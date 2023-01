Je suis un expert en argent – j’ai des conseils avisés sur la façon de devenir riche et de le rester après avoir gagné à la loterie

Un expert de l’ARGENT a partagé ses astuces pour rester riche après avoir gagné à la loterie.

TikToker Rahul a publié une vidéo conseillant ses abonnés sur ce qu’ils doivent faire après avoir remporté un gros prix.

L’expert en argent a partagé ses conseils pour rester riche après avoir gagné à la loterie Crédit : TikTok/moneywithrahul

Il explique qu’investir tout l’argent en même temps comporte un risque plus élevé Crédit : TikTok/moneywithrahul

En étalant les versements sur 30 ans vous avez un revenu stable Crédit : TikTok/moneywithrahul

Il a eu l’idée de partager ses conseils utiles après qu’un article ait rapporté qu’un “gagnant de 1,28 milliard de dollars à la loterie reçoit 433,7 millions de dollars après impôts”.

Rahul a expliqué que lorsque quelqu’un gagne à la loterie, il existe deux options pour récupérer l’argent.

Il a déclaré: “Voici ce que vous devriez faire si vous avez gagné à la loterie : vous avez deux options, un paiement forfaitaire ou répartir les paiements sur 30 ans, chaque paiement étant supérieur de 5% au précédent.

Il continue en notant que si vous sélectionnez la première option, vous finirez par perdre une grosse somme d’argent en impôts.

Investir : connaître les risques INVESTIR est une entreprise risquée. Ce n’est pas un moyen garanti de gagner de l’argent. Votre argent peut toujours monter ou descendre. Assurez-vous de connaître les risques et de pouvoir vous permettre de perdre de l’argent. Avant d’investir, vous devriez vérifier le registre de la Financial Conduct Authority et consulter sa liste d’entreprises à éviter.

De plus, il dit que tout investir en même temps comporte un risque plus élevé.

“Mais si vous choisissez l’option de rente, vous aurez un flux de revenus constant pendant 30 ans”, a-t-il ajouté.

“Soixante-dix pour cent de cela que vous pouvez utiliser pour investir et 30 % de cela que vous pouvez utiliser pour vivre, profiter et voyager.

“Et c’est le problème ; il ne s’agit pas de devenir riche et de se faire valoir, il s’agit de rester riche.”

Les TikTokers avaient beaucoup à commenter, beaucoup se demandant ce qui se passerait si vous sélectionnez la deuxième option et que la société de loterie fait faillite.

L’un d’eux a demandé : “que se passe-t-il si la société de loterie fait faillite après quelques années ?

Quelqu’un a dit : “non, c’est la bonne chose à faire 1 si vous avez 50 ans ou plus, prenez la somme forfaitaire 2 si vous êtes jeune, prenez l’option de rente 18-49”

Un autre s’est demandé : “il y a un fax après avoir gagné à la loterie ?”

Quelqu’un a commenté: “Tout dépend de votre âge. 35 ans et moins – prenez-le sur 30 ans. Les plus âgés prennent une somme forfaitaire et la placent dans une fiducie.”

