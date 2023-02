Je suis un expert du loto - voici mes conseils pour gagner gros à la loterie nationale... et l'indice se trouve dans un film hollywoodien

Un expert de LOTTO a donné ses meilleurs conseils pour gagner gros à la Loterie nationale – et l’indice se trouve dans un film hollywoodien.

Richard Brocklebank, connu sous le nom de The Squirrel, a décroché plus de 14 millions de livres sterling pour ses syndicats en utilisant les mathématiques pour calculer les cotes optimales.

Il a comparé son Squirrel Syndicate au personnage de Bryan Cranston, Jerry Selbee, dans “Jerry and Marge Go Large”.

Richard, 56 ans, a gagné des millions au fil des ans

La formule secrète de l’écureuil de Richard, 56 ans, a maintenant identifié le potentiel de profit des tirages de la loterie nationale à gagner.

Le parieur fréquent a passé des années à gagner des millions sur les courses de chevaux.

Et le joueur chevronné a maintenant appliqué ses connaissances pour donner quelques conseils pratiques sur la Loterie Nationale

Le livre à succès de Richard ‘£ 3 Million In 3 Weeks – The Squirrel Syndicate – A Gambler’s Tale’ présente une ligne sur le film à succès Jerry And Marge Go Large.

Bryan Cranston de Breaking Bad joue dans le film dans lequel lui et sa femme ont créé un syndicat américain qui a décroché 27 millions de dollars sur 10 ans pour leur ville natale du Michigan.

La paire a gagné une fortune sur les lotos du Michigan, puis du Massachusetts.

Et Richard, qui a un diplôme en physique de Nottingham, dessine une similitude frappante avec le personnage de Cranston, Jerry Selbee, qui a un diplôme en mathématiques.

Richard, père de deux enfants, appelle le Squirrel Syndicate “l’équivalent britannique” de l’histoire de Jerry & Marge.

Et le génie du loto a poursuivi en expliquant comment ses méthodes pouvaient vous permettre de gagner gros sur les tirages à gagner de la Loterie nationale.

Richard a déclaré: “J’étais initialement très sceptique quant à l’introduction des dix balles supplémentaires lorsqu’elles ont été introduites, mais elles rendent les roulements plus probables, il y a donc un peu de valeur dans les tirages Must Be Won ici au Royaume-Uni.

“Dans des circonstances normales, un billet de loterie à 2 £ devrait rapporter une moyenne à long terme inférieure à 90p, mais lorsque vous jouez à un tirage Must Be Won, la valeur attendue du billet peut être en fait supérieure aux 2 £ qu’il coûte, comme lorsque un jackpot de, disons, 12 millions de livres sterling tombe, puis tous les prix inférieurs sont améliorés.

“Le coût plus élevé du billet de loterie à 2 £, en hausse par rapport au 1 £ d’origine, était un autre point négatif au début.

“Cependant, l’introduction de prix supplémentaires et la création de plus de millionnaires l’ont rendu plus attrayant, et les roulements sont ce qui fait basculer mon bateau.”

Mais sa plus grande découverte a été que les parieurs n’ont pas besoin de frapper six balles au Lotto pour faire un bon profit grâce à un changement de règle pratique.

Richard a poursuivi: “La plus grande aubaine pour les joueurs a cependant été le changement de règle qui signifie que le prix du jackpot dans les tirages Must Be Won se répercutera sur les autres participants s’il n’y a pas de gagnant absolu, vous n’avez donc pas besoin des six boules pour obtenir un bénéfice décent.

“La garantie qu’un tirage de la loterie nationale doit être gagné paiera tout cet argent plutôt que de le reporter à nouveau signifie qu’il y a une valeur énorme à avoir.

“Dans le film – il y a une superbe scène montrant le moment de l’ampoule de Jerry dans un café – mon moment équivalent s’est produit des années plus tôt dans un pub autour d’une pinte lorsque les règles concernant les rolldowns sont sorties.

“Sur la base de ces calculs, les tirages de la loterie nationale doivent être gagnés sont la valeur dans ce qui est généralement le monde de la mauvaise valeur des loteries.”

Cela survient alors qu’une réclamation a été reçue pour un deuxième jackpot de 6 millions de livres sterling du loto du tirage “Must be Won” de samedi soir.

Lors du tirage de samedi soir, deux détenteurs de billets se sont partagé le jackpot de 12 061 398 £ proposé et les deux prix ont maintenant été réclamés.

Pendant ce temps, les joueurs de la Loterie nationale ont reçu un avertissement de 24 heures car trois prix de 10 000 £ n’ont toujours pas été réclamés.

Les joueurs chanceux du Loto’s Set For Life peuvent s’emparer du prix en espèces tous les mois pendant une année entière.

Le plus gros retour de Scoop6 du Squirrel Syndicate a eu lieu en mars 2009 lorsque leur sélection Russian Trigger a remporté le Midlands Grand National à Uttoxeter pour un dividende bonus alors record de 3,1 millions de livres sterling.

Le nouveau livre du maestro des mathématiques « 3 millions de livres sterling en 3 semaines » est disponible ici avec un don de chaque exemplaire signé à une association caritative contre le cancer des enfants.