Je suis un expert des requins et je connais la meilleure façon de survivre à une attaque, mais vous devrez être courageux

Un expert SHARK a révélé la meilleure façon de survivre à une attaque – mais vous devrez être courageux.

Le biologiste marin Ryan Johnson a déclaré que la pire chose à faire en voyant ces gros blancs nacrés est d’agir comme une proie.

Le biologiste marin Ryan Johnson a révélé la meilleure façon de survivre à une attaque de requin Crédit : Mediadrumimages/Euan Rannachan

Des eaux plus chaudes pourraient signifier plus de requins dans les eaux britanniques Crédit : AP : Associated Press

“Si vous agissez comme une proie, ils vont peut-être vous traiter comme une proie. Ne paniquez pas, ne vous débattez pas, n’essayez pas de vous échapper”, a-t-il déclaré.

« Vous devez tenir bon et 99,9 % du temps, vous passerez un moment merveilleux, puis il continuera son chemin.

Ryan dit que de plus en plus de prédateurs sous-marins filtrent dans les eaux britanniques alors que les températures continuent d’augmenter, les nageurs devront devenir “intelligents avec les requins”.

Il a déclaré: “Il est important que tous ceux qui vont dans l’eau soient informés sur les requins.

“Alors, quand ils commencent à apparaître dans des endroits étranges, nous savons comment réagir.”

Pendant ce temps, l’aventurier et star de la télévision Bear Grylls s’est entretenu exclusivement avec The Sun pour donner ses meilleurs conseils sur ce qu’il faut faire si vous vous retrouvez face à face avec un requin.

“La plupart des attaques de requins sont une erreur d’identité, ou ils pensent à autre chose. Donc, si vous voyez un requin, rendez-vous visible, rendez-vous fort, faites en sorte de ne pas ressembler à une proie”, a-t-il déclaré.

“Dès que vous commencez à paniquer et à vous débattre dans cette eau et à envoyer des signaux proie-prédateur indiquant que vous êtes de la nourriture et que vous avez peur et que vous êtes faible, que vous affrontiez des loups ou des requins.

“Vous savez, le signal est un signal vraiment dangereux. Donc, si vous êtes avec un requin dans l’eau, des sacs de confiance, nagez, vous savez fort, swing, nage, stable.

“S’il vient vers vous, s’il a l’air d’attaquer, foncez, plongez vers lui, soyez agressif. Provoquez la confusion dans l’esprit d’un requin. Ouais, il est peu probable qu’il attaque – même les Grands Blancs.”

Bear a ensuite confirmé que les requins “ne veulent pas vous manger”, mais ont tendance à confondre les humains avec des proies.

“S’ils voient que vous êtes humain, que vous n’avez pas peur et que vous nagez avec, ils vous laissent tranquille.”

Le sergent de la Seconde Guerre mondiale Edgar Harrell nous a dit qu’il avait survécu des jours dans les eaux infestées de requins au large des Philippines en se blottissant avec ses copains de la marine.

Le défunt vétérinaire américain était sur l’USS Indianapolis en 1945 lorsqu’il a été torpillé par un sous-marin japonais.

Harrell flottait avec un groupe d’environ 80 autres hommes lorsque les nageoires dorsales ont commencé à couper les vagues autour d’eux.

Les hommes se sont accrochés les uns aux autres pour tenter d’intimider les prédateurs – mais ceux affaiblis par les blessures perdraient leur emprise.

Et une fois seuls à l’air libre, les requins se refermaient.

Harrell dit: “Vous entendriez un cri à glacer le sang et regarderiez et verriez quelqu’un couler.”

Et alors que le sang des victimes se répandait dans l’eau, les requins – qui peuvent sentir le sang jusqu’à trois miles de distance – ont été attirés par les marins sans défense, créant une frénésie alimentaire.

Harrell a ajouté: “Lorsque vous obtenez quelque 900 garçons qui se décomposent dans la misère, les requins vont nager là-bas et ils vont attaquer ce qui est sur leur route.

“Si je m’effondre sur leur route, ils vont me faire tomber, et ils n’ont qu’à te frapper une fois.

“Tout ce que nous avons entendu, c’est que des hommes se font dévorer vivants. Chaque jour, chaque nuit.”