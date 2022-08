Je suis un expert des chiens – voici comment savoir si un animal est dangereux et ce que vous devez faire pour rester en sécurité

Un expert DOG a révélé comment savoir si un animal est dangereux – et ce que vous devez faire pour rester en sécurité.

Rob Bays, un comportementaliste canin, dit que malgré l’existence d’une liste de chiens interdits au Royaume-Uni, il y a encore de nombreux traits dont il faut se lasser dans toutes les races.

Un chien Tosa est interdit au Royaume-Uni Crédit : News UK Ltd

Quatre types de chiens sont interdits en vertu de la loi de 1991 sur les chiens dangereux, notamment le pit bull terrier, le Tosa japonais, le Dogo Argentino et le Fila Brasileiro.

Tout chien identifié comme l’une de ces races est détruit.

Mais Rob dit que c’est une approche dépassée – car de nouvelles recherches ont fourni plus d’informations sur les déclencheurs développés au cours de leur éducation et sur la façon dont ils sont traités.

Il a déclaré: “La loi est entrée en vigueur il y a longtemps et depuis, nous avons vu 3 000 chiens exemptés sur la liste.

“Alors que l’on croyait auparavant que la race était l’indicateur, elle n’entre pas réellement en ligne de compte.

“Fondamentalement, il s’agit de posséder un animal responsable et de vous renseigner sur les caractéristiques de votre animal. L’environnement du chien a un impact énorme.”

Rob dit que bien qu’il puisse être difficile d’évaluer si un chien va agir dangereusement, il y a des signes qui peuvent indiquer que des problèmes se profilent.

Il a déclaré: “Tous les chiens communiquent avec nous via leur langage corporel. De petits signaux et expressions affichent comment ils se sentent et s’ils sont à l’aise ou mal à l’aise.

“Le grognement est un très bon indicateur qu’un chien peut avoir besoin d’espace et vous devriez éventuellement le retirer de la situation.”

Rob pense qu’il s’agit pour les gens de comprendre leurs animaux de compagnie et de travailler avec eux pour leur donner une éducation positive.

Il croit que l’éducation est essentielle pour aider les gens à élever des animaux qui ne nuiront pas aux autres.

Le traitement des chiens peut être affecté par la façon dont le propriétaire du chien et l’animal s’alignent.

Rob a déclaré: “Lorsque vous cherchez quelle race choisir, considérez votre style de vie et faites vos recherches. Vous voulez vous assurer que votre chien s’intégrera dans votre vie.”

Il dit qu’il est possible d’entraîner un animal qui a des tendances agressives à se comporter en toute sécurité.

Le responsable de la formation canine de Battersea a déclaré: “Il existe une capacité à mettre en place une formation pour les chiens qui ont manifesté un comportement agressif.

“Par exemple, les muselières ont une connotation négative mais elles sont un excellent outil de sécurité.”

LES ATTAQUES DE CHIENS “AUGMENTENT”

Ses commentaires interviennent après une série d’attaques de chiens au Royaume-Uni.

Les rapports de la Canine and Feline Behavior Association montrent qu’il y a eu une augmentation de 54% des attaques de chiens de 2020 à 2021.

Il y a quelques jours à peine, une mère et deux jeunes enfants ont été tués lors d’une brutale attaque de chien.

La police du Derbyshire a été appelée pour signaler un incident domestique à Nottingham Road, Ilkeston, vers 18 heures vendredi soir.

Il a été découvert qu’une femme dans la vingtaine avait été agressée et mordue par un chien tandis que deux garçons de moins de 16 ans avaient également été mordus par les chiens – vraisemblablement des Staffordshire Bull Terriers.

Le mois dernier, une mère a été mutilée à mort lors d’une attaque de chien d’horreur alors que son partenaire tentait désespérément de la sauver.

La femme de 43 ans, nommée localement Joanne Robinson, a été sauvagement abattue dans une maison de Rotherham, dans le Yorkshire du Sud.

Un enfant de trois ans a été mutilé à mort par un chien incontrôlable en mai.

Le mois précédent, un garçon de deux ans est décédé des suites d’une attaque par un chien à Worcester, et un garçon de huit ans a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été mordu au visage à Cannock.

Les chiffres de l’Office for National Statistics montrent qu’au cours de la décennie jusqu’en 1991, 15 personnes ont été tuées par des chiens – mais au cours des dix dernières années, ce chiffre a plus que doublé pour atteindre 32.