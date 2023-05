Je suis un expert des bonnes affaires, ces magasins peu connus sont moins chers qu’Aldi et ASDA pour les familles

Un chasseur de bonnes affaires a partagé quatre magasins moins connus qui peuvent en fait être moins chers qu’Aldi et ASDA.

L’acheteur averti Tom Church, 31 ans, affirme que faire du shopping dans ces magasins peut faire économiser beaucoup d’argent aux Britanniques.

Tom Church, co-fondateur du site d’économies LatestDeals.co.uk

Tom, co-fondateur du site d’économies LatestDeals.co.uk, a déclaré au Sun : « Avec la crise du coût de la vie et la hausse des prix des denrées alimentaires, j’ai recherché des magasins moins connus pour voir si je pouvais réduire le coût de mon épicerie hebdomadaire.

« Je suis un grand fan d’Aldi et d’ASDA, mais j’ai réussi à trouver quatre magasins qui en ont pour leur argent en matière de prix avantageux. »

Ici, il parcourt sa liste de magasins bon marché comme des chips…

Costco

Costco est un grossiste, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez acheter des articles en gros à un prix réduit. Ils vendent de tout, des produits de boulangerie frais et de la viande aux produits de nettoyage et à l’alcool.

Il vaut toujours la peine de comparer les prix aux supermarchés pour savoir que vous faites une bonne affaire.

Par exemple, j’ai récemment acheté un paquet de huit cartons d’un litre de lait de soja à la vanille Alpro.

Chez ASDA, une bouteille coûte 2 £, donc cela m’aurait coûté 16 £. Cependant, Costco le vendait 9,59 £, j’ai donc économisé plus de 6 £.

Il y a quelques choses que vous devez savoir sur Costco. Vous devrez être membre de Costco pour y faire vos achats, et cela commence à environ 33 £ par an.

Pour que cela en vaille la peine, vous devez vous assurer que vous économisez au moins autant par an sur vos achats, ou que vous achetez les articles de la marque Costco.

Je recommande leur viande – c’est un prix raisonnable et de grande qualité – et, bien sûr, la célèbre section boulangerie Costco !

Maintenant, beaucoup de gens pensent que vous devez posséder une entreprise pour faire des achats chez Costco – ce qui est une option – mais il existe également de nombreuses professions éligibles pour les employés et les retraités. Voire la liste complete ici.

Motatos

Motatos est un réel joyau caché que j’ai découvert lors de leur lancement au Royaume-Uni l’année dernière.

Ils se spécialisent dans la vente de stocks qui approchent de leur date de péremption, qui sont en excès ou dont l’emballage est défectueux.

Ils ont des offres sur des articles de marque de marques populaires telles que Coca-Cola, Heinz, Kettle Chips, Mars et plus encore.

Récemment, j’ai acheté un sac de Doritos Triple Cheese Pizzas pour seulement 70p, au lieu de 1,55 £. Chez Aldi, un paquet de chips de tortilla au fromage Snackrite de leur propre marque coûte 85p.

Ainsi, l’option de marque est en fait moins chère si vous achetez via Motatos.

Comme avec Costco, il vaut la peine de comparer les prix avant de passer une commande, car cela ne sera pas toujours moins cher.

J’utilise l’outil de comparaison des prix des supermarchés Dernières offres pour vérifier les prix. Vous pouvez rechercher un produit spécifique et il répertoriera les prix dans tous les grands supermarchés.

Remise dragon

Discount Dragon est un détaillant en ligne qui vend des produits de marque à moindre coût. Ils ont des offres sur les meilleures marques, notamment Cadbury, Brewdog, Alpen, Fairy et Pedigree.

Ils offrent des baisses de prix fantastiques, généralement parce qu’un article approche de sa date de péremption, que son emballage est défectueux ou qu’il est en édition limitée et n’est plus disponible dans les magasins habituels.

Par exemple, j’ai récemment trouvé un pack de 24 barres Snickers pour 8,99 £. J’ai trouvé qu’Aldi vend un pack de quatre pour 1,65 £, donc acheter chez Discount Dragon revient moins cher d’environ 1 £.

Réservation

Semblable à Costco, Booker est un grossiste où vous pouvez acheter de grandes quantités de produits de marque à un tarif réduit.

Ils ont des magasins à travers le Royaume-Uni et vendent une gamme de produits, de la viande de marque primée aux grandes marques telles que Moretti, Hershey’s, PG Tips, Cadbury, Pipers et plus encore.

Vous pouvez consulter les offres en ligne sur leur site Web dans leur e-magazine.

Récemment, j’ai vu, par exemple, qu’ils avaient une offre sur les ailes de poulet.

Ils vendaient quatre sacs de 2,5 kilos pour 6,99 £. J’ai jeté un coup d’œil à Aldi, et le même montant vous coûterait 21,90 £, vous pouvez donc faire une économie fantastique avec cela chez Booker.

Comme avec Costco, vous devez être membre pour faire des achats chez Booker. Devenir membre est gratuit, mais vous devrez posséder une entreprise au Royaume-Uni.

Il convient de noter cependant que l’entreprise peut être en ligne, pas votre travail à temps plein, et vous n’avez pas encore besoin de négocier.