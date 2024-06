Je suis un expert en cancer de l’intestin. Voici cinq raisons pour lesquelles cette maladie est de plus en plus courante chez les moins de 50 ans.

Le cancer de l’intestin est désormais le troisième type de cancer le plus répandu en Grande-Bretagne – et les experts s’inquiètent d’une mystérieuse augmentation des cas chez les jeunes.

Environ 100 jeunes par jour – 35 000 par an – reçoivent désormais un diagnostic de cancers plus fréquemment observés chez les personnes âgées, comme ceux de l’intestin, du sein et de l’estomac.

Les scientifiques s’efforcent d’identifier la cause précoce du mystère. cancer « épidémie », définie médicalement comme la maladie qui frappe les adultes de moins de 50 ans.

Cela inclut les cas de cancer de l’intestin, une maladie qui frappe près de 43 000 Britanniques chaque année et en tue près de 17 000 par an.

Ici, le Dr Haney Youssef, expert en cancer de l’intestin et chirurgien colorectal à l’hôpital Harborne, qui fait partie de HCA Healthcare Royaume-Unià Birmingham, explique certaines des raisons pour lesquelles la maladie pourrait devenir plus courante chez les moins de 50 ans.

Le cancer de l’intestin peut entraîner la présence de sang dans vos selles, un changement dans les habitudes intestinales, une grosseur dans l’intestin pouvant provoquer une obstruction. Certaines personnes souffrent également d’une perte de poids à cause de ces symptômes.

Changements alimentaires et aliments transformés

Malgré des années de recherche, les chercheurs restent perplexes quant aux raisons pour lesquelles il y a une augmentation des cas plus jeunes de cancer de l’intestin.

Mais un régime composé de malbouffe et de viande transformée comme des hamburgers, du bacon et du poulet frit serait l’un des coupables.

« Le régime alimentaire moderne, en particulier dans les pays occidentaux, a connu une augmentation significative de la consommation de produits alimentaires transformés et de restauration rapide », a déclaré le Dr Youssef à MailOnline.

Il a ajouté : « Ces aliments sont souvent riches en graisses, sucres et additifs malsains, tout en étant pauvres en fibres.

Dr Haney Youssef, expert en cancer de l’intestin et chirurgien colorectal à l’hôpital Harborne, à Birmingham

« Une alimentation pauvre en fibres et riche en aliments transformés peut contribuer au développement du cancer de l’intestin. »

Les jeunes générations s’appuient peut-être davantage sur des aliments pratiques et souvent malsains, dépourvus de fibres, ce qui pourrait les exposer davantage à des risques, explique le Dr Youssef.

Les fibres présentes dans notre alimentation nous aident à faire caca plus souvent, ce qui signifie que les produits chimiques nocifs passent moins de temps dans l’intestin, selon Cancer Research UK.

En revanche, les aliments transformés sont liés à toute une série de méfaits alimentaires.

Viandes transformées comme les saucisses, le bacon, le salami, le chorizo, le jambon et les hot-dogssont l’un des aliments les plus connus pour augmenter cancer risque.

Ces viandes sont toute chair animale qui a été traitée pour augmenter sa durée de conservation ou avoir un meilleur goût. Cela se fait souvent en ajoutant des conservateurs chimiques tels que les nitrates.

La viande pouvait également être transformée par salaison, fumage ou salage.

Lorsqu’ils sont consommés, les nitrates peuvent subir une réaction qui les transforme en une substance appelée produits chimiques N-nitroso (NOC).

Ceux-ci peuvent endommager les cellules qui tapissent l’intestin, l’organe qui traite les aliments, ce qui, à son tour, peut conduire au développement d’un cancer, explique Cancer Research UK (CRUK).

Les symptômes révélateurs du cancer de l’intestin comprennent des saignements des fesses, des ballonnements, une perte de poids sans essayer, des douleurs au ventre et des changements dans les selles, comme des selles plus molles, de la diarrhée ou une constipation qui ne sont pas habituelles pour vous.

On pense qu’un régime composé de malbouffe et de viande transformée comme des hamburgers, du bacon et du poulet frit augmente le risque de cancer de l’intestin chez les jeunes.

Modes de vie sédentaires

On pense que passer trop de temps assis à un bureau ou affalé sur le canapé à regarder la télévision augmente votre risque de cancer.

En fait, selon CRUK, plus vous êtes actif, plus votre risque de cancer de l’intestin est faible.

«Avec l’essor de la technologie numérique et l’évolution des activités de travail et de loisirs, les modes de vie sédentaires sont devenus plus courants», a déclaré le Dr Youssef.

Il a ajouté : « De nombreux jeunes passent de longues heures assis, que ce soit à un bureau, devant un ordinateur ou en utilisant des appareils mobiles.

«Le manque d’activité physique est un facteur de risque connu du cancer de l’intestin, car l’exercice régulier contribue à maintenir un système digestif sain et un bien-être général.»

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles rester en mouvement contribue à réduire vos risques.

Premièrement, être actif vous aide à maintenir un poids santé, ce qui aide votre système immunitaire à fonctionner de manière optimale.

Cela signifie que le corps peut mieux repérer et traiter les cellules qui pourraient devenir cancéreuses, explique CRUK.

