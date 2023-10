Je suis un expert en chiens... voici les six races impossibles à dresser

Un expert en CHIENS a révélé les six races les plus difficiles à dresser.

Lorna Winter, dresseuse de chiens, ne dit pas qu’il n’y a pas de «mauvais chiens», mais que ces races sont «plus difficiles à dresser que d’autres».

Les beagles sont sur la liste des « difficiles à entraîner » de Lorna Winter Crédit : Getty

Le co-fondateur de l’application de dressage de chiots, Zigzag, pense que ce sont ces chiens qui donneront le plus de fil à retordre à leurs propriétaires…

beagles

Les beagles sont un chien populaire auprès des Britanniques et sont parfaits avec les enfants.

Mme Winter dit que c’est parce que « c’est dans leur ADN de partir à l’aventure à la recherche d’odeurs ».

Cependant, cela peut être négatif en matière d’entraînement, car ils pourraient être un peu distraits.

Mais elle dit que les races sont très « axées sur les friandises », ce qui peut être la clé de leur apprentissage.

La clé pour maîtriser la race est de se rappeler que les beagles sont très « axés sur les friandises ».

Mme Winter a déclaré à MailOnline : « Cela signifie que lorsqu’ils font du bon travail en matière d’apprentissage de la propreté, de rappel ou de marche en laisse, vous pouvez les récompenser avec des friandises, et ils associeront leur bon comportement à de délicieuses récompenses. »

Jack Russel Terrier

Les Jack Russell Terriers adorent jouer Crédit : Getty

Mme Winter dit que les Jack Russell Terriers sont « l’une des races les plus exigeantes avec lesquelles travailler ».

Elle a expliqué : « Les Jack Russell Terriers ont des réserves d’énergie, donc trouver un moyen pour votre tout-petit d’exercer une partie de cette énergie vous rendra la vie un peu plus facile en matière d’entraînement, car ils ne seront pas surchargés par le besoin de le faire. courez et jouez!

« Assurez-vous de mettre en œuvre certaines activités mentales comme des jeux de réflexion et donnez-leur de nombreuses promenades régulières entre l’entraînement et le repos ; cela vous permettra de dresser une version plus calme de votre chien.

Bouledogue français

Les bouledogues français sont très intelligents Crédit : Getty

Mme Winter prévient que les bouledogues français peuvent être coriaces en raison de leur indépendance.

Elle a déclaré: « Nous savons que tout ce que vous voudrez probablement faire est de les câliner et de les embrasser, mais ce sont des chiens intelligents qui aiment plaire, alors commencez à leur apprendre les ficelles du métier dès que possible pour améliorer leurs chances. d’avoir un chien très bien élevé, vous pourrez peut-être même lui apprendre quelques tours dès le début.

Border Collie

Les border collies sont extrêmement actifs Crédit : Getty

Les border collies peuvent être un défi en raison de leur niveau d’énergie élevé.

Winter a déclaré : « Ils sont incroyablement intelligents et répondront bien à l’entraînement. Les Border Collies ont en quelque sorte besoin d’être entraînés pour rester stimulés. Chaque jour. Pas de pression! »

Elle a ajouté : « Les Border Collies sont affectueux et travaillent depuis des années pour les éloges des bergers ; donnez-leur beaucoup d’encouragement.

Bergers allemands

Les bergers allemands sont beaucoup plus faciles à dresser à la campagne Crédit : Getty

Mme Winter prévient que les bergers allemands peuvent être difficiles à dresser, surtout si vous vivez en ville.

Elle a expliqué : « Dans l’agitation, les races superactives peuvent avoir du mal à obtenir suffisamment de stimulation et à faire de l’exercice approprié en ville. À son tour, cela peut provoquer un comportement susceptible de rendre la formation difficile.

Cavapoos

Les chiots Cavapoo peuvent être très collants avec leurs propriétaires Crédit : Getty

Les Cavapoos sont ceux qui causent le plus de dégâts selon Mme Winter.

Elle a expliqué : « La nuit peut être difficile au début – votre Cavapoo voudra dormir près de vous. Pour les empêcher de pleurer, vous pouvez les placer dans un lit ou une cage à côté de vous pendant les premières semaines, le temps qu’ils s’installent.

« Il est probable qu’ils se réveillent la nuit pour aller aux toilettes, alors préparez-vous à être un peu privé de sommeil pendant environ la première semaine !

« Ne les laissez pas crier ; quelques aboiements et gémissements suffisent. Mais être laissés seuls à pleurer est stressant pour eux.