Je suis un expert des requins – Regardez ma vidéo à couper le souffle montrant comment les ARRÊTER de vous attaquer

Un expert SHARK a partagé une vidéo à couper le souffle expliquant comment empêcher les bêtes sous-marines de lancer une attaque mortelle.

La plongeuse professionnelle de requins et biologiste marine Kayleigh Nicole Grant, 34 ans, a révélé ses conseils vitaux dans le but d’éduquer les nageurs.

Kayleigh Nicole Grant et sa collègue plongeuse Adriana ont démontré le conseil salvateur Crédit : TikTok/@mermaid.kayleigh

Ils ont dit aux nageurs de ne pas être intimidés par le requin et d’agir comme un prédateur Crédit : TikTok/@mermaid.kayleigh

Elle a pour mission de changer la perception que les gens ont des prédateurs après s’être rapprochée d’eux au cours de la dernière décennie.

La plongeuse tient à utiliser sa sagesse et ses années d’expérience pour aider les gens à se protéger au cas où ils rencontreraient un requin.

Dans une vidéo virale TikTok qui compte plus de 2,6 millions de vues, Kayleigh a expliqué que vous devez vous comporter comme l’une des créatures pour le battre.

L’homme de 34 ans, qui vit à Hawaï depuis dix ans, dit que les magnifiques animaux sont incroyablement timides et méfiants vis-à-vis des contacts humains.

Les images montrent sa collègue Adriana se débattant dans l’eau tandis qu’un requin s’approche sinistrement par derrière.

Kayleigh a raconté: “Andy démontre pourquoi nous ne voulons pas éclabousser et nager loin des requins.

“Éclabousser et nager imitent ce que font les proies.

“Lorsque nous avons affaire à des prédateurs supérieurs comme les requins, nous voulons également agir comme un prédateur.”

On voit alors Adriana se retourner sans crainte pour faire face au requin alors qu’il se dirige vers elle dans les eaux bleues époustouflantes.

Le biologiste marin a poursuivi: “Donc, ce que vous voulez réellement faire, ce n’est pas éclabousser, vous retourner, faire face à l’animal et maintenir un contact visuel.

“Avec les requins tigres, vous pouvez placer votre main sur le dessus de leur tête, appuyer doucement et cela les redirigera loin de vous.”

On peut alors voir le plongeur intrépide toucher tendrement le requin et changer le cap de sa direction.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été séduits par l’astuce extraordinaire qui pourrait aider à arrêter une attaque sanglante.

L’un d’eux a commenté: “L’expression du visage du requin donne l’impression qu’il ne savait même pas que vous pouviez faire ça.”

Un autre a écrit: “On dirait que vous l’avez sorti de la transe du mode attaque. Excellent !!!”

Et un troisième a ajouté: “C’est absolument incroyable et bien fait!”

Kayleigh avait précédemment révélé son amour pour les requins au Sun Online, dans l’espoir d’encourager davantage de personnes à plonger dans les profondeurs pour les observer dans leur habitat naturel.

Elle a déclaré: “Il n’y a rien de tel que de partager l’espace et de coexister avec un prédateur au sommet qui pourrait vous faire du mal mais choisit de ne pas le faire.

“Ce ne sont pas des chiots. Nous cherchons toujours à montrer leur beauté mais pas à les traiter comme des chiots en même temps.

Ce ne sont pas des chiots. Nous visons toujours à montrer leur beauté mais pas à les traiter comme des chiots en même temps. Kayleigh Nicole Grant

“Mais je suis aussi constamment humilié par eux et je ne m’approche pas d’un comportement à risque. C’est vraiment excitant et captivant d’être en leur présence !

“Même avec toutes mes années de plongée avec les requins, je n’ai jamais été dans une situation qui ressemblait à une” attaque “ou à un appel rapproché.

“Le contact visuel est très important avec les requins ainsi que votre langage corporel et votre comportement dans l’eau.”

Kayleigh travaille également pour sauver les requins du commerce mortel des ailerons de requin – avec environ 100 millions de requins tués chaque année.

La soupe aux ailerons de requin est un plat courant en Chine, à Taïwan et en Asie du Sud-Est et est souvent consommée comme symbole de statut.

Elle a averti : « Malheureusement, les requins sont tués à un rythme alarmant pour leurs nageoires et leur viande. Pour 100 millions de requins tués par an, environ six à huit humains sont tués par des requins chaque année.

“Nous avons la responsabilité de ne pas mettre les requins et leur réputation en danger.”

Les plongeurs expérimentés démontrent de manière experte comment éloigner le requin Crédit : TikTok/@mermaid.kayleigh