dans des conditions assez inhospitalières.

« Cette capacité à germer facilement est la raison pour laquelle on voit souvent des buddleia pousser sur les côtés des bâtiments et autres structures construites.

« Neuf fois sur dix, si vous regardez un bâtiment et voyez une plante pousser à partir de la maçonnerie ou de la cheminée, c’est un buddleia.

« Mais ce n’est pas là que ça s’arrête, une fois établie dans un mur ou un toit de bâtiment, la plante envoie des racines fibreuses et peut causer des dommages importants aux bâtiments à mesure qu’elle pousse. »

Buddleia est incroyablement prolifique pour produire ses propres graines – il a été estimé qu’un seul épi de fleur de buddleia peut produire plus de 40 000 graines.

En revanche, la renouée du Japon se propage le plus souvent par la croissance directe de rhizomes, un type de racine en forme de tige qui peut s’étendre sur plusieurs mètres à travers le sol.

Juste un petit fragment de celui-ci peut être utilisé par la plante pour se reproduire ailleurs.

Barton, qui a vingt ans d’expérience dans l’horticulture et la gestion du paysage, a décrit à quel point la fleur violette caractéristique peut être préjudiciable aux bâtiments.

Les racines fibreuses de Buddleia peuvent causer des dommages importants aux bâtiments à mesure qu’ils poussent Crédit : Mike Clough PDG de Japanese Knotweed Solutions Ltd

Buddleia est un problème sur les chemins de fer britanniques et surpasse la végétation indigène Crédit : fourni

L’usine peut causer des dommages aux bâtiments, tels que l’effritement de la maçonnerie Crédit : fourni

Comment contrôler Buddleia Un moyen simple d’empêcher la propagation du buddleia est de couper les fleurs avant qu’elles ne produisent des graines. Idéalement, séchez rapidement les boutures et compostez-les dans un sac hermétique. Bien sûr, si vous avez un grand buddleia, cela pourrait être difficile, voire impossible à réaliser. Le Buddleia peut être taillé chaque année, ce qui limitera la taille de la plante et le nombre de fleurs.

Il a poursuivi : « La capacité de Buddleia à se reproduire et à causer rapidement des dégâts dans des endroits peu pratiques en fait un problème qui devrait être davantage mis en lumière.

« La demande d’enlèvement de buddleia augmente d’année en année, avec plus de gestionnaires immobiliers recherchant notre expertise que jamais auparavant.

« Nous avons vu des bâtiments déchirés à cause de Buddleia, et des arches de chemin de fer sont souvent victimes de Buddleia.

« La nécessité d’une éradication immédiate par de nombreuses personnes entraînera une démolition et une reconstruction importantes des murs et des toits endommagés par la plante. »

Barton, titulaire d’un baccalauréat spécialisé en entreprise terrestre, a également révélé comment éliminer la mauvaise herbe.

Il a déclaré: « Les racines de Buddleia pénètrent profondément dans les structures, ce qui les rend difficiles à éliminer.

« Les applications d’herbicides sont le choix évident, mais ne fonctionnent pas aussi bien sur les plantes plus âgées et ne seront probablement complètement efficaces que si un régime de traitement structuré est complété sur plusieurs années.

« Cependant, un développeur de rénovation voudra que le buddleia soit complètement éradiqué en peu de temps.

« En conséquence, les murs et autres structures de construction sont souvent complètement démolis lors de la rénovation d’une propriété, ce qui signifie que le buddleia peut être très dommageable.

Buddleia est incroyablement prolifique pour produire ses propres graines Crédit : fourni

Un seul épi de fleur de buddleia peut produire plus de 40 000 graines Crédit : fourni

« De même, Network Rail aurait découvert que Buddleia était l’une des mauvaises herbes problématiques les plus prolifiques, surpassant les autres espèces et endommageant les écosystèmes qui auraient autrefois été composés d’un large éventail d’espèces végétales. »

Mike Clough, PDG de Japanese Knotweed Solutions Ltd, a ajouté : « Buddleia a été planté ces dernières années en raison de son attrait pour les insectes et il est souvent recommandé d’encourager la faune à entrer dans les jardins – cela peut entraîner des dommages aux bâtiments à l’avenir si les propriétaires ont planté trop près des structures.

« Buddleia peut être très dommageable pour les bâtiments et les surfaces dures – Network Rail classe les deux espèces comme étant très similaires en termes de dommages causés. »

