Je suis un expert en chiens. Laisseriez-vous quelqu’un marcher dans la rue avec un puma ? Le XL Bully est tout aussi dangereux

En tant que comportementaliste canin depuis quatre décennies, j’ai travaillé avec toutes les races connues de l’homme et je n’ai jamais refusé de travailler avec un animal.

Jusqu’à maintenant.

L’expert canin Stan Rawlinson explique pourquoi il pense que l’American XL Bully est le chien le plus dangereux jamais créé Crédit : Alay

Je crois que l’American XL Bully est le chien le plus dangereux jamais créé : prédateur, trop réactif, stimulé par le mouvement, méfiant envers les étrangers et incroyablement fort.

Bien qu’ils constituent un petit nombre de chiens en Grande-Bretagne, ils sont responsables du meurtre de cinq personnes au cours des deux dernières années.

Trois des victimes étaient des maîtres-chiens professionnels, dont Adam Watts, un comportementaliste très respecté qui tentait de recycler un Bully responsable de deux précédentes attaques de rue lorsque celui-ci s’est retourné contre lui.

J’étais un témoin expert lorsque la loi sur les chiens dangereux de 1991 est entrée en vigueur, et l’une de mes spécialités concerne tous les types d’agression canine.

Pas destiné à être un animal de compagnie

Dans certains cas, il existe des moyens de gérer ce problème, mais je peux vous dire que vous disposez d’environ 30 secondes pour sauver votre vie lorsqu’un intimidateur attaque.

Ils ciblent la veine jugulaire du cou et la seule façon de se protéger est de se rouler en boule face vers le bas, le cou rentré pour protéger cette zone.

Ceux qui défendent le Bully disent qu’il n’existe pas de mauvais chiens, seulement de mauvais propriétaires, mais ce sont des chiens qui ne sont pas destinés à être gardés comme animaux de compagnie.

Ils ont été élevés pour les combats de chiens et deux des principales races utilisées pour créer les XL Bullys sont le bouledogue américain et le pitbull terrier américain, tous deux couramment utilisés dans le sport du Schutzhund.

Il s’agit d’un sport principalement allemand, également connu sous le nom d’IGP, qui teste les capacités de pistage, d’obéissance et de protection d’un chien.

Le but est de faire tomber un homme.

Ces chiens ont une puissante disposition génétique à être agressif.

Il s’agit du type de chiens qui étaient utilisés pour chasser les taureaux et les ours et qui rappellent également génétiquement les chiens de guerre utilisés par les Romains pour les aider à créer leur empire.

En Amérique, où ils sont devenus populaires dans les années 80 grâce à la scène musicale hip-hop, ces chiens sont décrits comme des animaux de famille doux et bons avec les enfants.

Malheureusement, le comportement de ce chien en Grande-Bretagne ne correspond à aucune de ces caractéristiques.

J’imagine que le patrimoine génétique au Royaume-Uni est bien plus petit qu’en Amérique, et que les chiens ici ont été élevés et élevés.

Les XL américains ne représentent qu’une fraction des chiens au Royaume-Uni, mais ce sont eux qui tuent presque tous.

Stan pense que les chiens ici ont simplement été élevés et élevés pour devenir plus dangereux car le pool génétique est plus petit qu’en Amérique. Crédit : Getty

Ils sont liés à neuf décès, dont ceux de trois enfants, depuis 2021.

Les Britanniques sont 270 fois plus susceptibles d’être tués par des American Bullys que toute autre race de chien.

Lorsque vous regardez les images de l’attaque survenue à Birmingham ce week-end, vous pouvez voir à quel point ces animaux sont grands et puissants.

Celui-ci fut frappé avec une pelle mais cligna à peine des yeux.

Lorsqu’un XL a tué Jack Lis, dix ans, dans le sud du Pays de Galles en novembre 2021, sa mère – qui faisait campagne contre la race – a révélé comment il devait être identifié par sa chaussure.

Voilà combien de dégâts ce type de chien est capable de faire.

Lorsque les propriétaires de Bully montrent leurs chiens sur le ring, les mâles XL ne doivent pas mesurer plus de 23 pouces et les femelles 22 pouces.

Les mâles peuvent peser entre 70 et 130 livres de muscles et d’os.

Bien entendu, ces tailles sont uniquement destinées au ring d’exposition.

Beaucoup en vente en Grande-Bretagne sont beaucoup plus lourds et plus grands et peuvent peser plus de 150 livres.

Au fil des années, j’ai dû évaluer de nombreux chiens de race interdite ou qui avaient attaqué ou tué quelqu’un.

La majorité d’entre eux étaient psychologiquement et mentalement sains.

En fait, j’ai senti que la loi sur les chiens dangereux de 1991 était imparfaite dès le départ et inadaptée à son objectif, car j’ai toujours été contre la législation spécifique à la race car elle ne prend pas en compte la socialisation ou la formation.

Les éleveurs qui bricolent la génétique et l’ADN pour le profit ou pour le plaisir sont les véritables méchants du jeu.

Cependant, je pense que le XL Bully est si dangereux que le grand public ne devrait jamais être autorisé à en posséder un.

Mentalité d’un animal sauvage

Pour la première fois, je sens que quelque chose de radical doit être fait pour arrêter cette race hyper-réactive.

Nous devons interdire toutes les importations en provenance d’Amérique et de tout autre pays qui les vend ici.

Ensuite, nous devons empêcher les gens de les élever et de les vendre dans toutes les régions du Royaume-Uni.

Et nous devrions envisager de mettre en place un système de licence pour tous les propriétaires de chiens, qui permettrait aux gens de passer un bref examen écrit et pratique pour prouver qu’ils sont suffisamment responsables pour posséder un chien.

En attendant, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, doit écouter les experts et examiner les preuves évidentes selon lesquelles le XL Bully est un agresseur, non seulement envers les humains mais aussi envers les autres animaux.

La réalité est que ces chiens ont la taille et la mentalité d’un animal sauvage dangereux.

L’essentiel est le suivant : quelqu’un serait-il autorisé à se promener dans les rues de Londres avec un lion de montagne ?