Tout comme la consommation de fibres, l’exercice aide également à faire passer les aliments plus rapidement dans nos intestins, ce qui signifie que tout ce qui est nocif que nous mangeons passe moins de temps dans l’intestin, explique l’association.

Selon Cancer Research UK, plus vous êtes actif, plus votre risque de cancer de l’intestin est faible.

Obésité

Ce n’est pas seulement manger trop de malbouffe et ne pas faire suffisamment d’exercice qui vous expose à un risque accru, mais l’une des conséquences est de prendre trop de poids.

L’obésité est la deuxième cause de cancer au Royaume-Uni, selon CRUK.

« Les taux d’obésité ont augmenté à l’échelle mondiale, et les groupes d’âge plus jeunes ne sont pas à l’abri de cette tendance », a déclaré le Dr Youssef.

Il a ajouté : « L’excès de graisse corporelle peut entraîner une inflammation et des modifications des niveaux d’hormones, ce qui peut favoriser le développement du cancer.

« La prévalence croissante de l’obésité chez les individus plus jeunes est un facteur contribuant à l’incidence accrue du cancer de l’intestin dans ce groupe démographique. »

CRUK dit qu’être trop gros provoque le niveau des hormones de croissance dans le corps augmente, ce qui entraîne alors une division plus fréquente des cellules.

Chacune de ces divisions supplémentaires représente une autre chance potentielle d’apparition de cellules cancéreuses, augmentant ainsi les risques de contracter la maladie.

Un autre facteur augmentant le risque est que les cellules immunitaires sont attirées vers les zones du corps où se trouvent de nombreuses cellules adipeuses.

Cela peut alors provoquer un pic d’inflammation dans ces zones, ce qui entraîne une division plus rapide des cellules, augmentant ainsi le risque de formation de cancer.

Facteurs génétiques

Mais il ne s’agit pas uniquement de régime alimentaire et d’exercice : la génétique peut également vous exposer à un risque plus élevé de contracter la maladie.

« La recherche n’a pas révélé de lien concluant entre la génétique et l’augmentation du nombre de diagnostics. Cependant, le fait d’avoir un parent au premier degré de moins de 50 ans qui a eu un cancer de l’intestin pourrait suggérer un risque plus élevé chez les personnes plus jeunes », a déclaré le Dr Youssef.

Mais il existe également des maladies héréditaires rares associées à un risque accru de cancer de l’intestin.

Il a ajouté : « Même si la plupart des cas de cancer de l’intestin sont sporadiques, une partie des patients plus jeunes peuvent avoir une prédisposition génétique à la maladie.

«Des affections telles que le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale (PAF) augmentent considérablement le risque de développer un cancer de l’intestin à un jeune âge. Toutefois, cela ne représente que 5 pour cent de tous les cas de cancer de l’intestin.»

Diagnostic retardé et erreurs de diagnostic persistantes

Des facteurs non biologiques pourraient également jouer un rôle dans l’augmentation des diagnostics de cancer de l’intestin.

On pense que la sensibilisation accrue à la maladie grâce à des personnes comme Dame Deborah James, décédée d’un cancer de l’intestin à l’âge de 40 ans en 2022, et l’amélioration des techniques de diagnostic, ont joué un rôle dans l’augmentation du nombre de jeunes diagnostiqués.

Logiquement, plus les jeunes connaissent les symptômes du cancer de l’intestin, plus ils sont susceptibles d’être examinés.

« Les jeunes sont plus conscients de l’importance d’obtenir un avis médical en cas de symptômes tels que des changements persistants dans les habitudes intestinales et des saignements rectaux », a déclaré le Dr Youssef.

« En conséquence, cela pourrait avoir un effet d’entraînement sur le nombre de jeunes diagnostiqués. »

Bien que cette sensibilisation accrue soit positive, le Dr Youssef a ajouté qu’il existe encore trop de cas dans lesquels les patients atteints de cancer sont confrontés à des retards ou à des difficultés pour obtenir un diagnostic.

Les experts estiment que 40 000 cancers n’ont pas été diagnostiqués au cours de la seule première année de la pandémie.

Les chiffres publiés le mois dernier ont montré que le NHS England n’avait atteint qu’un seul de ses trois objectifs en matière de diagnostic du cancer.

Sur les 254 594 références urgentes pour cancer effectuées par les médecins généralistes en mars, 77,3 pour cent ont été diagnostiquées ou la maladie a été exclue dans les 28 jours. L’objectif est de 75 pour cent.

« Des symptômes tels que des douleurs abdominales, des modifications des habitudes intestinales et des saignements rectaux peuvent être attribués à des affections moins graves comme le syndrome du côlon irritable (SCI) ou les hémorroïdes », a déclaré le Dr Youssef.

« Pour une petite minorité, ce retard dans un diagnostic précis permet au cancer de progresser vers des stades plus avancés avant d’être détecté. »

C’est pour cette raison que le Dr Youssef estime que la sensibilisation au cancer de l’intestin est importante dans tous les groupes d’âge.

« En s’attaquant aux facteurs contrôlables, tels que les habitudes alimentaires, la promotion de l’activité physique et la gestion de l’obésité, les individus peuvent contribuer à réduire leur risque de cancer de l’intestin », a-t-il ajouté.