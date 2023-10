Je suis un expert en insectes – voici pourquoi vous voyez autant de coccinelles chez vous en octobre

Un expert BUG a révélé la raison pour laquelle vous voyez autant de coccinelles chez vous en octobre.

L’expert en nuisibles Joseph Robinson a expliqué la cause de l’invasion actuelle de ces petites créatures – et a révélé comment les empêcher d’entrer dans votre maison.

Les experts ont révélé pourquoi nous repérons les petits insectes Crédit : Getty

Le mois d’octobre marque le début de la saison d’hibernation des coccinelles.

Alors que les températures baissent au Royaume-Uni, ils entrent dans les maisons à la recherche de chaleur et d’un abri pour les hiver saison.

Joseph Robinson, PDG de Simply The Pest London, a expliqué : « Ce comportement, connu sous le nom d’hivernage, est assez courant.

« Les coccinelles recherchent un endroit sûr pour hiberner jusqu’à ce que le temps devienne plus favorable pour qu’elles puissent retourner à l’extérieur dans le printemps.

« Si vous voyez beaucoup de coccinelles dans votre maison, c’est probablement parce qu’elles ont trouvé refuge à l’intérieur pour se réfugier contre le froid. »

Les insectes sont attirés par les zones chaudes et ensoleillées et, pendant l’été, ils cherchent à s’abriter de la chaleur dans les zones plus fraîches, comme les maisons.

« S’il fait chaud automne jour, vous verrez peut-être des tonnes de coccinelles du côté le plus ensoleillé de votre maison.

« À mesure que les nuits se rafraîchissent, les insectes gravitent vers les endroits chauds pendant la journée », a-t-il ajouté.

Les coccinelles chassent les pucerons, les acariens et les cochenilles, qui sont considérés comme des ravageurs des jardins.

Lorsqu’ils sont menacés, ils sécrètent un liquide par les articulations de leurs pattes qui éloigne les prédateurs.

Bien que ces créatures ne soient pas dangereuses pour les humains, l’expert a déclaré que les gens devraient être prudents car elles peuvent être toxiques si elles sont ingérées.

Ils peuvent également provoquer une réaction allergique sous la forme d’une zébrure ou d’une éruption cutanée en cas de contact avec une peau sensible.

Joseph a déclaré : « Ils ne sont pas venimeux – ils ne font pas couler de sang et ne sont pas porteurs d’aucun type de maladie non plus.

« Le seul moment où les coccinelles sont venimeuses, c’est si vous les mangez. Cependant, si vous y êtes allergique, une marque cutanée peut se former. »

Pour s’en débarrasser en toute sécurité, Joseph recommande de les ramasser délicatement à l’aide d’un morceau de papier ou d’un verre et de les relâcher à l’extérieur.

Certains répulsifs naturels comme des nettoyants parfumés aux agrumes ou au bois de cèdre peuvent également être utilisés.

« Ils n’aiment pas non plus l’odeur des clous de girofle, des feuilles de laurier ou des chrysanthèmes.

« D’une manière générale, ces odeurs fortes stimulent excessivement et perturbent les sens des coccinelles », a-t-il ajouté.

Les gens peuvent également utiliser une brosse douce ou un aspirateur pour ramasser les insectes sans leur faire de mal.

Il a déclaré : « La meilleure approche est d’abord d’empêcher les coccinelles d’entrer dans votre maison.

« Scellez toutes les fissures ou interstices dans les portes, fenêtres et murs pour bloquer leurs points d’entrée. »

Il s’agit d’une femme forcée de fuir lorsqu’un essaim de coccinelles a assiégé sa maison.

Margaret Yescombe, d’Ickleton dans le Cambridgeshire, a été sous le choc lorsqu’elle a découvert que des « milliers » de coccinelles avaient pénétré de force.

L’essaim était si grand et les insectes si audacieux qu’elle fut obligée de fuir sa maison jusqu’à leur départ.

Margaret, 42 ans, a déclaré : « J’étais assez ennuyée parce que je devais faire entrer mon chat à l’intérieur et ils m’ont attaqué.

«Il y en avait des milliers, voire des dizaines de milliers.

« Ils sont tellement effrayants. Vous ne ressentez pas quand ils atterrissent sur vous, donc vous ne remarquez leur présence que lorsque vous les sentez ramper sur vous. »

Elle est partie vers 15 heures de l’après-midi et est revenue à 17 heures. Heureusement, les insectes étaient partis à son retour.