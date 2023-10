Je suis un expert en assurance pour animaux de compagnie : les propriétaires de chiens DOIVENT faire attention aux friandises d’Halloween qui vous coûteront 200 £ et pourraient être mortelles.

Un expert en assurance PET a averti les propriétaires de chiens de se méfier des friandises d’Halloween qui pourraient être mortelles.

La nuit la plus effrayante de l’année est dans quelques jours, et de nombreux Britanniques décorent leur maison avec la citrouille traditionnelle.

Les experts en animaux de compagnie ont averti les propriétaires de chiens de se méfier cet Halloween

La sculpture de citrouilles est une tradition emblématique d’Halloween, mais les parties et les produits du fruit peuvent causer de graves dommages à votre chien s’ils sont mangés.

Les garnitures, mélanges et mélanges pour tarte à la citrouille peuvent tous rendre votre chien malade.

Ils peuvent contenir des substances toxiques comme la muscade et la cannelle, ce qui peut entraîner une visite coûteuse chez le vétérinaire en dehors des heures d’ouverture – avec un coût moyen de 200 £.

Les experts de Howden Insurance préviennent : « Les chiens peuvent manger de la citrouille, et elle est même recommandée pour leur alimentation car c’est une bonne source de fibres, de fer, de potassium, de carotène et de vitamine A, et elle facilite la digestion.

« La purée de citrouille non sucrée, la citrouille en conserve ou cuite au four devraient convenir aux chiots. Mais certaines parties et produits de citrouille sont dangereux. »

Les graines de citrouille doivent être tenues hors de portée des petits chiens car elles peuvent présenter un risque d’étouffement.

La peau peut également présenter un risque d’étouffement car elle peut obstruer l’intestin en cas d’ingestion.

Les tiges et les feuilles d’une citrouille peuvent également être nocives pour les chiots car elles sont couvertes de poils épineux qui peuvent irriter la bouche, la gorge et l’estomac.

Howden Insurance a également mis en garde les propriétaires de chiens contre le fait de nourrir leurs animaux avec du chocolat, des raisins, de l’élevage, des oignons et de l’ail en raison des risques potentiels pour la santé.

Les experts ont ajouté : « Un porte-parole de Howden Insurance a commenté : « Halloween et la nuit du feu de joie peuvent être effrayants et vraiment bouleversants pour les chiens et leurs propriétaires.

« Grâce à ces conseils, les propriétaires peuvent aider à garder leurs chiens en sécurité et calmes tout en profitant des festivités. »