Je suis un expert des requins – regardez ma vidéo effrayante pour apprendre une astuce audacieuse pour ARRÊTER les prédateurs dans leur élan

Un expert SHARK a révélé une astuce sur ce que faire si vous vous retrouvez face à face avec un requin tueur.

La plongeuse professionnelle de requins et biologiste marine Kayleigh Nicole Grant, 34 ans, a révélé ses meilleurs conseils alors qu’elle tente d’éduquer les nageurs.

Kayleigh Nicole Grant a partagé la vidéo de ce qu’il faut faire lorsque vous affrontez un requin Crédit : mermaid.kayleigh

Elle se retourne et fait face au prédateur de l’océan Crédit : mermaid.kayleigh

Et une fois le contact visuel établi, le requin curieux s’éloigne et la laisse seule Crédit : mermaid.kayleigh

Kayleigh a courageusement regardé le requin tigre et cela l’a laissée seule Crédit : mermaid.kayleigh

Kayleigh – qui a déjà montré quoi faire si un requin vous poursuit – a partagé une autre vidéo incroyable sur son Instagram.

La plongeuse a montré la vidéo qui montre sa plongée avec tuba tandis qu’un énorme requin tigre se profile à l’arrière-plan.

Avec son dos au requin et ses mains sur sa poitrine, le prédateur de l’océan commence à s’approcher. dans une scène qui rappelle Jaws.

Mais ensuite, alors que Kayeleigh se tourne et établit un contact visuel avec la créature, elle s’éloigne et nage loin d’elle – apparemment effrayée.

La vidéo à couper le souffle – qui a été partagée avec ses 128 000 abonnés – a été conçue pour montrer aux gens que les requins peuvent être intimidés par le contact visuel.

Kayleigh encourageait les gens à trouver d’autres moyens de dissuader les requins sans les toucher.

“Cela semble presque idiot qu’un requin puisse être intimidé par notre contact visuel, mais cela nous permet de ressembler à un prédateur au sommet égal dans l’eau et ils nous traitent comme tels avec quelques astuces simples”, a-t-elle écrit.

“En les regardant dans les yeux, sans éclabousser, en restant calme et en continuant à leur faire face, vous ressemblez à un prédateur et non à une proie.”

Elle a poursuivi : « Les requins ne sont pas des monstres mangeurs d’hommes, mais ce sont des prédateurs de premier plan.

“L’océan est l’endroit où ils vivent, donc si nous entrons, nous devons savoir que nous prenons ce risque.

“Nous espérons qu’en partageant ces informations, nous pourrons aider à assurer la sécurité des requins et des personnes.”

Kayleigh a expliqué que les attaques de requins sont souvent causées par des animaux confondant les humains avec leurs proies.

Elle a exhorté les nageurs à rester à l’écart des “eaux troubles” afin que les requins puissent avoir une vue dégagée sur vous.

Vous devez également rester à l’écart des zones de pêche active – dont l’odeur peut les attirer, a expliqué l’expert.

Et elle a encouragé les gens à toujours rester en groupe car il y a “la force du nombre”.

Les surfeurs se reposant sur leurs planches, elle essaient toujours de “regarder vivantes” afin de ne pas attirer les prédateurs curieux.