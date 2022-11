Je suis un expert en affaires – voici pourquoi une taxe plus importante sur les bénéfices exceptionnels pour les entreprises énergétiques avides d’énergie doit leur être imposée aujourd’hui

Des MILLIONS de Britanniques se sont réveillés en apprenant que l’inflation avait atteint des niveaux records hier, confirmant par des chiffres froids et durs que les temps sont férocement difficiles et que l’argent des gens est loin d’être aussi loin qu’avant.

Alors que l’inflation globale a atteint un sommet en 41 ans de 11,1 % en raison de la flambée des prix des aliments et de l’énergie, le coût du logement et des loyers a augmenté encore plus fortement.

L’inflation a atteint un sommet en 41 ans de 11,1 % en raison de la flambée des prix des aliments et de l’énergie Crédit : Getty

Combien de bénéfices les géants de l’énergie ont réalisés jusqu’à présent cette année

En octobre, c’était un brutal 11,7%, le plus élevé en 70 ans.

Et ce n’est pas le pire.

Avec peu de signes de ralentissement de l’inflation, on craint de plus en plus que les familles devront s’habituer à la hausse des prix pendant beaucoup plus longtemps.

À son tour, la Banque d’Angleterre devra encore augmenter les taux d’intérêt pour les faire redescendre.

Cela se traduira par une augmentation des coûts d’emprunt, des versements hypothécaires plus élevés et une baisse du revenu disponible à un moment où les biens de première nécessité deviennent de plus en plus inabordables pour beaucoup.

Misère sur misère, en d’autres termes.

Les familles les moins aisées sont, comme toujours, les plus durement touchées, avec un taux d’inflation de 16,7 % pour les personnes aux revenus les plus faibles.

Les familles endurcies gèrent déjà soigneusement les finances de leur ménage, achetant des aliments de marque propre moins chers.

Ainsi, contrairement aux ménages de la classe moyenne qui peuvent passer de Waitrose à Tesco ou des grandes marques aux gammes de base, il leur est beaucoup plus difficile de se serrer la ceinture.

Les chiffres officiels montrent également que les augmentations de prix les plus importantes ont concerné les produits de première nécessité : loyer, nourriture et énergie.

Mais ce n’était pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde hier, loin de là, en fait.

Au même moment où la bombe inflationniste tombait, la nouvelle a éclaté que le géant de l’énergie SSE avait triplé ses bénéfices semestriels.

La raison? L’énorme bond des prix de l’énergie qui, bien sûr, est l’un des principaux moteurs de l’inflation pour le reste d’entre nous.

Loin d’être gêné de faire si bien sur le dos de la douleur du public, SSE a également annoncé qu’il verserait environ 300 millions de livres sterling de dividendes aux actionnaires.

Le moment est époustouflant – et s’il y avait des hésitations à Westminster au sujet des impôts sur les bénéfices exceptionnels, les bénéfices exceptionnels de SSE auront sûrement renforcé la résolution de Jeremy Hunt.

On s’attend généralement à ce que la chancelière augmente les impôts sur les bénéfices exceptionnels des sociétés énergétiques de 25 à 35 % dans le budget d’aujourd’hui et les prolonge de deux ans jusqu’en 2028.

En outre, Hunt voudrait également s’en prendre aux sociétés de production d’électricité qui profitent désormais de prix de l’électricité bien plus élevés que leurs contrats.

LA BONNE SOLUTION

Dans ces circonstances, un impôt exceptionnel est la bonne solution.

Après tout, le bond des bénéfices de SSE n’a pas été motivé par un nouveau génie de sa part.

Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine et de sa militarisation de l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Par conséquent, on peut affirmer que SSE, comme ses pairs de l’énergie, a récompensé les actionnaires pour l’effusion de sang de Poutine en Ukraine.

Sans cela, les dividendes auraient été beaucoup moins généreux – s’ils avaient été payés du tout.

Ils ne sont pas seuls, bien sûr.

Au cours des derniers mois, Shell, BP et Centrica ont également enregistré des bénéfices records.

Shell a déclaré qu’elle donnerait 4 milliards de dollars supplémentaires (3,4 milliards de livres sterling) aux actionnaires après que les bénéfices trimestriels aient plus que doublé.

Centrica, quant à elle, a déclaré qu’elle donnerait aux investisseurs 250 millions de livres sterling – DIX FOIS plus que le soutien qu’elle apportait aux ménages.

A l’époque, les profits de BP étaient qualifiés d’« obscènes ».

Howard Cox, de FairFuelUK, a déclaré que la grande aubaine était due à l’insécurité énergétique mondiale et à «l’exploitation impitoyable» des chauffeurs à la pompe.

Il a même révélé le cas choquant d’un patient atteint d’un cancer qui n’avait pas les moyens d’assister à ses traitements de chimiothérapie hebdomadaires, choisissant plutôt d’y aller tous les quinze jours.

PUBLIQUEMENT LASHED

Centrica et Shell, quant à elles, ont été publiquement critiquées pour avoir « insulté des millions de travailleurs qui luttent pour s’en sortir à cause de la flambée des factures énergétiques ».

Châtié ? Pas du tout.

En effet, les patrons de SSE ont fait claquer le tambour hier que la firme écossaise investit quatre fois plus qu’elle ne gagne en bénéfices.

Et il y avait des avertissements explicites que ces investissements dans l’énergie plus verte pourraient être mis en doute si le Trésor récupérait de l’argent.

Cependant, le chef du SSE de 4,5 millions de livres sterling, Alistair Phillips-Davies, a déclaré au Sun que sur l’investissement de 12 milliards de livres sterling qui a été promis jusqu’en 2026, environ les trois quarts ont été engagés, ce qui rend difficile le dénouement.

Il pourrait dire que SSE devrait « réfléchir sérieusement » à l’endroit où elle dépense son argent s’il y a une taxe sur les bénéfices exceptionnels, mais c’est une menace vide de sens.

SSE est également toujours incitée à investir dans de nouveaux projets énergétiques car elle récupère de l’argent sur ses dépenses via une “super déduction” qui réduit sa facture fiscale.

Ainsi, bien qu’il doive peut-être remettre de l’argent dans le cadre d’une taxe exceptionnelle sur les bénéfices obscènes, il récupère toujours de l’argent dans sa poche.

Phillips-Davies dit qu’il serait “dommage que les sociétés pétrolières et gazières obtiennent de meilleures offres que les sociétés renouvelables qui construisent un avenir pour le pays”.

Une honte?

La vraie honte est que pendant que les compagnies énergétiques se giflent sur leurs énormes profits, les ménages britanniques et les finances publiques sont martelés par la même flambée des prix de l’énergie qui remplit les coffres de SSE.